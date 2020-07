Cabildo Abierto Artigas ante acuerdos por la alcaldía de Bella Unión

El conocido dirigente artiguense de Cabildo Abierto, Rodolfo Riani, hizo llegar a esta corresponsalía un comunicado relacionado a un acuerdo celebrado recientemente en Bella Unión entre un sector del partido nacional y un sector de cabildantes cañeros.

La misiva enviada por el connotado dirigente señala lo siguiente: «El Comité Ejecutivo de Cabildo Abierto de Artigas, a efectos de evitar interpretaciones equívocas, referidas al reciente acuerdo local de lista a la Alcaldía, pone en conocimiento de la ciudadanía de Bella Unión que el mismo compromete exclusivamente al sector originario. Cabildo Abierto como movimiento político, mantiene abiertas las otras decisiones de nuevos acuerdos y/o de lista propia al organismo local.

Jefatura de Artigas y la precaución a no ser engañados

La Jefatura de Policía de Artigas viene alertando a la población de todo el departamento a no caer en el engaño de delincuentes que, aprovechando la pandemia, intentan llevar adelante sus andanzas.

Alerta a la población

Se alerta a la población, sobre la nueva modalidad delictiva que circula en las

redes sociales, testeos de Covid-19 gratis a domicilio mediante misivas, tratándose de un engaño por lo que se exhorta que no accedan a los mismos.

Ante la duda, informarse con las autoridades correspondientes y efectuar la denuncia en dependencias policiales.

Ante comunicado dado a conocer públicamente, Cabildo Abierto de Bella Unión a la ciudadanía señala:

«Explicamos que el comunicado está claro cuando dice…» a efectos de evitar interpretaciones equívocas»… agrega que compromete exclusivamente al sector originario»…, que somos nosotros. También dice…» mantiene abiertas las otras decisiones de nuevos acuerdos y/ o de lista propia al organismo local»…

O sea, REAFIRMA NUESTRO ACUERDO LOCAL y abre las puertas para quienes simpaticen y para nuevos grupos de Cabildo que se formarán y harán otros acuerdos.

Por lo tanto, RECHAZAMOS toda publicación tendenciosa que quieren dividir con el objetivo de sacar rédito propio.

Por Cabildo Abierto

Bella Unión

Presidente: Héctor Bertolio.

Secretaria de Prensa: Nancy Uscudún.

Pro Secretario: Luis «Luigi» Gómez.

Tesorero: Victoriano Pereira.

Vocales: Nelson Bordagaray. Sylvia Cooper. Zully Olivera. Genny Centomo. Jesús Ferreira.

En la Barra deben cumplir el aislamiento domiciliario

La Secretaria de Salud (SESA), de Barra do Quaraí, señala que « todos los pacientes deben seguir las recomendaciones, quedando en casa y cumpliendo el aislamiento domiciliario «.

Sucede que habría quienes no se «aíslan», lo que crea la lógica preocupación de la población.

En estos momentos hay 18 casos positivos de Covid 19 en la Barra, pero suman 91 personas las que se encuentran en aislamiento domiciliario. Hasta tanto, no se conozca el resultado de los test realizados, dichas personas no pueden, no deberían salir de sus domicilios.

Desinfección en la Barra

La Prefectura de Barra do Quaraí y el Ejército del vecino país han comenzado horas atrás con tareas conjuntas de desinfección de los espacios públicos.

El proceso en Brasil es llamado «saneamiento» y tiene como objetivo contribuir a la eliminación del virus en espacios abiertos.