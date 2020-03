Docente alarmado ante la situación que observó en Bella Unión

Este martes 18 en redes sociales el docente de Bella Unión , Rodrigo de los Santos señalando; Salgo a comprar un medicamento y a surtir nafta ya que el tanque de mi auto estaba vacío y me encuentro que hay personas en Bella Unión que no se enteraron de la gravedad de la situación ( alusión a la pandemia del coronavirus covid 19) .-Gurises jugando al basquet en la plaza de deportes, gente tomando mate en el parque, un centenar de personas haciendo ejercicios en la carretera.- En mi barrio , niños por todos lados jugando.- Aguanten a sus hijos solamente por 15 días, tomen mates en casa, miren una peli, lean un libro, jueguen al play, duerman , no se, usen su imaginación , pero no jueguen con la vida de otros, salgan solo si es muy necesario .- Hay quienes quisieran estar en sus hogares y no pueden .

– Tengo amigos y familiares trabajadores de la salud y de la Policía, tengo a mi esposa y a colegas maestros haciendo guardias para repartir alimentos para los menos afortunados, respeten su sacrificio en beneficio de todos.

-El esfuerzo debe ser general.-

Estafadores formalizados

Tras denuncia de un masculino, mayor de edad, de Bella Unión , contra una persona del sexo femenino, tambien mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Montevideo, a quién el denunciante realizó una compra online no recibiendo la mercadería por la cual aportó, por disposición judicial se realizó allanamiento en la finca de la imputada, incautándose dos teléfonos celulares, una notebook con cargador, una computadora y un pendrive , siendo la misma conducida desde el lugar junto a su pareja, una persona del sexo masculino de 46 años de edad.-Culminada la instancia judicial, la Sra. Juez Letrado de Bella Unión dispuso formalizar la investigación respecto a los imputados, por la presunta comisión de « Dos delitos de estafa en calidad de autora «, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 numerales 1 y 347 del CP , por la presunta comisión de « Dos delitos de estafa en calidad de coautor «, de conformidad en lo dispuesto en el Artículo 61 y 3 respectivamente , disponiéndose como medida cautelar el arresto domiciliario absoluto con dispositivo electrónico E 4, por el término de 60 días, venciendo el mismo el día 16 de mayo.-

Desde hoy los Free Shop cierran debido al coronavirus

La Cámara de Empresarios de Free Shops de Uruguay anunció que considerando la delicada situación debido a la pandemia de coronavirus ( covid 19) , y con el objetivo de proteger la salud de sus funcionarios y clientes, las empresas de la institución decidieron por unanimidad cerrar las tiendas al público a partir de hoy jueves 19 de marzo, en todos los puntos de frontera.-( Montevideo, Artigas,Rivera, Rio Branco, Chuy, Aceguá y Bella Unión).-

Se prorroga vencimiento dela contribución rural

La Intendencia Departamental, atendiendo a la situación actual de sanidad pública, y a los efectos de evitar que los contribuyentes concurran a las dependencias municipales a realizar trámites cuando estos no sean de urgencia, decidió prorrogar para el día 22 de abril el Vencimiento de la Contribución Rural, inicialmente previsto para el día 19 de marzo.

Se fumigara la necrópolis

La totalidad del campo santo de Bella Unión será desinfectado .-La Dirección de Salubridad del Municipio local hace saber que el cementerio permanecerá cerrado el lunes 23 de mayo del corriente año, en el horario de 8 a 13 horas.- Motiva este cierre , la tarea de fumigación que llevarán a cabo funcionarios municipales y que comprende la totalidad del predio .-

Marchó otra radio

Este martes 17 otra radio de automóvil fue hurtada en Bella Unión.-Con los « amigos « no hay de coronavirus y realizan sus andanzas a plena luz del día, como en este caso.- En un abrir y cerrar de ojos se llevaron la radio marca Sony , de un automóvil estacionado en la vía publica