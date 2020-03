OLLAS POPULARES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

Por estos días en varios puntos de la ciudad de Bella Unión, se han organizado ollas populares.- La solidaridad puesta de manifiesto.-Organizadas por personal de Sub Prefectura, por iglesias evangélicas, por vecinos particulares y por comisiones barriales.-Este sábado 28 al mediodía, tal cual lo documenta la toma gráfica, el sindicato cañero UTAA preparó una olla , repartiendo 400 porciones a vecinos humildes de los barrios Las Piedras, MEVIR y Las Láminas.-Para hoy domingo el sindicato estará cocinando lenteja para distribuir a las familias.-

LA INTENDENCIA ENTREGARA MEDICAMENTOS A DOMICILIO EN PARTE DEL DEPARTAMENTO

El Director General de la Intendencia de Artigas. Esc. Emiliano Soravilla sobre la implementación ante la emergencia sanitaria, dijo; «A partir de la próxima semana comenzará a funcionar un sistema de entrega de medicamentos a domicilio para todos aquellos usuarios de ASSE que actualmente retiran sus medicamentos en el hospital y que deseen recibirlo en su casa.Actualmente, la repetición de medicamentos se realiza por vía telefónica centralizada en farmacia del Hospital y luego los usuarios deben ir al hospital a levantar sus medicamentos.Ahora, la intendencia pone funcionarios y vehículos a disposición para que aquellos usuarios que lo deseen, se les lleve sus medicamentos a su casa debiendo indicarlo cuando llamen para repetir sus medicamentos. También a partir de la próxima semana estaremos llevando los medicamentos a todos los pueblos del interior del departamento, para que los vecinos de estos lugares no deban viajar a la ciudad», expresó el Director General. Estas dos acciones implican un aporte logístico y de recursos humanos muy importante de la Intendencia Departamental, pero entendimos que mientras ese aporte sea posible y esté al alcance, lo vamos a hacer para beneficio de la población. «Por lo tanto, las personas mayores de 65 años que asisten a comedores recibirán la comida en su casa y también los medicamentos». Agregó que todos aquellos que retiran medicamentos en el hospital, tanto mayores de 65 como los que no lo son, todos, también los podrán recibir en su casa, si así lo deseen y solo tendrán que solicitarlo al llamar para repetir sus medicamentos. ——- QUE NO VENGA DEL SUR

Felizmente nuestro departamento de Artigas no tiene enfermos de coronavirus covid-19.-Debemos ayudar entre todos para que este virus no llegue para afectarnos.-La tranquilidad de saber que las dos personas afectadas en Salto se recuperaron y no contagiaron a nadie.- Para que el virus llegue a Bella Unión debe hacerlo a través de alguna persona que provenga de algún departamento afectado.-Sobre todo de personas que vienen de Montevideo como ser chóferes, guardas y pasajeros de lineas interdepartamentales que llegan a Bella Unión.- De otra manera no ingresaría, teniendo en cuenta que en la Barra do Quaraí no hay enfermos de coronavirus y que con Argentina hay cierre de fronteras.-

EL COMEDOR EXTIENDE ALIMENTACIÓN PARA SÁBADO Y DOMINGO

Los comedores municipales del departamento de Artigas vienen asistiendo los siete días de la semana a sus usuarios.-El trabajo normal era de lunes a viernes.-Pues bien, ahora desde este sábado comenzó a entregarse viandas entre las 12 y 13,15 .-La vianda que se entrega los días sábados se la refuerza , cubriendo el día domingo.-Por tanto , quedan cubiertos con entrega de viandas los siete días de la semana.-El domingo es el día que tienen libre los funcionarios municipales que desempeñan tareas en dicha repartición.- A DOMICILIO Desde mañana lunes la Intendencia ( no trascendió si municipios tambien) empieza con entrega de viandas a domicilio a aquellos usuarios de comedores que tengan mas de 65 años de edad, como forma de evitar por sus edades de riesgo , que salgan de sus domicilios .-