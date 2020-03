No acampar en Los Pinos solicitan los médicos

Médicos de Bella Unión una vez más, y reiterando el pedido del Sub Comité Local de Emergencia, con la solicitud de que no se acampe en el balneario Los Pinos.-Ante la situación de avance de casos del coronavirus en algunos departamentos del país, existe preocupación en el medio por parte de las autoridades sobre el comportamiento de personas en la venidera Semana Santa o de turismo.- Hay vecinos que entienden que las autoridades municipales como forma de evitar que se acampe en Los Pinos, es dejando sin servicios el lugar. Procediendo al corte de la energía eléctrica y agua potable que alimenta al balneario, ello desalentará a aquellos que ya están pensando en establecerse en el lugar por algunos días. El uso de los baños puede significar ademas un foco sin control de contagio.

Barra do Quaraí en estado de calamidad pública

La Prefectura Municipal de Barra do Quaraí ha decretado que a partir del 24 de marzo de 2020, se declare estado de calamidad pública .- Regirá para toda la jurisdicción de dicho municipio y por un periodo de 15 días, tras el brote epidémico internacional del coronavirus covid-19.-

Se cumplen hoy 28 años del flamante Estadio «Walter Martínez Cerrutti»

En la década de los años 70 la directiva celeste del club CLMC adquiere el predio a la familia Salsamendi. En el lugar se construye el campo de juego, el cual es cercado por un muro y la cancha por un tejido. Una casilla de madera oficia de vestuario y en otro extremo funcionan baños precarios. La aspiración del presidente Walter Martínez, era la de contar con un Estadio de real nivel. Fue incansable el trabajo. Los ingresos no eran fáciles de lograrlos y algunas rifas importantes permitieron parte de los recursos, pero igual no alcanzaba. Es cuando Walter no duda en aportar de su peculio para que la obra fuese una realidad.- Es así que llegamos al día histórico para el club.- El 22 de marzo de 1992.- Fue una jornada memorable.- Espectáculos inolvidables.- La presencia del primer equipo de Peñarol de Montevideo y paracaidismo, fueron parte de las emociones de aquel día, del cual se cumplen hoy exactamente 28 años. Significó la inauguración oficial del Estadio, enmarcado ello en las Bodas de Plata del club. CLMC celebraba sus 25 años de vida, mostrando a través de la gran prensa nacional, su coqueto Estadio. Aquel mismo año (1992) la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión comenzaba a jugar por primera vez en la Confederación del Litoral, utilizando el vistoso escenario deportivo.-El campo de juego de CLMC en un comienzo se denominó «Los Olivos».- El 24 de mayo de 2015 y luego de sufrir un importante deterioro, se reinauguran obras bajo la presidencia de Ramiro Astray, pasando ese día a denominarse ESTADIO «WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI».- Luego de ello, recordamos que el 3 de marzo de 2018, en el Estadio se inaugura el complejo de alojamientos para delegaciones, el primero existente en Bella Unión en toda su historia.

Horarios especiales cumplirá empresa El Norteño

A partir del 23 de marzo de 2020, y hasta nuevos aviso, estos serán los horarios de empresa El Norteño bus del norte.-

JUEVES Y DOMINGOS-Hora 21,45

Bella Unión -Salto-Montevideo.-

VIERNES Y LUNES-Hora 23.00

Montevideo- Salto-Bella Unión.-

MIÉRCOLES–Hora 07.00

Salto-Belén-Constitución- Bella Unión-

Tomas Gomensoro.

MIÉRCOLES-Hora 18.00

Bella Unión -Tomas Gomensoro-

Belén-Constitución- Salto.