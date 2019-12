*Adolescente formalizado por el hurto en el Free Shop

Con relación a denuncia de hurto en comercio, radicada el 6 de diciembre pasado, con la conducción de una persona del sexo femenino de 23 años de edad desde la ciudad de Salto, donde fueron recuperados parte de los efectos hurtados, siendo la detenida condenada por la Justicia, resultando un adolescente de 17 años de edad, presunto autor del ilícito, emplazado a concurrir a sede Judicial, continuando con las actuaciones la Sra. Juez Letrado de Bella Unión dispuso formalizar la investigación contra el adolescente por la presunta comisión de una infracción grave a la ley penal tipificada como » Un delito de hurto especialmente agravado en calidad de coautor», imponiéndole como medida cautelar, la obligación de fijar domicilio y no modificarlo, sino dar conocimiento a la sede y la prohibición de salir sin autorización de la ciudad de Bella Unión durante 90 días.-

*Ni San Eugenio ni Wanderers. En Artigas Independencia Campeón

Tras 28 años sin un titulo oficial , este miércoles 18, el club «Esmeralda» el Independencia, de la ciudad de Artigas se coronó como el mejor de la temporada 2019.-Se trata del sexto titulo obtenido a nivel de la Liga Departamental de fútbol de Artigas.-Ha sido campeón oficial en 1965-1966-1977-1980-1991-2019.- Su última temporada ganada databa del lejano 1991.-Aquel año Independencia era campeón en Artigas y CLMC de Walter Martínez en Bella Unión.-Por aquellos años se jugaba la copa departamental de clubes campeones,donde participaban los clubes campeones de Artigas, Bella Unión, Tomas Gomensoro y Baltasar Brum.-El ganador era quien representaba al departamento en la Copa de Clubes Campeones de la OFI .- Definieron el titulo CLMC e Independencia ganando CLMC por tanto ostenta el título de Campeón Departamental .-Al conjunto esmeralda lo dirigía Linder Moreira , otrora campeonísimo con Salto Uruguay en 1973 ganando la Super Copa.-Cuando CLMC jugó en el 92 ante Independencia por la Copa Departamental , el hoy dirigente celeste Carlos Rolón se fue en bicicleta por Ruta 30, toda de tierra, a la ciudad de Artigas para ver jugar a su club celeste en el » Matías González «.-Recuerdo que desde Bella Unión viaje en su auto con mi estimado siempre en el recuerdo, Walter Martínez .-Desde esta corresponsalía

SALUD INDEPENDENCIA.-

*Primer Amistoso de la Roja mayor

Se trata de la primera practica exigente que tendrá la selección roja mayor de Bella Unión orientada por Héctor Panelli.

Será mañana sábado a la hora 15.00 como partido preliminar de santos y celestes en el » Bianchi «.

El rival de la roja será un combinado de pueblo Tomas Gomensoro.-

*Final mañana entre Santa Rosa y CLMC

Si gana Santa Rosa mañana sábado se queda con la temporada 2019.

Si gana CLMC deberán jugarse dos finales más para definir al campeón del año.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE- CANCHA » DR. ROMEO BIANCHI »

FINAL CATEGORÍA MAYORES– CLMC Vs, Santa Rosa.-

*Intendencia impulsa el no a la piroctenia en estas fiestas por las consecuencias en personas con Autismo y animales

El Esc. Emiliano Soravilla explicó a la Unidad de Comunicación de la Intendencia de Artigas que desde la comuna se apoya todas las movidas que se realizan para el no uso de pirotecnia durante los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Hay muchas personas con autismo que sienten verdadero pánico ante los petardos y fuegos artificiales, en resumen, todo lo relacionado con la pirotecnia.

Las explosiones -principalmente- les generan un nivel de ansiedad, estrés y un miedo inmenso. Y para ello se han puesto en marcha diversas campañas para que no se use la pirotecnia.

¿Qué efectos tiene la pirotecnia sobre los animales?

El uso de pirotecnia genera taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte. Los efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Los perros suelen sentir temor y al huir pueden ser víctimas de accidentes o perderse.

Las aves reaccionan frente a los estruendos con taquicardias que pueden provocarles la muerte; los gatos suelen correr detrás de los explosivos por simple curiosidad pudiendo ingerirlos, perder la vista o lesionarse; los insectos y otros animales pequeños poco pueden hacer para no ser dañados, la pirotecnia es para ellos un explosivo de gran tamaño.

*El léxico de nuestros días

En el pasado cuando los medios de prensa informaban sobre la muerte de una mujer a manos de su marido o su ex, la crónica roja informaba que se había tratado de un » CRIMEN PASIONAL «.- Los tiempos han cambiando con la llegada de nuevas leyes.- Hoy cuando un hombre da muerte a una mujer , se trata de un caso de «FEMINICIDIO «.- Y así seguimos.- En los años 2000 se hablaba de los niños desnutridos de Bella Unión.-Hoy se dice que son niños de » bajo peso «.-Antes se apuntaba a que era un » marica «.- Hoy simplemente , que se trata de un » GAY «.-Y así podemos seguir enumerando la nueva terminología que hacen a la vida del ser humano.-

*Intendente Caram dispuso asueto para funcionarios municipales los días 24 y 31 de diciembre

El Intendente Departamental, Pablo Caram dispuso en las ultimas horas que la Intendencia Departamental permanezca cerrada al público los días 24 y 31 de diciembre por razones administrativas. Con excepción de los servicios considerados imprescindibles (Comedores, Recolección de residuos, Cementerios)