Deplorable acto de discriminación

Sucedió en un partido de la Liga de futbol Máster, de Bella Unión, este fin de semana que paso. El afectado, Carlos Villegas, jugador del club La Jeringa. Sobre lo sucedido, así lo dio a conocer en redes sociales: «Hoy comencé a jugar en el Máster y no fue la experiencia linda que debió ser. Desde los 6 años juego al futbol. Ferrocarril de Salto, Neptuno, baby de Bella Unión, selecciones de baby fútbol, club Uruguay, selección juvenil, Tropezón Tablero, Las Piedras, selección mayor, Alto Perú en la C, en Montevideo, Expreso, Lavadero, Deportivo Unión en el sénior, y ahora un grupo de amigos me invito para jugar en la Jeringa máster y hoy (8/3/2020) fue una experiencia de mal gusto. Todos saben que tengo vitíligo desde hace mucho y mi piel obvia que es un color más blanco. Nunca pensé después de tener muchos tratamientos y pasarla muy mal en la juventud, que en el máster me gritaran, lo que me dijeron de afuera, y eso me derrumbó. Solo los que tenemos ese problema en la piel saben lo que pasamos, lo que es sentirse menospreciado, recibir burlas (por tu piel), día a día uno lucha con este problema. Una mala experiencia que jamás pensé que me pudiera afectar tanto. Un gracias por las palabras de aliento de mis compañeros y de muchos del club Franquía que me dieron su palabra de aliento.

Las lágrimas que me corrieron no solo fueron por mi sino por toda la gente que es discriminada por tener un color de piel diferente.

Dos cañeros campeones del Litoral 2020 con Salto

Tras la desazón nuevamente con la selección de Bella Unión, la cual sigue sin ganar un Litoral, la alegría de tener dos jugadores de este suelo festejando el título del Litoral con la selección salteña. Matías Bentín (hijo de aquel notable jugador de nuestro fútbol, Osiris Pintos), y Emiliano Maciel hoy celebran, festejan, disfrutan, se meten en la más rica historia del fútbol de Salto y engrosan sus currículum deportivos personales. Dos experientes jugadores, ambos con pasajes por clubes de Montevideo y que, tras anclar en clubes de Salto, el fin de semana levantaron y besaron la copa del Litoral.

CAÑEROS CAMPEONES DEL LITORAL CON ARTIGAS

Bentín y Maciel no son los primeros jugadores de Bella Unión en ser campeones del Litoral defendiendo otras selecciones. La selección « blanca «de Artigas fue campeón del Litoral en la edición 1968/1969 y tenía como jugadores titulares a los cañeros Omar « Nene» Jardim, Ramón Pérez y Euclides Rodríguez. En la edición siguiente, Litoral 1969/1970, ARTIGAS volvió a ser campeón y nuevamente tenía en sus filas a los cañeros Omar Jardim y Euclides Rodríguez.

La falta de respeto en aquella Bella Unión de 1921

Se trata de lo publicado en el periódico La Nación, medio escrito que existía en Bella Unión allá por 1920. La publicación la dio a conocer el amigo Antonio de la Peña, la cual hace referencia a Santa Rosa del Cuareim, de fecha 21 de enero de 1921, donde ya se hacía mención a gente irrespetuosa de nuestra sociedad. De ello han pasado 99 años. La Nación expresaba; Es común que en nuestra plaza (25 de agosto) y durante las noches de retretas se vean grupos de muchachos sin educación, entretenidos en dar pechadas a los niños y hasta mortificar a los chicos que son llevados en brazos por las sirvientas. Es este un signo de torpeza extrema que en nombre de la cultura de nuestro pueblo debe ser reprimido seriamente y en tal sentido llamamos la atención del señor Comisario. Para los pilletes irrespetuosos e inmorales debe haber un rincón en la Comisaria».

Una rapiña y varios hurtos acontecieron en Bella Unión

La inseguridad sigue campante y sonante en suelo cañero. Varias denuncias el fin de semana.

RAPIÑA A JOVEN

Fue en perjuicio de un joven de 20 años de edad, que circulaba en horas de la madrugada por calle Salto, a quien dos desconocidos hurtaron mediante amenazas, una bicicleta marca Graziella modelo jazz, de color negro y un teléfono celular marca Samsung modelo J2.

OTRO HURTO EN PARAJE CORONADO

No cesan los hurtos en Paraje Coronado. En Seccional Séptima se denunció el hurto de una soldadora, una amoladora, herramientas, una motocicleta marca Winner Bis Pro 125 cc, matrícula GBI 651, y dinero en efectivo, perpetrado en una finca ubicada en Paraje Coronado en ausencia de los moradores mediante daños en candados de la puerta del fondo de la finca. Policía científica realizó relevamiento.

HURTO EN FINCA DE CALLE BOHANES

La denuncia formulada en la Séptima dando cuenta que desde una finca ubicada en continuación calle Bohanes, hurtaron en horas de la tarde de este domingo 8, un televisor de 29 pulgadas y prendas de vestir. Para consumar el delito provocaron daños en una ventana en ausencia de moradores. Policía científica realizó relevamiento correspondiente.

HURTO EN FINCA DE CALLE FERREIRA

Desde una finca ubicada en calle Wilson Ferreira Aldunate, hurtaron una amoladora, 30 llaves de boca y estrías, 12 destornilladores y otras herramientas, un teléfono celular marca Samsung, prendas de vestir y otros efectos. El ilícito fue perpetrado tras provocar daños en una ventana. La denuncia formulada en la Séptima, realizándose el relevamiento correspondiente.

La «roja Guaraní « y otro adiós a la copa- Paysandú hizo 8 goles en dos partidos

Otra aspiración trunca. Primero fuera de la final del Litoral y ahora sin estar entre las tres selecciones clasificadas a la Copa Nacional. Una vez más el futbol de Bella Unión sin lograr llegar a una definición. Soriano Interior (Liga del Centro y Nueva Palmira) tienen cinco títulos de campeones entre Litoral y Copa Nacional), mientras que Artigas Interior (Bella Unión) no tenemos un solo título de campeón. Jugamos el torneo Nº 21 desde aquel lejano 1992(se estuvo ocho años sin competir). No se llega a una final desde 1999, o sea desde hace 21 años.

PAYSANDÚ LE HIZO 8 GOLES A BELLA UNIÓN

Buscando el tercer puesto a la Copa Nacional 2020, el rival siendo Paysandú. La blanca nos goleó en el «Walter Martínez» y en el Parque «Artigas», siendo eliminados de toda competencia.

29/2/2020: Bella Unión 1 Paysandú 3.

7/3/2020: Paysandú 5 Bella Unión 0.

Duelen estas goleadas cuando las aspiraciones son muy otras. Ganar por primera vez un Litoral y dar una anhelada vuelta olímpica.

Sobre el siniestro fatal

El domingo dábamos cuenta de la muerte de una señora de 74 años en Ruta 3 cuando pretendía cruzar la ruta, en Bella Unión. La información oficial da cuenta que la Justicia dispuso que el conductor de la motocicleta, un joven de 22 años de edad que embistiera a la señora en Ruta 3, kilómetro 625, falleciendo la misma, que el joven ingresara en calidad de detenido, posteriormente liberado en calidad de emplazado a disposición de Fiscalía, debiendo fijar domicilio. Se realizó test de espirometría al joven con resultado cero.