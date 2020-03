ALUR donó canastas de útiles escolares a nueve escuelas de Bella Unión

En el marco de su política de relacionamiento comunitario, ALUR entregó canastas de útiles escolares a nueve escuelas públicas de contexto socio económico vulnerable, ubicadas en la zona de influencia del complejo agro industrial de la empresa en Bella Unión, Artigas.

Las canastas de útiles alcanzaron a 1.542 alumnos que comienzan su año lectivo, cursando niveles de Inicial y Primaria, y comprendiendo a más de la mitad de los niños que concurren a centros de estudio en el área de influencia del complejo de ALUR.

La entrega de canastas de útiles estuvo coordinada con el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) y es un complemento de los materiales que proporcionará el CEIP en todo el país a lo largo del año. La definición del universo de escuelas se realizó utilizando la información de plataforma GURI de CEIP, que tiene en cuenta indicadores que establecen criterios objetivos de condiciones socio económicas de las escuelas.

ALUR mantiene de esta forma su compromiso social y ambiental con la población de Bella Unión y especialmente con los niños de la comunidad en su área de influencia.

La «Blanca» recibe a la «roja Guaraní»

Puede o no ser la última presentación 2020 de la selección mayor de Bella Unión.- Tras la derrota a domicilio del elenco orientado por Panelli, ahora no queda otra que salir a buscar el partido, jugando de visitante.- El empate clasifica a Paysandú.-¿Quién en la Copa Nacional ?.- En el Estadio « Walter Martínez» , Bella Unión perdió un largo invicto de cinco partidos jugando como local en pueblo Baltasar Brum.-El cambio de escenario fue letal para la roja.- Se perdió 3 a 1.-Estos son los detalles del partido de « vuelta « por el tercer puesto del Regional Litoral:

SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020—HORA 22,15

PAYSANDÚ Vs. BELLA UNIÓN

ESTADIO « ARTIGAS « , PAYSANDÚ.-

ÁRBITROS DE SALTO CAPITAL: Walter Araujo ( Central), Ivo Moreira y Miguel Pereira ( asistentes.-

VEEDOR: Heber Scirgalea , Consejero de OFI.-

Hurtos en zona de chacras

La delincuencia cañera decidió incursionar esta semana en zona de chacras.- Tres hurtos fueron denunciados en Seccional Séptima , dos perpetrados en Paraje Coronado y uno en Paraje Bella Vista.-

HURTO EN FINCA DE BELLA VISTA

Fue denunciado el hurto de una soldadora marca Inverter Neo de 250 amperes, un juego de 12 llaves de tubo grandes y 40 litros de gasoil, sustraídos desde una finca ubicada en Paraje Bella Vista, tras el forzamiento de la puerta principal .-

HURTO EN FINCA DE CORONADO (I)

Se denunció el hurto de un casco marca Rush, dinero en efectivo, un teléfono celular y otros efectos, sustraídos desde una finca ubicada en Paraje Coronado.-

HURTO EN FINCA DE CORONADO (II)

Se denunció el hurto de comestibles, prendas de vestir y otros efectos, hecho perpetrado en una finca de Paraje Coronado, mediante daños en la puerta principal .-Por disposición judicial, todos los casos han sido derivados a la Unidad de Investigaciones.-

Cursos municipales para este 2020

Están abiertas las inscripciones para diferentes talleres y cursos a dictarse en este 2020, en Casa de la Cultura, repartición perteneciente al Municipio de Bella Unión.

-En lo que respeta al conservatorio musical, los interesados tienen las opciones de ; Guitarra, piano, violín y órgano.

– También pueden anotarse para : pintura, yoga para niños y jóvenes, cerámica, fotografía, maquillaje y peluquería.

-Pueden registrar la inscripción, de lunes a viernes , de 9 a 17 horas .-

Feria en el mes de la mujer

Este domingo 8 de marzo , Día Internacional de la Mujer, en Bella Unión , tres instituciones han organizado determinadas actividades a llevarse a cabo en el Parque General Rivera .-Las instituciones son ;Municipio, MIDES y el IPRU.-Se trata de una feria denominada « Kuñatai « ( mujer en guaraní).-A partir de la hora 17, en el parque costero habrá actuación de conjuntos musicales y se podrán visitar stands de emprendedoras.-

Se necesitan neutrales

El ejecutivo provisorio conformado por los propios clubes de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión está llamando a Asamblea General par el lunes 9 de marzo , a las 19 horas como primera citación y 19,30 segunda citación .-En el orden del día figura ; dar a conocer un informe sobre la situación de la Liga tras el cese del Ejecutivo presidido por Ricardo Yacquez, así como el llamado a elecciones de un nuevo consejo ejecutivo.-