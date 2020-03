Se paralizan diferentes actividades en Bella Unión debido al Coronavirus

En la tarde pasada estaba previsto que se reuniera el Comité de Emergencia de Bella Unión ante la constatación de los primeros enfermos por corona virus en el país, sobre todo los dos casos dados a conocer este viernes 13 de vecinos de Salto. Bella Unión está muy ligado a Salto en muchos quehaceres, lo que deriva a que tres empresas de transporte de pasajeros cumplan diariamente servicios entre ambas ciudades. Ese intercambio diario entre pobladores de ambas ciudades, hace que en Bella Unión el riesgo sea aun mayor. Ya algunas actividades en nuestra ciudad se han paralizado. Por ejemplo, club Náutico ha cesado sus actividades sociales, se suspendieron las clases de natación en la piscina de Plaza de Deportes y el Hospital ha prohibido las visitas (inclusive en el horario de visitas), y el cambio de acompañantes se realizará cada 8 horas. Es indudable que con el transcurrir de las horas, nuevas medidas se vayan conociendo de paralización de actividades en el medio.

A diez años del deceso del «Gringo» Alban

Fue en el plano deportivo, el alma mater del glorioso club Santa Rosa por décadas, comenzando como jugador y terminando como presidente honorario. En el plano político, fue militante desde su niñez del Partido Colorado. Fue edil, secretario administrativo de la Junta local de Bella Unión, intendente de Artigas y director en el Instituto Nacional de Colonización. Este jueves 12 de marzo se cumplieron 10 años del fallecimiento de don Félix Albano, «Gringo» (2010 – 12 de marzo – 2020). Un vecino querido por propios y extraños. Debido a sus contactos como hombre político, se cansó de colocar a trabajar a vecinos de Bella Unión, en UTE, ANTEL, OSE y la Junta local (hoy municipio), donde la mayoría ya están jubilados y otros fallecieron. Don Félix, un vecino que no dejaba nadie a pie. A lo largo de los años fueron varios los reportajes que le habíamos efectuado para EL PUEBLO. Cada vez que estábamos en su domicilio, lo vivimos, no lo contaron, hombres y mujeres que llegaban: «Gringo, tengo que pagar la luz y no tengo plata, me van a cortar la luz», o «don Félix necesito comprar este remedio y no tengo plata», o sino; «tengo que viajar por enfermedad a Montevideo y no tengo para mi acompañante». En todos los casos Albano metiendo la mano en el bolsillo y dándole el dinero que el vecino necesitaba. Solidario, fraterno, así era don Félix. De esos líderes que ya no se encuentran. A la nueva corporación departamental a instalarse en junio venidero, los que sean candidatos a edil, ya ir pensando en un decreto para que una calle de Bella Unión lleve el nombre de Albano. El plazo de los 10 años está. Vaya si el «Gringo» es merecedor que su nombre figure en el nomenclátor de la ciudad. Paz en tu eterna morada Félix.

El adiós a nuestra lectora más longeva

Desde hace muchos años, de forma diaria junto a su hija, la maestra jubilada Ana Rosa, reciben, Diario EL PUEBLO en su hogar. Era hasta este jueves 12 de marzo, nuestra lectora más longeva. Felisa Matilde Carmen Cebey Prés, cariñosamente doña «Rula» nos dejó este viernes 13, a la edad de 95 años. Años y años compartiendo el contenido de nuestro matutino. Muy respetuosa y seguidora de nuestros artículos, de nuestra noticias, que podría compartirlas o no, pero siempre siendo una fiel lectora. Pese a los difíciles momentos económicos que atravesó el país, nunca al diario se lo dejo de comprar. A sus hijos, Ana Rosa, Miguel Ignacio, Mario Benedicto, José Fernando, Washington Pablo y Pedro Roque, a sus nietos y bisnietos, nuestras sentidas condolencias. A ti doña «Rula», desearte que encuentres paz eterna.