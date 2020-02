*El S.U.N.C.A. Bella Unión y las elecciones

Los días 24,25 y 26 de marzo próximo , la corriente sindical » Manuel Barrios » , estará representada por la departamental del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA) de Artigas y Bella Unión.- Votan los trabajadores de la construcción activos de obra, y en el local sindical de Bella Unión, ubicado en calle Cerro Largo, esquina General Rivera , estarán votando los jubilados, así como aquellos que están en el seguro de paro y en el seguro por enfermedad, todos del rubro construcción.-La lista es la 58-4 corriente » Manuel Barrios » a nivel nacional y la lista 100 a nivel departamental .-

*La U.T.A.A. como trampolín a la política

Luis López fue secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas ( UTAA), ingresando posteriormente a la política partidaria ( Frente Amplio).Entre 2010 y 2015 fue Concejal en el Municipio de Bella Unión y entre 2015-2020 ha sido ALCALDE de esta jurisdicción del departamento de Artigas.

– Renunció hace algunos días ya que pretende ser reelecto.-Resulta que ahora otro ex secretario general de la UTAA quiere ser alcalde.- Hasta hace algunos días fue la figura máxima del sindicato de los peludos, pero lo atacó el «bichito» de la política y quiere seguir los pasos de López.

-Nos referimos a Jorge Rodas, de militancia izquierdista, que ya anunció a los cuatro vientos que quiere gobernar a Bella Unión y para ello aspira a contar con mayoría de votos en mayo próximo .-Que pase el que siga.-

*Los posibles candidatos a alcalde hasta el momento

Son quienes ya se han manifestado en diferentes ámbitos, que aspiran a ser candidatos al cargo de alcalde ( único remunerado) en el venidero gobierno de Bella Unión .-Por el Frente Amplio tenemos confirmados por el momento : Luis López, Marcelo Bonilla, Yamandú Oliveira, Jorge Rodas y Robert Dos Santos.- Por el Partido Nacional por ahora tenemos: Néstor Braccini, Hugo Olivera, William Cresseri y Jorge Neireitter. y con posibilidades ciertas que sean candidatos; Wilma Moraes, Juan Carlos Brandón y Cesar Ovidio Silva , además de otros que puedan lanzar sus candidaturas.- Igual puede suceder con militantes de izquierda.- Donde por ahora no hay candidatos, es en el partido colorado y en Cabildo Abierto.

-Los colorados , partido muy venido a menos en el departamento de Artigas, en Bella Unión no logra sumar desde hace varias elecciones, ubicándose ahora en el cuarto lugar, superado por Cabildo Abierto.- Hablando de Cabildo, por ahora todo es hermetismo en Bella Unión.-

*Con árbitros de Rivera

Este sábado 29 , tras quedar fuera de toda posibilidad de ser campeón del Litoral, la selección de Bella Unión jugará de local ante Paysandú , buscando una de las dos, clasificar a la Copa Nacional.

-El partido de «ida» se jugará en el Estadio » Walter Martínez Cerrutti «,a partir de la hora 22.00.

-Se contara con colegiados de Rivera.- El central será Néstor Cohelo, y los asistentes, Wilmer Rodriguez y Silvio Antunez .-El veedor es Héctor Coronel, consejero de OFI.-

*Urgente se requiere bacheo

Hay varias arterias en Bella Unión que son intransitables para vehículos.- Sorteas un pozo y caes en otro.- No hay como zafar.- No hay rodado que pueda aguantar.- Hasta los mas nuevos no aguantan tanto desnivel y terminan » rechinando» .- Son innumerables las calles calamitosas , pero queremos detenernos en el estado de parte de una arteria.- Se trata de calle Mones Quintela, desde Avenida Artigas hasta calle Casimiro Soto.-Son cuatro cuadras.-Son profundos pozos con bordes.-Es preferible que se pase una máquina, se elimine el deteriorado bitumen y la calle quede totalmente de tierra.-Por los menos los vehículos no se habrán de deteriorar tan rápidamente como sucede en la actualidad.-

*Carnaval (copla)

El desfile en la avenida

carnaval de serpentina

con careta o sin careta

no saldrás sin purpurina.-

Cierra tu casa con llave

No te olvides de la guita,

para tomar la cerveza

pero sin ninguna prisa

Y si estás acompañado

llena tu vida de risas

para no pensar en penas

y acordarte de las dichas.-

La comparsa está de fiesta

y el personaje en la fila

suena y suena el redoblante

bailan y bailan las divas

Si llegaste manejando

deja el auto, todo gira

mejor que seas prudente

y no morir de deprisa.-

BERNARDA LIMA ( DEL LIBRO » VENTANAS»)