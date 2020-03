Intendencia de Artigas y municipios cerraron sus puertas, manteniendo servicios esenciales

Con motivo de la situación epidemiológica provocada por la expansión de la infección del COVID19 – Coronavirus, la Intendencia de ARTIGAS ha resuelto en las últimas horas el cierre de sus oficinas hasta nuevo aviso. La resolución establece que si bien se han tomado medidas de reducción de personal en las diferentes dependencias, y se controla el ingreso de contribuyentes, se ha podido evidenciar junto a otras intendencias, que tal hecho no resulta suficiente. En tal sentido el Intendente de Artigas resuelve, según Resolución Número 319/2020 del 18 de marzo de 2020:

1) DISPONER a partir del 19 de marzo del corriente, el cierre del Edificio Central, anexos, Municipios, y demás Oficinas Administrativas de todo el departamento, permaneciendo los mismos sin funcionarios, con la excepción de los servicios considerados imprescindibles (comedores, recolección de residuos, cementerios, etc) a quienes se les brindará la mayor protección para que desarrollen sus tareas; no obstante, el resto del funcionariado no vinculado a las Áreas referenciadas permanecerá en régimen a la orden.

2) REITERAR a la totalidad de los funcionarios que, los días en que permanezca cerrado el organismo, deberán permanecer en sus domicilios durante su horario habitual de trabajo.

FIRMADO:

Beltran Vázquez – Intendente Luis Augusto Rodríguez – Secretario General

No flechado por ahora

Debido a que no ha finalizado aun la colocación de la correspondiente cartelería, y ante la paralización de tareas municipales debido al coronavirus, se suspendió el inicio del flechado de calles Aparicio Saravia y General Fructuoso Rivera, previsto para hoy viernes 20 de marzo.

-Próximamente y una vez que se levanten las medidas sanitarias, se comunicará la fecha de inicio del flechado, dieron a conocer jerarcas de la dirección de tránsito del municipio de Bella Unión.-

«Por el momento no tenemos la orden de cerrar la frontera»

El Jefe de Policía de Artigas, Dr. Alberto González explicó que hasta el momento no tienen la orden de cerrar la frontera.

Lo que destacó el jerarca del Ministerio del Interior es que se controla que no se aglomeren los vehículos en el brazo de cemento, también se aumentaron los controles en las calles para que no se junten las personas. –

A 21 años de la final

El sábado 20 de marzo de 1999, la selección mayor de Bella Unión definía en una tercera final, el titulo de mejor del Litoral , ante el combinado de Liga del Centro ( Soriano Interior ).-No pudo ser.- En el Estadio «Artigas» de Paysandú, la «roja Guaraní» caía sin levante por 1 a 0.-El titulo quedaba en manos de una Liga del interior profundo del departamento de Soriano.-Fue la única vez que Bella Unión estuvo tan cerca del título.- En otras ocasiones quedo por el camino en semifinales, pero una final, aquella fue la única vez .-Hoy se están cumpliendo exactamente 21 años de aquel « vice».-De los archivos de esta corresponsalía para recordar los nombres de quienes fueron parte de aquel plantel cañero.-Como jugadores estaban; Wilson Nuñez ,José Uscudum, Jorge Olivera, Carlos Garay, Pablo García , Fabían Colombo, Paolo Dreyer, William Lagrega, Alejandro Panelli, Víctor Castro, Edison Olivera, Rony Berneda, Ruben Beninca, Daniel Moreira, Mario Díaz, José Cervini, Héctor Panelli, Alvez, Robert Da Rosa, Marcos Pereira,Julio Crescionini.- Como DT había comenzado Gerardo Satriano y al séptimo partido debió renunciar debido a los resultados, asumiendo como DT el argentino Fabian Fonseca, quién llevó a la roja a la final.-Los colaboradores de aquel combinado fueron; «Tribilin Flores , Juan Suñol y Oscar Trindade.-

TODOS LOS PARTIDOS QUE SE JUGARON HASTA LLEGAR A LA DEFINICIÓN

– Artigas 1 Bella Unión 0.-

-Bella Unión 1 Rivera 1.-

-Bella Unión 1 Tranqueras 0.-

-Tacuarembó 3 Bella Unión 0.-

-Bella Unión 1 Artigas 2.-

-Rivera 0 Bella Unión 0.-

-Tranqueras 3 Bella Unión 1.-

ASUME FABIAN FONSECA

-Bella Unión 3 Tacuarembó 2.-

-Paysandu 1 Bella Unión 1.-

-Bella Unión 0 Paysandú 0.-

-Bella Unión 1 Young 0.-

-Young 1 Bella Unión 1.-

FINALES

-Liga del Centro 1 Bella Unión 0.-

-Bella Unión 3 Liga del Centro 0.-

-Liga del Centro 1 ( Campeón ) Bella Unión 0 (vice).-