Diputada Valentina dos Santos recibe a sindicalistas del Soca

La legisladora nacionalista artiguense Dra. Valentina dos santos recibió este jueves en el Parlamento a una delegación de dirigentes gremiales pertenecientes al sindicato de la caña de azúcar- soca, de la empresa sucro-alcoholera Alur. Varios temas fueron los abordados en la oportunidad. El tema producción de azúcar con materia prima nacional está siempre en el ámbito de toda conversación entre las partes, sean políticos-productores y trabajadores.

Otro contenedor quemado

El fuego lo consumió totalmente. Fue en la madrugada de este viernes. Otro contenedor vandalizado en Bella Unión. Ya suman cuatro decenas los destruidos totalmente. No hay manera de parar la mano. A lo largo del día y de la noche son innumerables las personas jóvenes, sobre todo del sexo masculino, que, desde hace unos dos años, revisan estos enormes recipientes de residuos domiciliarios en busca de algo que les pueda servir, sea para comer como para vender. Como corolario de esa búsqueda incesante de «ALGO», viene posteriormente el ensañamiento con el contenedor. Como si el mismo tuviera la culpa de que nada hay que pueda servir.

Condenado a cuatro meses de libertad vigilada

Con relación al hurto de un televisor, prendas de vestir, utensilios para cocina y otros efectos, perpetrado en el mes de febrero del presente año en una finca ubicada en calle Bohanes, en ausencia de los moradores, donde para ingresar se había realizado un boquete en una pared, el autor fue condenado. Se trata de un masculino de 36 años de edad. La Sra. Juez Letrado de Bella Unión por sentencia lo condenó como autor penalmente responsable de « Un delito de Receptación», a la pena de 4 meses de prisión a cumplirse en la modalidad de libertad vigilada, debiendo cumplir con las condiciones impuestas en los artículos 7 y 8, literal C de la ley 19.831, debiendo presentarse en la Seccional Policial de su domicilio una vez por semana, la prohibición de acercamiento a las víctimas, durante cuatro meses, con descuento del tiempo de la detención cumplida.

Su ex aliado político se habría apropiado de una camioneta

Ing. Renato Sambucetti denunció penalmente al edil Bandera por apropiación indebida

La interna colorada está que arde en nuestro departamento. Un partido que supo ser inmensa mayoría y que hoy enfrenta su peor momento. De tal forma ha sucumbido que tras la aparición del partido Cabildo Abierto, los colorados en Artigas han pasado a ocupar el cuarto lugar, de acuerdo a las últimas elecciones. Sucede que ni los actuales dirigentes colorados ayudan para que la situación de su partido se revierta. Compartimos la información de Artigas Noticias que da cuenta seguidamente de la terrible interna colorada:

El edil colorado, Francisco Bandera – que en la última elección obtuvo 250 votos y que cobró notoriedad por sus constantes denuncias de presunta corrupción en el Gobierno Departamental – fue denunciado penalmente por el candidato a Intendente de su propia fuerza política, y su ex sector dentro del Partido Colorado, Renato Sambucetti.

El producto agropecuario y líder de Ciudadanos en Artigas, dijo que le solicitó en reiteradas oportunidades y sin éxito la devolución del vehículo, además del pago de los impuestos correspondientes, obligaciones que sigue cumpliendo Sambucetti a pesar de no poder usufructuar de un bien que le pertenece.

Renato Sambucetti dijo que ante esta situación no le quedó otra opción que la de denunciar penalmente a Bandera ante la Fiscalía de Bella Unión.

A pleno funcionando los semáforos

Próximo al mediodía de ayer viernes 6, la totalidad de los juegos semafóricos de Avenida Artigas quedaron en funciones.

Tanto los conductores y peatones a respetar de aquí en más estos cruces con juego de luces. Son estos, los recordamos:

-Avenida Artigas y Treinta y Tres.

-Avenida Artigas y José Enrique Rodó.

-Avenida Artigas y Joaquín Suárez.

-Avenida Artigas y Saúl Facio.

-Avenida Artigas y Jaime Romans.

-Avenida Artigas y Mones Quintela.

Momo 2020 sin murga

Durante momo 2020, la ausencia de la única murga que había estado vigente en Bella Unión en los últimos años.

Murga «No hay tu talle», que en su momento tuvo una participación en el concurso de murgas del carnaval salteño, así como en el carnaval de la ciudad de Artigas, este año no tuvo actividad. La murga era lo «diferente» en esta festividad local. Hablando de murgas, siempre está en nuestro recuerdo murga «La Colombina» cuyo director por años fue quien falleciera en el 2019, Rodolfo «rengo» Rey. La Colombina marcó y muy fuerte una época en Bella Unión. (años 90).

Salto a la vanguardia

Estamos en triple frontera, sin embargo, en Bella Unión nos hemos salvado hasta el momento.

Sucede que el departamento de(ciudad) Salto se ha metido en la historia de las enfermedades sin precedentes en el país.

En Salto fue que ocurrió el primer caso de leishmaniasis en humanos en el URUGUAY.

Ahora otra vez el vecino departamento siendo noticia.

El primer caso en el Uruguay de DENGUE AUTÓCTONO fue verificado, dando positivo en un vecino salteño.