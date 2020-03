Suspendidas todas las actividades en Bella Unión

El Sub Comité de Emergencia de Bella Unión determinó este fin de semana que pasó la suspensión de todas aquellas actividades que impliquen aglomeración de personas hasta nuevo aviso, incluso semana de turismo en balneario Los Pinos. En caso de que hayan viajado a países con trasmisión sostenida, España, Italia, Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Japón, Singapur, o Irán, aunque no tengas síntomas comunicarse a Sub Prefectura Bella Unión a los números 47792020 – 47793780 para activar el protocolo de seguimiento de auto aislamiento que deberá ser durante 14 días o más.

Escuadrón en control de frontera

Este lunes 16, el Ejercito Nacional comenzó con la tarea de seguridad fronteriza. Las mismas comprenden la vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en zona de frontera, de acuerdo a la ley Nº 19.677. En Bella Unión, el Escuadrón ya está trabajando con efectivos y varios vehículos, ubicados en zonas estratégicas de la región.

La policía alerta

La Jefatura de Policía de Artigas exhorta a la ciudadanía en general a extremar cuidados, referente a posibles conductas delictivas por parte de personas no autorizadas a realizar inspecciones sanitarias o médicos domiciliarios. Frente a eventuales casos, informe de inmediato a la policía o llame al 911.

Desvalijan finca de Los Olivos

La denuncia radicada en Seccional Séptima de Bella Unión dando cuenta que desde una finca ubicada en el barrio Los Olivos, hurtaron en ausencia de los moradores, mediante daños en la puerta del fondo, prendas de vestir, championes, una soldadora, una máscara de soldar, una amoladora, una máquina para tatuar, dos mochilas, herramientas y otros efectos.

Bomberos con nuevo jefe

Asumió un nuevo jerarca en el Destacamento de Bomberos de Bella Unión. Se trata del Sgto. Julio Acosta, quien estará al mando del cuartelillo de los policías del fuego, ubicado en la intersección de calles Grito de Asencio y Dante Porta. Deseamos buena gestión al novel jefe de la Unidad.

Dos personas de Bella Unión en cuarentena

El Coordinador de Emergencia del departamento de Artigas, Juan José Eguillor, dijo que dos personas de Bella Unión están en cuarentena tras llegar de Europa el 6 de marzo. Señaló Eguillor: «No existen en el departamento de Artigas hasta el momento ningún caso sospechoso, menos positivo. Hubo un trascendido del protocolo de actuación que está estipulado por el Ministerio de Salud Pública, de que toda persona que ha estado fuera del territorio nacional y ha procedido de los países que están con la epidemia de coronavirus se presentaran en los centros de asistencia de su región o en sus mutualistas o ASSE. Dos personas de Bella Unión se presentaron en la mutualista que les corresponde.

Estas personas no presentaron ni presentan a la fecha ningún síntoma vinculado al hecho. Están cumpliendo la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud Pública».

Prisión domiciliaria en Gomensoro

El hecho corresponde a la jurisdicción de Seccional Sexta de Tomas Gomensoro. Tras denuncia por incumplimiento de medidas cautelares dispuestas por la Justicia para una persona del sexo masculino mayor de edad, formulada por una persona del sexo femenino también mayor de edad, la Sra. Juez Letrado de Bella Unión, por sentencia condenó al imputado como autor penal de « Un delito de desacato agravado «, imponiéndole la pena de tres meses de prisión, cumplidos en régimen de prisión domiciliaria a cumplirse en su finca, debiendo realizar control diario de la medida dispuesta de amparo a lo establecido en la Ley 19831 ( artículos 7 y 8 literales D y H).

Femenina a prisión por seis meses

Tras denuncia por incumplimiento de medidas cautelares dispuestas por la justicia de Bella Unión a una persona del sexo femenino, mayor de edad, formulada por otra persona, también del sexo femenino, mayor de edad, la Sra. Juez Letrado de Bella Unión a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía, por sentencia condenó a la imputada como autora penalmente responsable de «Un delito de desacato agravado» imponiéndole la pena de seis meses de prisión, de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida, practíquese pericia psiquiátrica a la imputada con carácter urgente a fin de determinar la necesidad o no de un tratamiento.

Fueron 24 días sin lluvias en Bella Unión

Intensas jornadas de calor predominaron luego de carnaval en la región. Las últimas lluvias registradas en Bella Unión databan del martes 18 de febrero con 58 litros de agua por metro cuadrado. Fueron 24 días sin una sola gota. Este sábado 14 de marzo precipitaron 33 litros y el domingo 14 fueron 9 litros totalizando 42 litros. Bienvenido el hidrometeoro, tendiendo el déficit hídrico existente. Lógicamente que el volumen de lluvias, teniendo en cuenta la falta del vital líquido, no ha sido suficiente.

Comedor entrega viandas

El único comedor municipal que posee Bella Unión, ubicado en el barrio Tres Fronteras, mientras este en vigencia la emergencia sanitaria debido al coronavirus Covit-19, estará otorgando viandas a sus comensales para que almuercen en sus hogares. Debe concurrir solo una persona por familia a levantar las que correspondan.