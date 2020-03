Bella Unión contará en el futuro con una segunda escuela técnica

Ingresando al barrio Tres Fronteras por calle Brasil tras dejar atrás Ruta 3, frente al Liceo 2, las obras ya comenzaron del nuevo centro de enseñanza técnica, de Bella Unión.

– Se trata de una segunda UTU .- la empresa contratada para tal fin viene trabajando en el lugar.- El edificio a construirse tiene como vecinos a ; Liceo Nº 2, Centro de Salud, Escuela nº 81 de Tiempo completo. Comedor Municipal, y sede social de la Asociación de Retirados Militares del Personal Subalterno.-

Cuando los actos de discriminación pasan a ser moneda corriente

Este fin de semana que pasó , asistimos a un nuevo acto de discriminación en Bella Unión.-. Otro más relacionado al color de la piel.- Un jugador de la Liga Máster, club La Jeringa, que padece la enfermedad de vitiligo

( piel blanca), sufrió agresiones verbales.- No se trata de un hecho aislado en Bella Unión.- Cada tanto nuestra sociedad asiste a casos de discriminación.- Basta recordar el caso del funcionario municipal Valentin Alvez, quién fuera agredido verbalmente por su condición de tener piel oscura ( negro- afro descendiente) por parte de otro compañero de trabajo.-A ello le sumamos la discriminación hace dos años atrás a estudiantes porque residían en el barrio Las Láminas .-

LA JERINGA FÚTBOL CLUB A LA OPINIÓN PÚBLICA

Con fecha 11 de marzo de 2020, Ante los hechos lamentables y de público conocimiento, La JERINGA FÚTBOL CLUB, manifestamos ; !) Repudiamos enfáticamente las agresiones verbales y los actos de discriminación sufridas por el jugador Carlos Villegas, integrante de la categoría Máster de nuestro club, ocurridos el fin de semana próximo pasado en la primera fecha de esta categoría cuando nuestro club disputaba el encuentro frente a su similar de Franquía.-2) Manifestamos nuestra total solidaridad y respaldo hacia nuestro jugador y compañero Carlos Villegas.- 3) Exhortamos a la Liga MÁSTER a tomar las medidas correspondientes ante quien corresponda , para que esto no quede impune.- 4) De la misma manera a las ternas arbitrales y a los propios jugadores dentro de la cancha de juego, a parar el partido si es necesario , cada vez que se constate este tipo de hechos hacia algún jugador o integrante de la terna arbitral.- 5) Creemos que la erradicación de la violencia en el deporte debe ser compromiso de todos.- » No manchemos la pelota «, que la práctica de este deporte que nos apasiona a todos sea basado en el respeto siempre.- LA JERINGA F.C.

Finaliza la construcción del alojamiento para pacientes y acompañantes en el Hospital

La obra de la Intendencia Departamental, realizada a pedido de la recordada cantante y Licenciada en Enfermería,

Mónica Gabriela, se encuentra en su etapa final y en breve se estará inaugurando.

Consiste en una edificación, dentro del predio del nosocomio, que contará con camas, servicios higiénicos y una cocina, que será utilizada por pacientes y acompañantes provenientes del interior del departamento de Artigas como alojamiento durante tratamientos ambulatorios o cuando el paciente necesite mayor extensión en el tiempo de atención.

Inseguridad- zonas complicadas

Desde hace algunos días se vienen dando una serie de hurtos en fincas ubicadas en dos zonas especificas de Bella Unión.-.Una de ellas en Paraje Coronado y la otra en moradas ubicadas sobre calle Bohanes.-Las autoridades deberán incrementar los patrullajes en estas dos regiones de la jurisdicción ante la sucesión de delitos contra la propiedad.-

HURTO FINCA CALLE BOHANES

Fue denunciado en Seccional Séptima este martes 10, el hurto de un ventilador marca Hyundai , un televisor marca Samsung de 32 pulgadas y un equipo de audio marca Kolke, sustraídos desde una finca ubicada en calle Bohanes , en horas de la noche, mediante el forzamiento de la puerta del fondo.- Policía Científica realizó relevamiento .-

HURTO EN FINCA DE CORONADO

De una finca ubicada en Paraje Coronado, hurtaron dinero en efectivo , documentos y otros efectos.-La denuncia fue radicada en Seccional Séptima .-

Nuevo Director Departamental de Salud

Se trata del Dr. Marcos Leonardi, quien ha pasado a ser el nuevo Director Departamental de Salud ,de Artigas.- Se trata de un cargo de confianza del Ministro de dicha secretaria de Estado.-