*Noche a todo fútbol y Carnaval

A dos frentes los bellaunionenses esta noche de domingo.- Para vibrar a través de la pantalla de VTV tenfield el desempeño de la » roja Guaraní » a partir de la hora 22,30, partido correspondiente a la semifinal de » vuelta», que habrá de disputarse en el Parque Liebig’s ante el combinado local Fray Bentos por el Regional Litoral de la Copa OFI.- Cercano a la hora 23 , en Avenida Artigas dando inicio la tercera y última noche de desfile oficial de carnaval.-Pese al intenso frío de estas dos noches pasadas, igualmente el publico en gran número se hizo presente en la avenida para alentar con sus aplausos a los actores de las diferentes agrupaciones.-

SELECCIÓN ROJA GUARANÍ

Bella Unión en una difícil parada.- Lograr de visitante la clasificación a la final.-En Baltasar Brum fue empate 2 a 2.- La alineación cañera para esta noche desde el vamos será con ; Edison Ormando , Martín Rosas, Anthony Paisandi, Hernán Barros, Paúl França, Jorge Vera, Matías Trindade, Álvaro de Moura, Gabriel Díaz, Jesús Barboza y Daniel Zapirain.- Existe entre Fray Bentos y Bella Unión solo un antecedente.- Fue en el año 2014.- En Bella Unión ganó la roja 2 a 0 y en el Liebig’s el local nos ganó 4 a 0.-Hubieron incidentes en el final del partido y como resultado, horas después la Justicia Penal de Rio Negro procesaba sin prisión a dos jugadores de Bella Unión por el delito de » Lesiones Personales » .- Fray Bentos y Nueva Palmira jugaban la final del Litoral, ganando Nueva Palmira.-Hoy se escribirá otra historia.- Ojala sea muy distinta a la del 2014 y la roja guaraní logre su pase a la final.- De perder Bella Unión esta noche, igualmente seguirá en competencia.-Será disputar con el perdedor de Salto-Paysandú , el tercer lugar a la Copa Nacional .-La noticia que surgió horas atrás es que este lunes 24 de febrero, sea cual sea el resultado de esta noche, estará renunciando el presidente de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión, Ricardo Fabián Yacquez.- Se va satisfecho de haber logrado la firma ante el Ministerio respectivo , del comodato de un terreno para un complejo deportivo.- Que en definitiva la Liga Regional pueda tener su propio campo de juego.-A LA ROJA, DESDE «EL PUEBLO » TODA LA SUERTE DEL MUNDO PARA ESTA NOCHE.

NOCHE DE CARNAVAL

Sera la última esta noche por la avenida .-El orden del desfile será el siguiente; 1) Reinas y princesas, 2) bloco La Jeringa, 3) Comparsa Los Cardenales 4) Esc. de Samba Fantasía, 5) Esc. de Samba Irupé, 6) Esc. de samba Rítmicos del Samba, 7) Esc. de Samba Titanitos.-

*Deterioro

Ingresando a la ciudad por Avenida Artigas, en la primera cuadra, a la derecha tenemos la plazoleta José Pedro Varela.-En un extremo se encuentra la Oficina de Información turística, pero en el otro extremo…otra realidad.- Un edificio donde funcionó un local gastronómico en el pasado y hoy transformado en tapera .- Sus enormes ventanales fueron apedreados , por lo que hay vidrios por doquier.-Pleno centro.- A 50 metros uno de los free shop más importante que tiene la ciudad.- Urge que el actual alcalde de Bella Unión tome cartas en el asunto..-Limpiar el lugar, retirar los vidrios esparcidos y los que quedan suspendidos en las aberturas, ya que representan un verdadero peligro para niños que van a la plazoleta.-Una lástima, justo en carnaval, con llegada de visitantes y esta fea imagen de abandono en un paseo público en el ingreso mismo a la ciudad.-

*El apoyo de Braccini al candidato Arralde

Al no estar el ex diputado Mario Ayala , del sector Alianza, como candidato a Intendente de Artigas, los lideres blancos cañeros de Larrañaga, tomando rumbos diferentes.- Sucede que será candidato a intendente por Alianza, Raúl Arralde, político totalmente desconocido para la ciudadanía de esta zona del departamento .-Quién si apoyará a Arralde será el candidato a alcalde, Néstor Braccini.- Así lo confirmó a este corresponsal, ya que entiende que es el candidato que seleccionó Mario Ayala para representarlo ante la contienda departamental de mayo, y como buen blanco, la fidelidad ante todo con Ayala.-Pero no todos piensan como Braccini.- Por tanto, habrán votos de Alianza para Pablo Caram y el Cnel.(R),Roque Moreira Salgado.-