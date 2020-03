Una motociclista lesionada tras choque en Ruta 3

El siniestro de tránsito carretero se registró a la altura del kilómetro 625 de Ruta 3, en el cual una persona del sexo femenino, mayor de edad que circulaba en motocicleta, colisionó con una camioneta que circulaba por dicha ruta de sur a norte y era conducida por una persona del sexo masculino, mayor de edad. La señora conductora del bi rodado resultó lesionada, siendo derivada al Hospital local, donde se le diagnosticó «Politraumatizada moderada grave». Se realizó espirometría a la conductora con resultado cero. Policía Científica realizó relevamiento correspondiente. La Sra. Fiscal dispuso que se la informe sobre el estado de salud de la lesionada y que los vehículos tras ser presentada la documentación, sean entregados a sus propietarios.

HURTO EN CHACRA

Fue denunciado en Seccional Séptima de Bella Unión, el hurto de una amoladora, una bomba extractora de agua, una hidrolavadora y una motosierra, sustraídos en horas de la noche desde un galpón existente en una chacra ubicada en el kilómetro 615 de Ruta 3.

El presidente Lacalle Pou el 13 inaugura la cosecha de arroz en Mones Quintela

Con motivo de la inauguración de la cosecha de arroz 2020, estará presente el presidente de la república en la ex Calpica.

VIERNES 13 DE MARZO

Hora 09. 00 Recibimiento en el predio.

Hora 09, 30 Exposiciones y stands con proyectos de la cadena arrocera.

Hora 11. 00 Acto protocolar.

Himno Nacional

DISCURSOS Palabras del Presidente de ACA, Sr. Alfredo Lago.

Palabras del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Carlos María Uriarte.

Palabras del Presidente de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle.

Hora 12, 30 Cosecha de parcelas de arroz.

Hora 13. 00 Almuerzo de camaradería.

Hora 14. 00 Entrega de reconocimientos.

Establecimiento de la Familia Pinczak, Bella Unión. Ruta 3, Kilómetro 609. Centro Poblado Mones Quintela.

Inminente la puesta en funcionamiento de los semáforos

De un momento a otro los semáforos ubicados en intersecciones de Avenida Artigas estarán entrando en servicio. Se procede por estas horas a la colocación de la cartelería, ya que está previsto que al ponerse en funcionamiento los juegos de luces, se reinicie el flechado de dos arterias paralelas a la avenida, como ser Aparicio Saravia y General Rivera. Entre la cartelería que ya puede observarse, hay una que llama la atención ya que antes nunca nuestra planta urbana contó con la misma ( decreto 2592/84) y es la relacionada a la prohibición de ruidos molestos. Ya uno de esos carteles se lo puede ubicar en la esquina de calles General Rivera y Jaime Romans.

Añoranza de aquellas vueltas olímpicas

¿Cuánto hace que el fútbol cañero, a nivel de la región, no se da una » vuelta olímpica » ?. ¿Lo sabe usted ?. Claro que no. Se olvido. Desde 1992 venimos jugando torneos del Litoral y nunca pegamos una vuelta olímpica ( llevamos 21 campeonatos del Litoral jugados). No le parece que es tiempo más que suficiente. Sucede que solo una vez logramos » arañar » la copa y poder darnos ese gusto de la tradicional » vuelta olímpica «. Nos quedamos en la barranca. Fuimos segundos, titulo del que nadie se acuerda con el paso de los años. Bella Unión antes del Litoral y ya jugando el Litoral, fue miembro de la recordada Confederación de Ligas de Fútbol del Rio Uruguay. Aquella histórica confederación chacarera jugó su primer torneo en 1971. La roja guaraní de Bella Unión gana su primer campeonato en 1975. Ganó 10 campeonatos más. Significa que fueron 11 vueltas olímpicas. En 1992 Bella Unión comienza su » era»Litoral. El Torneo Río Uruguay sigue en disputa hasta 2007, ultimo año que se jugó un campeonato. Ante la crisis que vivió el fútbol local, donde por 8 años no se participó del Litoral, un grupo de deportistas del medio se juntaron y jugaron las ediciones 2005 y 2006 del Rio Uruguay, ganando dichos campeonatos. Sabe qué, fueron las últimas » vueltas olímpicas de selecciones de Bella Unión. En definitiva, BELLA UNIÓN JUGÓ 25 CAMPEONATOS DEL RIO URUGUAY y ganó 11 de ellos (ha sido la más copera). Fueron 11 vueltas olímpicas. A nivel del Litoral llevamos ya jugados 21 campeonatos y no tenemos ni una sola vuelta olímpica. Otras ligas «chicas» como Bella Unión, referencia a Liga del Centro ( Soriano Interior) y Nueva Palmira( Soriano Interior Litoral y Nacional) han dado vueltas olímpicas. Por ejemplo, Young en juveniles sub 18 tiene un Litoral ganado. Es hora que el fútbol de Bella Unión se mande una patriada como en el Rio URUGUAY y le dé el placer de una vuelta olímpica a los sufridos hinchas de la roja.

Nuevas unidades de «El Norteño»

La empresa de transporte de pasajeros interdepartamental e internacional de Bella Unión » El Norteño, no solo que ha adquirido días atrás modernas unidades que ya están al servicio de usuarios que viajan a Montevideo y viceversa, sino que también adquirió vistosas y modernas unidades para el servicio urbano e internacional con Barra do Quaraí. Desde esta corresponsalía, felicitaciones a los principales y funcionarios de esta prestigiosa empresa local de transporte.

La Liga Regional cumplió años sin ejecutivo

El 3 de marzo de 1955 se fundaba en Bella Unión, la Liga Regional de Fútbol. Ayer la casa rectora del balompie local llegó silenciosamente a los 65 años de existencia. Sucede que no tiene un cuerpo de neutrales. Tras el alejamiento del ejecutivo que era presidido por Ricardo Yacquez, delegados de algunos de los clubes ( no todos) han agarrado la batuta de la liga por el momento. Un duro momento vive el fútbol local. Hay clubes que no han sido tenidos en cuenta para manejar la Liga hasta tanto no se encuentren personas capaces y responsables para trabajar de forma honoraria como neutrales.

Tres eventos de lluvias superaron la media mensual

Atrás dejamos febrero. A lo largo el mes, en Bella Unión se registraron solo tres eventos de precipitaciones. Sin embargo, pese a que en 26 días no hubieron lluvias, el acumulado de esos tres eventos, superó ampliamente la media mensual del meteoro, para los meses de febrero en Bella Unión. Así fueron los registros:

Día 14 de febrero 66 litros por metro cuadrado.

Día 17 de febrero 38 litros

Día 18 de febrero 58 litros.

Estos tres días de lluvias sumaron 162 litros. La media mensual de febrero para Bella Unión es de 136 litros. Ahora llevamos ( hasta hoy 4 de marzo) un total de 15 días sin nada de precipitaciones en la jurisdicción.

Cañería complicada

El ramal madre, troncal 315 de OSE Bella Unión viene complicado desde hace algunos días. Roturas que derivan a que barrios enteros queden sin agua. Ayer martes fue otra jornada complicada hasta la tarde. Nuevamente otra rotura, derivando a que ante la falta agua, las autoridades de UTU, decidieran suspender el turno vespertino. Estaba previsto que en el correr de la tarde quedara reparada dicha rotura.