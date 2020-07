Cuando Artigas Reyna se metió en la historia política administrativa local

El 22 de julio de 2005 asumió como secretario administrativo de la recordada Junta Autónoma y Electiva de Bella Unión, el frenteamplista Artigas Reyna. Por primera vez en la historia política de esta comarca azucarera, el Frente Amplio había ganado las elecciones municipales en el plano local. Atrás quedaban mandatos y más mandatos de blancos y colorados. La izquierda se «engolosino» tanto con el sabor del poder, que no largo más el mando en este municipio. Ya van tres periodos de gobierno de izquierda en Bella Unión y están trabajando a pleno para el cuarto. ARTIGAS REYNA, actual edil departamental de la bancada del Frente Amplio, se ha metido en la historia política local por haber sido el primer político del F.A. en ocupar un cargo que solo había sido ocupado por blancos y colorados.

A LA HORA DE COMPARARSITUACIONES DE URUGUAY

CON OTROS PAÍSES CON RELACIÓN A LA PANDEMIA

Mucho se pretende comparar los números de la pandemia del COVID 19 en Uruguay con lo que sucede en otros países, y que somos referencia por como se ha encarado el tema de la pandemia. Por superficie, por número de habitantes, por tipo de población, son comparaciones «muy desparejas».

Para comenzar, debemos recordar que somos el país sudamericano de menos población. El de menor superficie territorial. Somos al igual que Chile, no tenemos zona selvática. Somos el único país sudamericano que no tenemos poblaciones indígenas. Y hay más. Solo tenemos frontera con dos países al igual que lo tiene Ecuador. Por tanto, pretender comparar los números de la pandemia en Uruguay con nuestros hermanos sudamericanos, es un grueso error. Es pretender creernos algo que, en el fondo, «no lo es». El Uruguay tiene menos población que la Provincia de Córdoba, Argentina. Solo esa provincia tiene 3.722.332 habitantes (censo 2019). Para completar el artículo de esta corresponsalía, compartimos la población de algunos países sudamericanos:

BRASIL: 209.500.000 Habitantes.

COLOMBIA: 49.650.000 habitantes.

ARGENTINA: 44.490.000 habitantes.

PERÚ: 31.990.000 habitantes.

VENEZUELA: 28.870.000 Habitantes.

CHILE: 18.730.000 habitantes.

ECUADOR: 17.080.000 habitantes.

BOLIVIA: 11.350.000 habitantes.

PARAGUAY: 6.956.000 habitantes.

URUGUAY: 3.449.299 habitantes.

9 de cada 10 usuarios prefieren ir de vacaciones con su perro

Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Perro, una fecha que trata de reconocer la importancia de estos pequeños peludos en nuestras vidas y que el comparador de seguros de mascotas Acierto. com ha aprovechado para recordar cómo viajar con ellos con seguridad. La plataforma también analiza cómo lo hacemos habitualmente y si lo hacemos bien, sobre todo en esta época de vacaciones.

9 de cada 10 prefieren viajar con su perro

Y es que hasta 9 de cada 10 prefieren ir de vacaciones con su perro en lugar de hacerlo solos. En cuanto al medio de transporte favorito, el 85% se decanta por el coche frente a otros como el tren o el avión, cuyos adeptos se reducen al 11,4% y al 3% respectivamente.

En esta decisión intervienen varios factores: el desconocimiento de los usuarios y las restricciones de las compañías de transporte. Por ejemplo, algunas compañías circunscriben su servicio a las mascotas de menos de 10 kilos u obligan a comprar un billete para ellas. En el caso de los autobuses, la mayoría acota su traslado al maletero.

El 32% deja al animal suelto dentro del coche

Sin embargo y aunque el coche es el gran favorito, son muchos los dueños los que no transportan a su perro adecuadamente. Según los datos de Acierto, hasta el 32% lo deja suelto dentro del habitáculo, con los peligros que eso implica. El 4% admite hacerlo siempre, mientras que el 28% restante apunta a que solo actúa de esta manera ocasionalmente. Por sexos, los hombres llevan sueltos a sus mascotas con mayor frecuencia; en concreto, un 23% más que las mujeres.

¿El resultado? Que hasta 1 de cada 4 conductores afirman haberse distraído por su mascota. Las cifras cobran todavía más importancia si tenemos en cuenta que más de la mitad de estos conductores –concretamente, el 59,4%– tienen hijos. Por desgracia, la combinación de niño y perro suelto en los asientos traseros podría incrementar el riesgo de sufrir un descuido durante la marcha y, por tanto, de verse inmerso en un accidente.

Además, no podemos perder de vista que, si se produce una colisión frontal, la deceleración hace que el peso de esta (en este caso, de nuestro perro), se multiplique por entre 20 o 30. «Es decir, en un choque de este tipo a 50 kilómetros por hora, un perro de 10 kilos supondría una masa de colisión de unos 200 o 300 kilos. Algo que podría ocasionar daños más graves de lo que a priori podríamos pensar», explica Carlos Brüggemann, cofundador de acierto.com. El experto también apunta a sus posibles lesiones de los animales pues, por regla general, las aseguradoras no los consideran como «ocupantes del vehículo». Sin embargo, existen pólizas específicas para cubrir los gastos del veterinario y que incluso contemplan indemnizaciones por accidente o defunción.

Cómo viajar en coche con nuestra mascota

«La forma más recomendable de transportar a nuestra mascota en coche es hacerlo en el asiento trasero, combinando el transportín con la rejilla divisoria», recuerda el experto. En cualquier caso, existen otras claves para viajar seguros con ellos. Lo primero será llevarle al veterinario para asegurarnos de que el animal se encuentra en las condiciones óptimas para afrontar un viaje.

La información será otro punto fundamental. Esto atañe al medio de transporte, al destino, etcétera. Una buena idea sería, entre otros, elegir un destino pet friendly o un hotel específico que admita perros. También es importante saber que no deberíamos darle de comer las dos horas previas al desplazamiento para evitar mareos. Llevar juguetes u objetos que huelan a él es recomendable, así como contar con un empapador y provisiones.

Elegir un transportín en el que se encuentre bien y acostumbrarle a él es otro punto importante (si nos decantamos por este sistema). Así como fijar descansos y tomar precauciones a la hora de aparcar cuando nos detengamos. Si lo hacemos en una vía de servicio, deberemos tener a nuestra mascota controlada antes de abrir las puertas, ya que podría salir del vehículo disparada. Y aunque la parada vaya a ser corta, no deberemos dejarle nunca solo en el interior del vehículo. Ni siquiera con el aire acondicionado puesto.