*El «Jacinto Sant’ Anna» se viste de fiesta esta noche

En el marco de la 17º Copa Nacional de Selecciones de la OFI, en mayores, uno de los cotejos de «ida» por la llave de semifinales, disputan Bella Unión local ante Fray Bentos. El fiel del club Nacional de Baltasar Brum, será fiel testigo de una instancia como pocas le ha toca vivir al fútbol cañero. Es la quinta vez desde 1992 que una selección mayor de Bella Unión llega a esta fase. De la mano del DT «Chino» Panelli, quien fuera vice campeón del Litoral en 1999, la «roja guaraní» se ha metido entre las cuatro mejores del Regional Litoral. Por el camino han quedado selecciones de real poderío, sin embargo, Bella Unión con sus « líos internos «, algo que no es nuevo para nuestro fútbol, hoy juega una difícil parada. A su frente la última campeona del Regional Litoral. Que se puede, se puede. Para llegar a la cima, hay que sortear obstáculos. El de hoy es uno de ellos. La posible alineación roja para hoy sería desde el vamos con: Edison Ormando, Rosas, Paisandi, Hernán Barros, Paúl França, Nicolas Carballo, Trindade, Álvaro de Moura, Luis Vera, Jesús Barboza y Daniel Zapirain. Confiamos en el cuerpo técnico y plantel. Somos sabedores que hay que sortear duros rivales para « besar « la copa. Que se puede, se puede. Suerte muchachos.

SÁBADO 15 FEBRERO- PARQUE «JACINTO SANT’ANNA» HORA 22.00 SEMIFINAL DE «IDA» BELLA UNIÓN Vs. FRAY BENTOS

ÁRBITROS DE RIVERA

CENTRAL—Néstor Coelho.

ASISTENTES—Wilmer Rodríguez y Yonatan Pereira

VEEDOR—Juan González (consejero de OFI).

*Dura lucha a la mugre

El alcalde entrante Luis Carlos Fernández se propuso hacerle frente con sus funcionarios a la lamentable situación desprolija de Bella Unión en materia de basura. Por el sector que fuera de la ciudad y aledaños, los basurales, o desperdicios sueltos, proliferando por doquier. En baldíos céntricos, caminos vecinales y hasta el propio Balneario Los Pinos, proliferando el desorden en materia de higiene. Un tema que lisa y llanamente no tiene solución. Quien no recuerda hace pocos años atrás, al presidente del Centro Comercial e Industrial de Bella Unión, Alfredo Freitas y señora, junto a pocos vecinos más, limpiando las cunetas de acceso a la ciudad. Era en el marco de una ciudad más bella más limpia. Se cansaron y abandonaron la tarea ante la falta de apoyo del resto de la población. El tema de la basura data de años y años. Siempre fue igual. No hubo un sólo gobierno local que hubiera logrado durante su mandato mantener prolija la ciudad y alrededores.

En los años 90 se realizó la campaña de «Tachín», y para nada funcionó.

Hubo otras y tampoco tuvieron éxito. Un tema profundo, que se sale entre todos o no se sale.