Subprefectura comenzó con controles en la franja costera de la jurisdicción no hay despacho de embarcaciones

Ante el flujo importante de familias navegando en el Río Uruguay o poblando las costas desde Balneario Los Pinos hasta Mones Quintela (ex Calpica), el Prefecto del puerto de Bella Unión, Alférez de Navío, Matías Pan, a dado a conocer el siguiente comunicado; «Ante la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo de acuerdo a la norma del Decreto Nº 93/020 del 13 de marzo de 2020, por la pandemia de Covid 19, a partir de la fecha (23/3/2020) y hasta nuevo aviso, NO se autorizará el despacho de zarpe de ninguna embarcación deportiva, desde cualquier puerto en jurisdicción, considerando las competencias atribuidas a la Prefectura Nacional Naval para el caso de emergencia de acuerdo al Decreto 256/992. Ante la resolución Nº 066/2020 del Municipio de Bella Unión, donde se resuelve la prohibición de uso de balneario Los Pinos como así tambien de otros espacios públicos, se recuerda a la población que está prohibido acampar en toda la franja costera de esta jurisdicción, será fiscalizado por esta Sub Prefectura.

Vecinos de Mones Quintela alertan sobre llegada de turistas a acampar en sus costas

Con fecha 23 de marzo de 2020, vecinos de la ex Calpica elevaron una nota al principal del gobierno municipal de Bella Unión, alertando de la realidad que viven por estos días, no solo ocasionado con algunos vecinos de la localidad sino ante la llegada de turistas. La nota señala; Sr. Alcalde de Bella Unión, Cr. Luis Carlos Fernandez, la Comisión Vecinal de Centro Poblado Mones Quintela nos dirigimos a usted informando la preocupación de los vecinos en general por el caso de público conocimiento (Covid 19), solicitando se tomen medidas en nuestro poblado ya que estamos recibiendo el ingreso de muchos visitantes de distintas zonas aledañas y de otros departamentos. La idea es prevenirnos en fechas venideras ya que mucha gente viene a acampar en nuestras costas, formando así aglomeraciones, tambien solicitamos la tarea de concientización de nuestros vecinos por parte de las autoridades pertinentes. Solicitamos el control de zonas de camping y plazas públicas de la comunidad ya que últimamente no tenemos funcionario policial en nuestro destacamento que cumpla con esa función. Solicitamos se derive nuestra preocupación al Comité de Emergencia.

La pesca del surubí atigrado en Mones Quintela preocupa a vecinos ante la pandemia del Covid 19

La localidad de Mones Quintela, ex Calpica, pertenece a la jurisdicción de Bella Unión. Con costa sobre el Rio Uruguay, esa zona se ha tornado conocida a nivel internacional por delegaciones de pescadores que llegan al lugar en pos de extraer de las profundidades del majestuoso, gigantescos surubíes atigrados. Existen pozos realmente profundos en el río a la altura de la ex Calpica, que van de los 12 a los 18 metros, ambiente ideal para la reproducción y crecimiento de esta especie de pez, sumamente apetecible para la gastronomía. Hace ya varios años que revistas especializadas en lugares de pesca a nivel internacional, promocionan la pesca del surubí atigrado en costas de la ex Calpica. Sucede que hoy el mundo entero, incluido Uruguay, viene siendo azotado por el coronavirus. Es lógico que los vecinos de Mones Quintela sientan pánico, miedo, terror, ante la llegada de pescadores de otros lugares del país, que puedan ser portadores del virus. Esto a derivado a que alerten a las autoridades del Comité de Emergencia de Bella Unión de lo que está sucediendo en esa zona, que de no tomarse medidas, los campamentos se contaran por decenas y decenas en días más, teniendo en cuenta que estamos a pocos días de Semana Santa o de Turismo.

Hurtan focos de cancha de baby

Con ellos no hay de aislamiento, encierro. Son los amigos, que en las noches salen a hacer de las suyas en la ciudad. Una vez más el afectado a sido el club Tropezón Tablero de baby fútbol. De algunas columnas, amparados en la noche, se llevaron focos de la iluminación de la cancha del club. Bien se sabe que toda institución deportiva del medio sobrevive con lo justo. No sobran los recursos financieros. Estos hurtos hace que deba volver a volcarse dinero en algo que ya tenia el club, no permitiendo pues que los menguados ingresos sean volcados en otras necesidades.