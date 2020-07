Oficina de identificación civil cerrada tras recibir a cliente con Covid-19

La Dirección Nacional de Identificación Civil, pone en conocimiento de la población, que en virtud de haberse detectado un caso positivo de Covid 19 en una de las personas que fue a realizar un trámite en la Oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil en la ciudad de Bella Unión, las autoridades sanitarias han dispuesto el cierre momentáneo de dicha oficina para desinfección y cuarentena necesaria de los funcionarios que allí se desempeñan.

Por lo dicho, se ha dispuesto hasta tanto se supere esta emergencia sanitaria y lo

dispongan las autoridades pertinentes que la oficina esté cerrada. Ante cualquier trámite urgente, se invita a la ciudadanía a coordinar con la Oficina ubicada en la ciudad de Artigas, a través de los siguientes números de contacto: 47732419 o 47726115.

Tremendo avance del Covid-19 en Barra do Quaraí

Hay 15 casos positivos. Bella Unión por ahora sigue con dos

Realmente alarmante es el avance del nuevo coronavirus en la localidad fronteriza brasileña de Barra do Quaraí. Suman 15 los casos positivos hasta el momento. Uno de los casos es la mujer bellaunionense que reside y trabaja en la Barra y que vino a consultar al Hospital de Bella Unión. Los restantes casos, todos son brasileños residentes en la Barra. Alarmante porque estamos hablando que el Municipio de la Barra solo tiene una población de 4. 201 habitantes, residiendo el mayor porcentaje en la ciudad y el resto en zona suburbana y rural. El municipio de la Barra tiene una superficie de 1. 056 kilómetros cuadrados, es decir, el doble que la jurisdicción de Bella Unión que tiene 500 kilómetros cuadrados. En Bella Unión en tanto, tenemos dos casos positivos de Covid 19, tratándose de dos funcionarios del Hospital local, estando a la espera de los resultados de los hisopados realizados a varias personas.

UNIDAD DE SALUD DE BARRA DO QUARAÍ

Vivimos un momento difícil en nuestro municipio, en pocos días tuvimos una alta súbita del número de casos positivos de COVID19. Esta situación nos presenta un escenario de riesgo para los ciudadanos barrenses pudiendo llevarnos a situaciones infelices de la pérdida de personas queridas. Desafortunadamente, el virus que circula en todo territorio nacional y sabiamente en todo el planeta, tiene su transmisión influenciada por el comportamiento de las personas.

Muchas personas han ignorado las recomendaciones de las Organizaciones de Salud para descuidar las normas sanitarias, lo que las pone en riesgo y a los demás también.

No se trata de encontrar culpables, porque incluso personas que siempre se cuidaron, en un simple descuido se pueden infectar.

Debemos SUSPENDER las FIESTAS, CONFRATERNIZACIONES, en el momento que no hay que celebrar. Un día todo volverá a la normalidad y ahí las fiestas tendrán sentido. Lo que necesitamos ahora es SOLIDARIDAD con el que ocasionalmente se contaminó, el juicio no pertenece al ser humano, la COMPASIÓN sí. La Secretaría de Salud no difunde el nombre de pacientes, ella cuida, TRATA, ACOMPAÑA. Saber de las personas contaminadas nada sirve, el comportamiento de respeto a las normas de salud, eso solo puede contener el virus. Seguiremos dando toda la asistencia a los ciudadanos barrenses, el momento es de reflexión, sólo el cuerpo técnico de la salud y los insumos de salud no tienen la pandemia.

La clave de la no proliferación de la enfermedad está en los actos diarios conscientes y responsables de cada ciudadano. Usar máscara, lavarse las manos, mantener la distancia, salir de casa solo cuando sea necesario, todo esto es vital en ese momento.

Quien ama al prójimo se cuida. No abrazar, besar y saludar con apretón de mano, significan respeto y la mayor demostración de amor, que en otros momentos estos actos representaban.