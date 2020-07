Primer fallecido en Barra do Quaraí por el coronavirus- suman 18 los casos positivos

El Prefecto de Barra do Quaraí, Iad Choli, se mostró acongojado por la muerte de su vecino barrense, ex político, de 78 años de edad, quien se encontraba internado en el Hospital Santa Casa de Uruguayana desde el pasado 17 de julio. Al respecto en su cuenta social, la máxima jerarquía política de la Barra expresando:

«Manifiesto mi sentimiento de profundo pesar por el fallecimiento del ex concejal Carlos Alberto da Rosa (Canilla), el día 26 de julio de 2020. Decreté luto oficial de tres días en el municipio de Barra do Cuareim por los servicios relevantes prestados como ciudadano y político que mucho colaboró con nuestra ciudad.

Lamento la pérdida de este ilustre, debido a la contaminación por el Covid-19, llevando al municipio a registrar la primera muerte por el CORONAVIRUS.

Con este aumento de casos positivos, todos necesitan estar convencidos de la gravedad del potencial de este virus, debemos ser más que conscientes de la necesidad de las medidas de prevención, distanciamiento social, uso de máscaras y alcohol en gel y evitar aglomeraciones.

Ante este difícil momento que nuestra comunidad está enfrentando, debemos adoptar medidas más rígidas en la lucha contra este virus.

A partir del martes, 28 de julio, limitaremos el número de pasajeros, en sólo el conductor y el paseo, en vehículos de paseo por la aduana brasileña, excepto los taxis, que se permitirá hasta tres pasajeros, a fin de disminuir las aglomeraciones.

Nuestro equipo de vigilancia actuará el establecimiento comercial que no respete los cuidados en ofrecer alcohol en gel, esponja para desinfección de los zapatos y no observar la obligatoriedad del uso de máscaras por los empleados y clientes dentro de su espacio comercial.

Durante la semana estaremos realizando junto con el Ejército Brasileño la desinfección de calles y edificios públicos, donde hay una mayor circulación de personas. Y también el martes 28, me reuniré con el alcalde de Uruguayana, autoridades y técnicos del área de la salud, para evaluar la situación actual y la necesidad de restricciones más severas balizadas por la capacidad de hospitalización de la Santa Casa de La caridad como forma de contención de la difusión de este virus. A pesar de todos nuestros esfuerzos resaltamos que nada podrá contener este virus sin la colaboración de cada ciudadano de este municipio».

NOTA DE PESAR-UNIDAD

DE SALUD DE BARRA DO QUARAÍ

Con pesar informamos el fallecimiento de un ciudadano Barrense en función de COVID 19.

Desafortunadamente, esa es una realidad que nos azota, así como sucedió y sucede en todo el mundo. Debemos cuidarnos, evitar aglomeraciones, salidas innecesarias, paseos, visitas, debemos evitar abrazos, apretones de mano, mates compartidos, entre tantos otros hábitos afectuosos del gaucho que posibilitan la proximidad entre las personas y por lo tanto la transmisión del virus.

Nuestro llamamiento a todos, en especial a aquellos que no pertenecen a los grupos de riesgo, usted puede no sufrir con el coronavirus, pero un familiar, un amigo, alguien querido puede no tener la misma resistencia a esta enfermedad, piensen en eso.

No queremos perder a nadie querido por esta pandemia, pero si no colaboramos unos a otros, fatídicamente, seguiremos perdiendo.

En Bella Unión el virus no ha crecido, pero si se expande en la Barra

En Bella Unión los casos de Covid 19 continúan siendo dos. Son los dos funcionarios del hospital local.

Los resultados de varios hisopados realizados han dado negativo. Donde el virus no se detiene y sigue infectando personas, es en la localidad vecina Barra do Quaraí. Suman en estos momentos 18 casos positivos y hay cerca de 80 personas realizando cuarentena.

Este domingo falleció un hombre de 78 años de edad, quien fuera vareador en ese municipio y padre de un actual vareador.

El septuagenario dada la gravedad en cuanto a su estado de salud había sido derivado días atrás a Uruguayana, donde falleció este domingo 26 de julio, siendo la primera muerte por Covid 19 en el municipio.

A LA HORA DE CRUZAR EL PUENTE

Más allá de los dos casos de coronavirus existentes en Bella Unión, la mayor preocupación está del otro lado del puente internacional. En la Barra el virus se ha extendido lamentablemente, y no es novedad que el bellaunionense buscando abaratar la canasta familiar concurre a realizar compras.

Amerita que más allá de la necesidad de hacer rendir el dinero, se tomen las máximas precauciones.

En la Barra hay decenas de personas que deben guardar cuarentena por haber estado en contacto con los 18 casos positivos. Son horas cruciales, días sumamente difíciles para bellaunionenses y barrenses, teniendo en cuenta que el maldito virus ya provocó una muerte y hay varios infectados.