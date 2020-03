3 de cada 4 artiguenses aprueba su gestión

El exintendente Caram es amplio favorito a ganar las elecciones de mayo según encuesta

Este miércoles fue presentada la encuesta de MPC de cara a las elecciones de mayo.

El intendente artiguense Pablo Caram culmina su gestión al frente de la Intendencia con la aprobación de 3 de cada 4 de sus coterráneos, según la Última investigación Departamental MPC que abarcótodo el departamento urbano (la capital, Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar Brum).

Con este nivel de apoyo se posiciona como franco favorito para la campaña hacia las elecciones departamentales del 10 de mayo: su Partido Nacional alcanza el 52% en intención de voto, y él personalmente se queda con 2 de cada 3 definidos en la interna partidaria.

FICHA TÉCNICA

Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, estratificada por zonas, realizada con el Sistema de Estratificación Departamental (SED), exclusivo de MPC- UNIVERSO: personas mayores a 18 años.

TAMAÑO MUESTRAL: 400 encuestas.

MARGEN DE ERROR ESPERADO (en porcentajes grandes): no mayor al 4%. ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 95%. ZONAS DE INVESTIGACIÓN: Todo el departamento urbano.

Realizada entre el 26 de febrero y 1 de marzo de 2020.

GESTIÓN INTENDENTE SR. PABLO CARAM.

Concepto Porcentaje

Satisfactoria 73%

Regular 17%

Insatisfactoria 5%

No sabe 5%

2. INTENCIÓN DE VOTO

ELECCIÓN A INTENDENTE.

Concepto Porcentaje

P. Nacional 52%

F. Amplio 13%

P. Colorado 8%

Ninguno 2%

No sabe 25%

3. INTERNA BLANCA A INTENDENTE.

Concepto Porcentaje

Caram 68%

Moreira 15%

Arralde 3%

No sabe 14%

Santa Rosa invencible

Desde su fundación en 1921 y hasta 1955, año que se fundó la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión, existen registros de la historia del club Santa Rosa en actas o publicaciones que se editaban en la época como semanarios o quincenarios .-Este corresponsal a través de los años se propuso ir en pos de ese pasado santista y para ello fue localizando documentos que son fiel testimonio de la institución tricolor.-Este pasado 27 de febrero, Santa Rosa cumplió 99 años de existencia.- Hoy para compartir algunos marcadores de partidos amistosos locales, departamentales, regionales e internacionales :

-3 de julio de 1938— Santa Rosa 9 Uruguay 0.-

-6 de agosto de 1938— Santa Rosa 2 San Lorenzo , de Curuzú Cuatía,Argentina 0.-

-9 de julio de 1939— Santa Rosa 6 Uruguay 0.-

-11 de junio de 1944— Santa Rosa 5 Hindú , de Salto 0.-

-6 de agosto de 1944— Santa Rosa 2 Robinson , de Monte Caseros, Argentina 0.-

-20 de agosto de 1944— Santa Rosa 2 – 7 de Setiembre, de Barra do Quaraí, Brasil 0.-

-3 de setiembre de 1944— Santa Rosa 2 Selección de Uruguayana, Brasil 1.-

-21 de octubre de 1945— Santa Rosa 11 Selección de Tomas Gomensoro 0.-

Ya no hay vecinos dispuestos

La liga de baby fútbol de Bella Unión , hoy denominada Fútbol Infantil -FIBU, realizó un llamado a interesados en trabajar como neutrales .-Nadie presentó una lista, por lo que en definitiva quienes venían « laburando» por el fútbol oficial de los niños y niñas , debieron reorganizarse para seguir al frente de la Liga.- Hablamos de padres y madres que deberán continuar al frente de la institución.- Antiguamente , tanto clubes como ligas, sea de baby, mayor o senior, se encontraban vecinos dispuestos a dar una mano de forma honoraria .-El relacionamiento humano ha ido cambiando con el paso del tiempo.- Quién alguna vez estuvo trabajando en un club o liga, aquella experiencia le bastó para que hoy diga ; « nunca mas «.-Le ha pasado a neutrales que estuvieron hace pocos años atrás en el baby y ha sucedido más recientemente en la Liga Regional de Fútbol.- Los clubes deberán « cuidar y velar « por los neutrales de su Liga respectiva y no ensañarse con ellos.

– No se debe olvidar que los clubes necesitan de personas « neutras , honorarias y de bien «.- Hay que cuidarlas y no vivir menospreciando su trabajo .-Mientras ello no se entienda en nuestro medio, ningún « guapo» o «guapa» para acercarse dar una mano .- No hay que olvidar que los neutrales no tienen sueldo y muchas veces deben sacar plata de su propio bolsillo para estar presente en un congreso , por ejemplo.-Si encima de trabajar gratis, te castigan, sabes que, mejor me quedo en casa con mi familia, que gano plata.-

Insostenible el mantener el servicio fluvial

Que paradoja realmente.- Un puerto de Bella Unión con un edificio de costo millones , hablamos de la Estación Fluvial, y un inminente cierre de las empresas fluviales.-Desde hace varios años, tras el decreto en el gobierno de Mujica , del cero kilo con Argentina ( son en definitiva 5 kilos lo permitido), los empresarios fluviales de Bella Unión entrando en desesperación.

-No tener más aquel flujo de pasajeros , que diariamente cruzaban a Monte Caseros.-Es acuciante el panorama económico para estos propietarios de embarcaciones de pasajeros,los cuales no podrán seguir manteniendo el servicio de lanchas debido a los elevados costos tributarios y para mal de males sin usuarios en número mas o menos redituable .-

Público en la avenida

Se dieron a conocer la cantidad de entradas vendidas noche a noche del reciente carnaval cañero.- Cifras menores en comparación a la asistencia a partir de 2003 cuando comenzó la competencia.-Estos números del carnaval 2020_

Primera noche ( viernes 21 de febrero)——1.495 entradas vendidas

Segunda noche ( sábado 22 de febrero)—3.490 entradas vendidas.-

Tercera noche ( domingo 23 de febrero)—1.448 entradas vendidas.-