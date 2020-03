Mtra. Wilma Moraes y el triste reflejo de una realidad barrial

La ex diputada suplente del Partido Nacional, maestra jubilada Wilma Moraes horas atrás dio a conocer en redes sociales una triste realidad , teniendo en cuenta la emergencia sanitaria debido al Covid-19.- Wilma que reside en barrio Progreso , de Bella Unión, expuso; «Estoy pensando que acá por mi calle la gente anda de a tres o más ,sin ningún problema, todo el día transitan jóvenes, niños y algunos adultos . Hemos puesto estos días los audios del comité de emergencia en un parlante en alta voz, pero ni es con ellos. Hoy habían niños (con sus padres), jugando en la placita. ¿Que entienden? Nada. No les importa la vida del otro.

Bueno, ni la de ellos. Si nos quedamos en casa no acarreamos el virus. ¿Cuesta tanto entender?. Un país entero lo reclama y estos irresponsables pasean. Vienen al almacén en barra, van y vienen. ¿Se podrá pedir a la Policía los invite a volver a su casa? Horarios claves : de 11 a 13 y de 18 en adelante. Pena da, porque muchos lo estamos cumpliendo (y está bien). Pero de nada sirve si estos irresponsables no cumplen. Los trabajadores de la salud están desbordados, se exponen a diario al contagio, se juegan por todos y estos acá siguen como nada. Aplaudo a los «batas» (como dijo mi amigo Marito), pero a estos que no cumplen ¿qué hacemos? » .-

Cuando CLMC se nutrió de jugadores de fuera de su jurisdicción

En las décadas de los años 80 y 90 , CLMC de la mano de su presidente Walter Martínez Cerrutti, se nutrió de jugadores que no pertenecían a la jurisdicción cañera.-Fueron muchos años donde el club celeste contó con el concurso de jugadores artiguenses, brasileños, sanduceros y salteños.-Ayer 26 CLMC celebró sus 53 años de vida, por lo que hoy queremos recordar desde esta corresponsalía los nombres de aquellos defensores :

DE ARTIGAS ; José Larronda , Héctor Meza.-

DE BARRA DO QUARAÍ-BRASIL: Mena Barreto – Jorge Gutierrez .-

DE PAYSANDÚ : Héctor Franco- Marcelo Dantaz, Oscar Vignolo.-

DE SALTO : Ricardo Rangoni- » Chirimino » Alvez-Miguel Alvez- Bruno Peña-Ramón Erburo,- Ricardo Bermudez- Sofildo Piñeiro- Marcelo da Silva- Carlos Piriz, Santos Ramón da Silva- Mario Ilarraz- Carlos Roux- Oscar Aranda- Dario Alvez Nuñez- Daniel Moreira- Wilson Nuñez- Jorge Errecalde- José Arguello- Fabián Colombo- Fabían Ruiz Díaz, Francisco Torres.-

Director general participa de videoconferencia con CECOED

El Director General de la Intendencia Departamental de Artigas,Esc. Emiliano Soravilla en contacto permanente con instituciones integrantes del Comité de Emergencias por la situación del Coronavirus.

En la mañana de este jueves 26 participó de una reunión de forma virtual para una puesta a punto de la situación departamental .-

A seis años de la partida de Aldorio

En la madrugada del jueves 27 de marzo de 2014 dejaba de existir el recordado galeno Aldorio Silveira a la edad de 78 años .-Hoy se cumplen seis años de su partida.-Aldorio no solo desarrollo su labor profesional como médico, sino que fue parte activa en materia social , cultural, política y deportiva en Bella Unión.-Fue presidente de la Liga Regional de Fútbol, presidente de la desaparecida Confederación de Ligas de Fútbol del Rio Uruguay, primer presidente del club ciclista Deportivo Saavedra , fue presidente de Club Náutico, en tanto que en el plano político, fue diputado por el Partido Nacional de Artigas entre 1990-1995, fue presidente de la Seccional Nacionalista de Bella Unión, en las elecciones municipales de 2010, fue electo concejal en el Municipio de Bella Unión y edil de la Junta departamental de Artigas, eligiendo ocupar el cargo de legislador departamental.

-Un apasionado de la política.- Tanta su pasión, que lo llevo a incursionar por un corto periodo en el Frente Amplio, retornando a su histórico Partido Nacional hasta el fin de sus días.-Un galeno disponible las 24 horas.

– En su agenda diaria, la tarea era concurrir a los domicilios de sus pacientes, fuera en ciudad o campaña, personas de edad , las que atendía con su calidez humana.- Así era Aldorio.-

Cierran accesos a Los Pinos

El Municipio de Bella Unión y ante la pandemia del covid-19 que azota a varios departamentos del país, estará cerrando la rambla y demás accesos al balneario Los Pinos.-No se podrá acampar en toda la franja costera del Rio Uruguay y del Cuareim .- Zonas costeras como los puertos » Pedregullo» y » De las Ovejas » tampoco serán lugares para acampar, al igual que costas del Río Cuareim desde la toma de Calagua hasta la desembocadura en el Uruguay.-