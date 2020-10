*Parejas de argentino-uruguayas reclaman su reunificación familiar

La Pandemia ha afectado el relacionamiento amoroso entre parejas oriundas de un lado y otro de los ríos de la Plata y Uruguay.-Hombres y mujeres, mujeres y hombres de nacionalidad argentino y uruguaya, que tras desatarse la pandemia del Covid-19, no han podido seguir su noviazgo normalmente, es decir, visitarse mutuamente como lo venían haciendo hasta el mes de marzo pasado.-Esta corresponsalía es testigo de determinadas situaciones, donde la pareja , salvo de forma virtual, no han podido visitarse físicamente .-Ahondando en el tema, encontramos parejas de argentino- uruguayas cuyas edades pueden tener 20 años, así como ya mayores que pueden andar en los 60 años de edad.-Los hay residentes en distintos departamentos de Uruguay y residentes en varias provincias argentinas.-Por un motivo u otro se encontraban separadas al momento del cierre de fronteras, o porque mantienen una relación binacional .-En prácticamente todas las parejas , hace 7 meses que no se abrazan , no se besan.-Compartimos seguidamente una propuesta presentada a los gobiernos de Argentina y Uruguay.-

PROPUESTA

Más de 100 parejas binacionales presentaron una propuesta ante los gobiernos de Argentina y Uruguay para autorizar el viaje de parejas no casadas, exigiendo una

declaración jurada, carta de invitación y cumplimiento de todos los protocolos sanitarios. Las autoridades de ambos países se comprometieron a considerar los casos y brindar una respuesta, pero aún no hay solución para las familias que llevan siete meses divididas.

(Montevideo, 7 de octubre de 2020) Un grupo autoconvocado de más de 100 parejas y familias binacionales no registradas que se encuentran separadas desde el cierre de fronteras presentaron una propuesta ante los gobiernos de Argentina y Uruguay para que ambos países autorice su viaje por motivo de reunificación familiar.

El cierre de fronteras, implementado en marzo en Argentina y Uruguay, fue una medida sanitaria que buscó contener el brote de Covid-19. No obstante, tuvo un efecto colateral: miles de

familias y parejas quedaron separadas. Si bien ambos países permiten el ingreso de personas que no sean ciudadanas o residentes bajo algunas excepciones, la reunificación

familiar sólo contempla a parejas unidas en matrimonio o con certificado de concubinato.

De esta manera, aquellas parejas que carecen de un documento que certifique su vínculo están imposibilitadas de reencontrarse. La propuesta presentada por el grupo, identificado en las redes sociales como @ParejasUyArg, recomienda a los gobiernos exigir a cada pareja una declaración jurada del vínculo y una carta

de invitación del miembro del país receptor, además del compromiso de cumplir con todos los protocolos sanitarios pertinentes. Esta recomendación sigue las prácticas vigentes en trece

países – en su mayoría, europeos – que sostienen el cierre de fronteras pero autorizan la reunificación de las parejas de hecho. Esto fue apoyado por la Comisión Europea, que urgió a los Estados miembros a permitir el ingreso a la Unión Europea de parejas no registradas.

Los ministros de asuntos exteriores de los países del G20 también resaltaron, en una declaración conjunta, la importancia de abrir fronteras para la unión de familias.“Esta semana, nos reunimos con Carolina Ache, la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y un equipo que trabaja estos temas. Les presentamos una propuesta de protocolo de reunificación junto a una carpeta con los datos de todas las parejas del grupo. Las autoridades nos expresaron su voluntad de buscar una solución y de hablar con el gobierno argentino. Hacia fines de esta semana esperamos recibir una respuesta”, expresó Alcira Méndez, empresaria del arte uruguaya de Maldonado en pareja con Federico, que reside en San Martín de los Andes.

La normativa actual en relación a la reunificación familiar no contempla la realidad de la sociedad argentina o uruguaya. En ambos países, el número de parejas registradas se encuentra en declive desde hace décadas. En Uruguay, el número de matrimonios descendió a 9.395 en 2018, en comparación a los 15.488 matrimonios celebrados en 1999 (Anuario Estadístico, 2000; 2019). En Argentina, los datos a nivel nacional muestran una tendencia similar.

“Nuestras parejas son nuestras familias y es un derecho humano que podamos estar juntos. Los países piden que acreditemos nuestro vínculo con un papel pero, en el año 2020, muchas parejas eligen no casarse. El amor no tiene papeles”, explica Florencia Battista, abogada argentina en pareja con Bruno, uruguayo, hace casi cinco años. “En el grupo hay una gran diversidad de conformaciones familiares; algunas quieren reunificar en

Argentina y otras, en Uruguay. Hay parejas que están juntas hace más de diez años que, en tiempos normales, van y vienen. Hay familias ensambladas en las que los hijos de un miembro de la pareja preguntan a diario cuándo va a volver la otra. Hay una pareja conformada por dos personas mayores que dicen que el tiempo de vida que les queda quieren pasarlo juntos”, afirma Florencia. El colectivo resalta que es imperiosa la necesidad de abordar la situación de las parejas binacionales que no están unidas en matrimonio o concubinato, ya que el estado civil no puede ni debe ser motivo de discriminación. Tanto Argentina como Uruguay han aprobado numerosos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto de San José de Costa Rica (1969), que colocan al Estado como garante del derecho a la familia.

En este marco y luego de casi siete meses de espera, Uruguay y Argentina se encuentran ante la oportunidad de ser Estados pioneros en América Latina en la implementación de medidas que faciliten la reunificación de parejas de hecho, reafirmándose en su rol ejemplar de defensores de los derechos humanos en la región.

* Incautación de estupefacientes en paraje campodónico

En horas de la mañana del día miércoles 7 de los corrientes, mediante inspección realizada por la Policía de Bella Unión en un automóvil marca VOLKSWAGEN modelo GOL, matriculado en la ciudad de Novo Hamburgo – Brasil, el cual circulaba por Paraje Campodónico con tres personas del sexo masculino todos mayores de edad, quienes no portaban los documentos del vehículo, fueron incautados dos envoltorios con sustancia blanca similar a cocaína y sustancia vegetal al parecer marihuana. La Policía Científica realizó el relevamiento fotográfico correspondiente.

Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, dispuso la incautación de la sustancia estupefaciente, el vehículo fuera incautado hasta que sea presentada la documentación correspondiente del mismo, lo conducidos puestos en libertad en calidad de emplazados a disposición de fiscalía.

*Bella Unión resiliente

El Intendente Beltrán Vázquez y el Secretario General Dr. Luis Augusto Rodríguez, acompañados del Intendente electo Pablo Caram, participaron de la firma del Proyecto Regional Binacional “Adaptación al Cambio Climático en ciudades y ecosistemas costeros», evento del Ministerio de Ambiente que se desarrolló en el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, departamento de Río Negro.-

Se trata de un convenio de preservación ambiental para las ciudades y eco sistemas vulnerables de la Costa del Rio Uruguay, suscrito por los gobiernos departamentales de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro.

También participaron del evento, a través de una conferencia virtual, autoridades argentinas litoraleñas.

En el marco de estos convenios, concretamente en Artigas se aplicará el programa denominado “BELLA UNIÓN RESILIENTE” en el Área Protegida de Franquía.-

*Otro hurto en finca de calle Guenoas

Vecinos de calle Guenoas vienen siendo azotados por la delincuencia.-Otra denuncia se efectuó en Seccional Séptima de Bella Unión.-

Desde una finca ubicada en calle Guenoas, hurtaron una billetera conteniendo documentos y dinero en efectivo. Se practican averiguaciones.