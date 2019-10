*El Frente Amplio siendo mayoría en Bella Unión, y Cabildo Abierto tercero

La coalición de partidos de izquierda, Frente Amplio, fue mayoría este pasado domingo en Bella Unión con motivo de las elecciones nacionales. Solamente sumando los votos logrados por el Partido Nacional, Cabildo Abierto y Partido Colorado, para superar al FA en 6 votos. La otra novedad sin dudas es el altísimo porcentaje logrado por el incipiente Partido Cabildo Abierto liderado por el General retirado Manini Ríos, al posicionarse como tercera fuerza política en Bella Unión desplazando al Partido Colorado al cuarto lugar. Así los votos en Bella Unión:

FRENTE AMPLIO – 6.192 votos.

PARTIDO NACIONAL – 3.685 votos.

PARTIDO CABILDO ABIERTO – 1.299 votos.

PARTIDO COLORADO – 1.214 votos.

PARTIDO INDEPENDIENTE – 59 votos.

PARTIDO DE LA GENTE – 46 votos.

OTROS – 178 votos.

*La realidad de los usuarios de diálisis

La profesional de la salud, enfermera Graciela Mai, del Hospital Bella Unión, tras el deceso de un paciente que requería diálisis, en redes para expresar una realidad que golpea a estos usuarios. Dijo: “Hoy quiero hacer un homenaje a esas personas que día por medio durante años y años deben salir de sus casas, aunque haga frío o calor, aunque sea el cumple de un familiar, aunque sean días festivos, aunque tengas ganas o no… porque de eso depende su vida.

Viajar un día para vivir otro. Muy fuerte, verdad, ¿puede alguien de verdad imaginarse esto?

Entrar en su mundo y en sus vidas, es para mi como trabajadora de la salud, una enorme lección de vida, siento mucha admiración por ellos, en particular los del interior del departamento de Artigas que deben viajar dos horas de ida, dos horas de vuelta, más cuatro horas conectados a su máquina que les da vida. Vida por un día más.

Ellos siempre suben con un buen día, una sonrisa, una anécdota que contar, se dan ánimos unos a otros, y sufren juntos cuando le pasa algo a un compañero de viaje.

Nosotras somos afortunadas en acompañarlos y hacemos lo posible por ser más que su enfermera, ser su compañera, su amiga y a veces su protectora, pero no todos le ganan la pelea a la enfermedad y se van prontamente dejando un vacío en nuestros corazones.

Hasta siempre Elías, ojalá donde estés se puedan cumplir tus sueños, puedas correr, jugar, volar, si lo quisieras o ser Chef como un día me contaste que querías serlo. Descansa en paz”.

*Con un disparo matan vacuno

En la noche de este lunes 28, en Seccional Sexta, de Tomás Gomensoro, se denunció la faena de un vacuno.

El ilícito fue perpetrado en campos de un establecimiento rural ubicado en camino de los Italianos y calle Independencia.

El o los autores del hecho, tras ultimar al animal con un disparo de arma de fuego, se llevaron partes del mismo, dejando lo restante en el lugar.

Los efectivos constataron lo denunciado. Las actuaciones se llevan a cabo.

*Bernarda Lima en noviembre presenta “Ventanas” en Salto

El lugar elegido para la presentación del libro “Ventanas” de editorial Botella al Mar, en la ciudad de Salto por parte de su autora, es el Hotel Concordia, ubicado en calle Uruguay Nº 749. La escritora cañera Bernarda Lima, estará con la ceremonia el día viernes 8 de noviembre, a las 20.00 horas. Estará acompañada en la mesa por Carolina Cunha y Margalet Maglio. Acompañará la presentación, la actuación del coro “Canta Conmigo”, dirigido por Carolina Guarino.

*Funcionaria designada como encargada de la Cultura

El cargo estaba acéfalo, tras el fallecimiento de su encargado Francisco Sarasúa. Horas atrás se designó a la funcionaria municipal Adriana Rodríguez, como nueva encargada de la Casa de la Cultura, ubicada en calle Atilio Ferrandis, esquina Jaime Romans. Se desempeñaba en la secretaria del municipio, estando a partir de ahora al frente de los asuntos culturales oficiales de la ciudad.

*En sub 14 van por la copa de bronce

De las ocho selecciones en sub 14, las cuatro de mayor puntaje siguen en competencia jugando por las Copas de Oro y Plata, de la OFI. Las cuatro restantes, ubicadas en la tabla de esta manera, van ahora por la copa de Bronce, que son 5º Rivera, 6º Young, 7º Bella Unión y 8º Guichón. Juegan todos contra todos. Las tres de mayor puntaje seguirán en competencia y la ubicada ultima, es decir, en cuarto lugar, queda eliminada. Así los puntajes finales de la primera fase; Salto 16, Tacuarembó 14, Artigas 14, Paysandú 13 Rivera 11, Young 7, Bella Unión 4, Guichón 0. Clasificadas; Salto, Tacuarembó, Artigas y Paysandú.

ASÍ LA PRIMERA FECHA

Guichón Vs. Bella Unión

Rivera Vs. Young.

EN SUB 15 BELLA UNIÓN TERMINÓ SU PARTICIPACIÓN

En la categoría sub 15, las cuatro primeras colocadas de la primera fase siguen jugando por la Copa de Oro, en tanto las tres ultimas selecciones ya sin más competencia. Así finalizaron los puntajes de la primera fase; Paysandú 16 puntos, Salto 13, Guichón 9, Rivera 6, Young 6, Bella Unión 3 Tacuarembó 2. Clasificadas; Paysandú, Salto, Guichón, y Rivera.