Paysandú nos goleó y nos dejó sin invicto

Duele perder por goleada como local y nada lindo perder un invicto. Es lo que le ha pasado a la selección roja guaraní orientada por Héctor Panelli. Había jugado cinco partidos en el «Jacinto Sant’Anna» de Baltasar Brum como local y no había perdido. Aquel escenario, aquella gramilla, aquella iluminación, aquellos vestuarios, aquel público, todo fue favorable para que Bella Unión en mayores no conociera los tragos amargos de una derrota en casa. Pero todo tiene un fin. Se cambió el escenario y ello fue letal. No solo que se perdió el invicto, sino que se perdió por «goleada a domicilio», que duele, porque son resultados que van a la estadística negra en materia de marcadores. Este pasado sábado 29 de febrero, por el partido de «ida» buscando el tercer lugar a la Copa Nacional de LA OFI, Bella Unión recibió a Paysandú en el Estadio « Walter Martínez Cerruti «. A la blanca sanducera le bastaron solo 28 minutos del primer tiempo para liquidar a la roja cañera. Tan solo 28 minutos de partido y ganaba 3 a 0 (goles de Duarte, Agüero y Trindade). Menos mal que aflojaron la mano. Si hubieran mantenido el ritmo impuesto, la goleada hubiera sido mayor. Ya en los descuentos del segundo tiempo, Bella Unión descontó tras remate penal. Ahora queda el cotejo de « vuelta». Un torneo más con marchitas aspiraciones. Pelear por el título del Litoral no pudo ser. Otro campeonato más sin logros. Ahora pelear por el tercer puesto, tarea compleja pensando que Paysandú en su Parque « Artigas « hará valer su condición de local.

21 CAMPEONATOS SIN CORONACIÓN

Bella Unión está disputando su Copa Litoral-OFI número 21, desde aquel lejano 1992. Recordamos que la roja pasó 8 años sin competir. Han sido 21 campeonatos diputados. Solo se ostenta un « VICE « del Litoral 1999, después más nada. Junto a los sectores de Liga Agraria (Salto) y Liga de Guichón (Paysandú), somos las únicas que no tenemos títulos. Young tiene un campeonato del Litoral en sub 18 (Bella Unión tiene un vice en juveniles). Liga del Centro de Dolores (Soriano Interior) tiene a nivel de mayores un título de mejor del Litoral. Nueva Palmira tiene un título de mejor del Litoral y tiene además un « vice « campeonato. Si hablamos de títulos del Litoral, lo tienen Artigas, Salto, Paysandú, Rio Negro, Soriano, y hasta Colonia cuando fue parte del Litoral(capitales), y las INTERIORES como Liga del Centro de Dolores, Nueva Palmira y Young. Como deseamos estar en la grilla de campeones. Quizás pueda darse para la roja guaraní para el 2021.

Un año sin Glencore

Este 28 de febrero se cumplió un año del cierre de la planta procesadora de arroz de la firma Glencore, ubicada en pueblo Colonia Palma. Decenas de personas obtenían de esa fuente laboral su sustento de vida personal y familiar. El cierre provocó más desocupación para esta región norte del país. Un cierre que se vino a sumar a dos importantes agro industrias de Bella Unión. Fueron 15 años de actividad plena de Glencore, hasta el 28 de febrero de 2019.

Hurto en finca de Bella Unión

Este lunes 2 de marzo otra finca de Bella Unión fue visitada. Se llevaron una bicicleta TB, herramientas varias como ser dos amoladoras, dos taladros, llaves de varios modelos y tres radios de auto.

HURTO EN ESTABLECIMIENTO DE GOMENSORO

Fue denunciado en Seccional Sexta de pueblo Tomas Gomensoro, el hurto de tres ventanas de aluminio, cuatro puertas, dos de madera y dos de aluminio, el cableado de instalaciones eléctricas, y una mesada de acero inoxidable, perpetrado en un establecimiento rural ubicado en la jurisdicción, el cual se encuentra deshabitado.

Intendencia impulsa soluciones habitacionales en Bella Unión y Artigas

Avanza la construcción de 15 soluciones habitacionales en la ciudad de Bella Unión a través de un convenio que firmó la Intendencia con el Ministerio de Vivienda meses atrás. Paralelamente en la capital departamental serán edificadas la misma cantidad de soluciones en diferentes puntos de la ciudad. Las treinta familias que fueron beneficiadas viven en un contexto de extrema vulnerabilidad social.

Lanzamiento literario de escritores cañeros

El lunes 9 de marzo, a las 20 horas, en el local del Boliche Kalimba, ubicado en calle Durazno 1952, esquina Jackson, Montevideo, se realizará el lanzamiento cultural. Se presentará, por un lado, «Cuadernos de poética» del escritor Nelson Traba, «El escándalo de las aguas» del escritor Jesús Moraes y «Dante» de Jorge Medina Vidal. La parte musical estará a cargo de «Recanto Norte» y la presentación en manos de Gerardo Ciancio.

Deberá tratar su adicción

Culminadas las actuaciones judiciales en torno a denuncia de hurto, formulada por un joven de 21 años de edad contra una persona del sexo masculino, también mayor de edad, el Sr. Juez Letrado de Bella Unión dispuso a raíz de la solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía, la condena al imputado como autor penalmente responsable de « Un delito de hurto en calidad de autor «, quién deberá cumplir determinadas medidas. Residir en un lugar específico, fijando domicilio, realizar tratamiento de rehabilitación para su adicción a estupefacientes durante 90 días en Dispositivo Ciudadela, de Bella Unión.