Tramo urbano de ruta 3 se lleva otra vida

El fatal hecho ocurrió ayer sábado 7, cercano a las 11 de la mañana en Ruta 3. Se trata del tramo que la pista nacional «corta» la ciudad de Bella Unión. Una señora de 74 años de edad, que residía en calle Tapes, arteria del barrio Tres Fronteras paralela a la ruta, en momentos que pretendía cruzar la pista, fue embestida por una motocicleta. Lamentablemente las lesiones que recibió la señora fueron de tal magnitud que le costaron la vida. El impacto se produjo a unos 200 metros de los semáforos ubicados en Ruta 3 y calle Salto, zona de plaza Misiones Orientales según la información extraoficial.

El intendente Vazquez recorrió zonas de Bella Unión

El intendente de Artigas, Beltrán Vazquez, acompañado del secretario General de la comuna, Dr. Luis Augusto Rodríguez, del director municipal Dario Ribeiro y del dirigente nacionalista Hugo «Negro» Olivera, recorrieron algunas zona de Bella Unión este viernes. Una de las visitas fue a la policlinica de Barrio Las Piedras, la cual tiempo atrás fue objeto de algunas mejoras.

Caram mantuvo diversas reuniones en Bella Unión

El exintendente Pablo Caram que busca su reelección en mayo, acompañado del Director y candidato a alcalde, William Cresseri, y del dirigente blanco Hugo Olivera, mantuvieron durante varias horas un total de siete reuniones. Entre las mismas, una con grupo de ladrilleros y otra con cooperativa de recicladores. En la toma gráfica, momento de la reunión con los recicladores de Bella Unión, cuando hacía uso de la palabra William Cresseri y Caram seguía atentamente las expresiones de su hombre de confianza.

En el Día de la Mujer, en memoria del femicidio de la enfermera Rita ocurrido en 1988

Su muerte impactó a la sociedad cañera de la época. Hoy 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Desde esta corresponsalía para recordar aquel brutal crimen de la enfermera Rita Elena Sosa Díaz, quien tan solo tenía 38 años de edad. Rita, como era conocida por la sociedad, había nacido el 22 de mayo de 1950, en pueblo Belén, Salto. Había estudiado enfermería en Bella Unión, logrando el titulo en julio de 1978, ingresando a trabajar en el Hospital local y en la mutualista privada GREMEDA. De acuerdo a la crónica del recordado Semanario EL CORREO , cuyo director fue nuestro estimado Alberto Rodríguez, compañero de trabajo en Diario EL PUEBLO, hoy jubilado, la muerte de Rita ocurrió el lunes 30 de mayo de 1988. Estaba de guardia en GREMEDA, ubicada en aquel entonces en Joaquín Suárez, casi Avenida Artigas. La propia Rita se comunicó por teléfono, a los 5 minutos de ingresado el día 30 de mayo, con la operadora de ANTEL, para que avisaran a la Policía que estaba herida. Tras ello salió al exterior de la mutualista, cayendo en la vereda. Fue auxiliada por un particular, siendo derivada al hospital. Una vez en el nosocomio, pese a los ingentes esfuerzos de médicos y compañeros enfermeros, Rita no resistió. Su cuerpo había recibido dos feroces puñaladas, las que habían afectado órganos vitales. Su matador había sido un exnovio, de profesión fotógrafo, que no aceptaba el rompimiento de la relación sentimental. El homicida se entregó dos días después en una Comisaria de la ciudad de Salto. Tras prestar declaraciones ante la Justicia, fue enviado a la cárcel por el delito de Homicidio. De acuerdo al actual código, hoy sería Femicidio. Aquel asesinato de RITA caló hondo en la sociedad bellaunionense. Impactó fuertemente ya que se trataba de alguien muy querida por quienes tanto eran usuarios de salud pública como de la mutualista privada. HOY en el Día de la Mujer, esta corresponsalía para traer a la memoria aquel triste hecho, ocurrido en otros tiempos, pero que con el paso de los años, muchas «Ritas» fueron aumentando las estadísticas, por eso la lucha importante en materia de igualdad de género. FELIZ DÍA MUJERES.