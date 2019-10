*En diciembre se sabrá cuantas vacantes habrá en el CEDA para 2020

El día 2 de diciembre comenzará la entrega de formularios para la inscripción de estudiantes interesados en ser becarios del Centro Estudiantil de Artigas CEDA, en Montevideo.

La cantidad de vacantes disponibles se conocerá en diciembre, cuando finalice el estudio de la escolaridad de los becarios que actualmente se alojan en el Centro de Estudiantes. El Centro permite alojar estudiantes de diferentes centros poblados de nuestro departamento.

*Mes del hombre

Mañana estará comenzando noviembre. Para los varones, los del sexo masculino, significa nuestro mes. El 19 de noviembre ha sido fijado por las Naciones Unidas como el Día Internacional del Hombre. Una fecha que pasa prácticamente inadvertida por el propio ” macho” ya que a diferencia de las mujeres, los hombres como que nos cuesta organizarnos,, agruparnos, festejar. El 8 de marzo la mujer festeja su día con bombos y platillos. En octubre la mujer celebra el mes rosa, alusión a la prevención del cáncer de mama. Nosotros, los propios periodistas hombres, con notas, informaciones y demás sobre este mal que aqueja a la mujer. Sin embargo ese mismo varón, para nada advierte, difunde, alerta, sobre una enfermedad propia de los masculinos, el cáncer de próstata. El 11 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, sin embargo, se trata de una fecha que para nada mencionamos los periodistas hombres y menos por supuesto lo van a hacer las mujeres. Si hubiera reciprocidad, así como los colegas varones “corretean” para dar información sobre el mes “rosa”, loable sería que el trato del otro sexo que profesa el periodismo, en junio fuera similar sobre este tipo de cáncer que afecta un alto porcentaje de masculinos al llegar a la tercera edad. La equidad, quizás algún día se instale en estos temas.

*La sub 14 visitando Guichón

Por la Copa de BRONCE de la OFI, la selección sub 14 de Bella Unión se presenta en la localidad sanducera de Guichón este domingo. Al no acceder a disputar las copas de ORO y PLATA, ahora van por el Bronce. Los rivales son; Guichón, Rivera y Young. De las cuatro selecciones, tres clasifican, quedando eliminada la que se ubique en último lugar.

DETALLES DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE

ESTADIO MUNICIPAL DE GUICHÓN HORA 17. 00

GUICHÓN Vs. BELLA UNIÓN

ÁRBITROS DE RIO NEGRO CAPITAL

Carlos Peralta ( central) Miguel Norciglia y Gustavo Suarez ( asistentes).

VEEDOR: Pablo Moncalvo.

El otro partido se juega Rivera, donde los locales reciben a los chicos de Young.

*Los votos del Frente Amplio en Bella Unión

Un total de 19 listas del Frente Amplio en esta recientes elecciones nacionales. Sumaron más de 6.000 votos, siendo la mayor fuerza política. Al igual que en las pasadas elecciones internas, una vez más el hoy Concejal Yamandú Oliveira, ha vuelto a ser el izquierdista más votado en Bella Unión. Sin dudas se perfila para ser el gran favorito a ser el próximo Alcalde cañero cuando se desarrollen las elecciones municipales en mayo de 2020. Los números así lo dejan claro, tras las dos recientes elecciones de junio y octubre. Así los votos lista por lista:

Lista 5271 – 21 votos.

Lista 1968 – 25 votos.

Lista 871 – 33 votos.

Lista 8008 – 39 votos.

Lista 197133115005

– 65 votos.

Lista 77 – 73 votos.

Lista 1618 – 76 votos.

Lista 69 – 87 votos.

Lista 205 – 104 votos.

Lista 1312 – 114 votos.

Lista 711 – 133 votos.

Lista 890 – 257 votos.

Lista 982 – 259 votos

Lista 66 (Marcelo Bonilla)

– 290 votos

Lista 800 – 383 votos

Lista 997122010 (Luis

López) – 640 votos

Lista 1001 – 735 votos

Lista 90609 – 759 votos

Lista 2121808 (Yamandú

Oliveira) – 1.290 votos

Al lema FA – 95 votos.