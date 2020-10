Hurto en finca de calle Facio

Fue denunciado en horas de la mañana de este miércoles 7 en Seccional Séptima de Bella Unión, el hurto de un gorro Policial tipo birrete, una espada de Oficial de Policía grabada, un buzo, 10 Kilos de carne y un taladro marca BOSCH, sustraídos desde la barbacoa de una finca ubicada en calle Saúl Facio.

La Policía Científica realizó el relevamiento fotográfico correspondiente. Por disposición Judicial, varias personas fueron indagadas en torno al hecho, ingresando una de ellas en calidad de detenida a disposición de Fiscalía.-

Vecinos preocupados

Algunos días antes de las elecciones municipales, personal y maquinaria de la intendencia de Artigas comenzaron con trabajos de zanjado para posterior colocación de cañería para obras de saneamiento.-

Uno de los barrios ubicado en cercanías de la Iglesia Mormona y el otro siendo Los Olivos.-Los vecinos por estos días a través de las redes sociales mostrándose sumamente molestos y preocupados.- Sucede que tras las elecciones municipales , desde el lunes 28 de setiembre, no se observa trabajo alguno.

-Las obras se han paralizado por completo.-

Hurto en el tres fronteras

Una finca ubicada en la zona este de la ciudad fue visitada. -La denuncia radicada en la Séptima de Bella Unión.- Desde una finca ubicada en calle Bolivia en Barrio Tres Fronteras, hurtaron una riñonera conteniendo en su interior dinero en efectivo, tarjetas y documentos. Una persona del sexo masculino mayor de edad, presuntamente involucrada en el ilícito fue indagada y por disposición de la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión autorizado a retirarse.-

Canastas solidarias del SUNCA

Se trata de la segunda entrega en tiempos de pandemia.-El SUNCA en todo el país otra vez estará en noviembre realizando una segunda entrega de canastas solidarias a obreros de la construcción.

-En Bella Unión, las inscripciones se reciben en el local sindical de la construcción, ubicado en calle Cerro Largo, esquina General Fructuoso Rivera , los días miércoles y jueves , de 18 a 20 horas .

-Para la inscripción, la persona debe presentarse con tapabocas, y llevando cédula de identidad e historia laboral.

A 10 años de un crimen no aclarado

El 9 de octubre de 2010, el entonces presidente de la Gremial Granjera de Bella Unión, Nelson de Melo , como todos las jornadas se levantó al clarear el día para ir a la chacra.-Fue su último día en este mundo.-Al salir de su finca en barrio Extensión Sur , observó que desconocidos estaban hurtando en un camión estacionado en la calle.-Pretendió evitar el hurto y fue agredido a pedradas.-Quedó tendido en la vía pública , siendo auxiliado por vecinos.-En primera instancia fue atendido en el nosocomio de Bella Unión y luego derivado a un centro asistencial de Montevideo.-Semanas después, ya estando en diciembre, debido a las lesiones en su cabeza, terminó falleciendo.-Hoy 9 de octubre se están cumpliendo 10 años de aquel homicidio, el cual nunca fue aclarado. ya que pese a las intensas indagaciones, la Policía no logró dar con los responsables .-

El senior con la primera

El pasado fin de semana debido a las precipitaciones, fue suspendida el inicio 2020 de la Liga de fútbol senior de Bella Unión.-La primera fecha del torneo Preparación que lleva el nombre « Carlos Belén « se jugará entre sábado y domingo venidero en cancha del decano.-

SÁBADO 10—CANCHA « JOSÉ LINDOLFO CANOSA «

Hora 16,45—Deportivo Municipal Vs. Coronado.-

Hora 18.00—Las Piedras Vs. Deportivo Unión.-

DOMINGO 11

Hora 14,45—La Jeringa 35 Vs. La Jeringa.-

Hora 16.00—Cuareim Vs. Generación 80.-

Hora 17.00—Cururú Vs. Campodónico .-

Culminó la zafra azucarera

Este jueves 8 de octubre , culminó la zafra azucarera 2020.- Se trata de la cosecha y proceso número 15 en el historial de la empresa Alcoholes del Uruguay-ALUR.- Hasta la zafra 2005 la actividad del campo e industrial estuvo a cargo de la recordada cooperativa CALNU.-