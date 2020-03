En memoria de dos «Marías» cañeras solidarias

El transcurrir del tiempo lleva a muchos a olvidar seres que fueron solidarios y fraternos. Personas que habitaron o habitan cada comunidad y vierten parte de su vida en ayudar a los más necesitados, a los carenciados, a los humildes, a los desprotegidos.

Lo hacen desde la sencillez de sus vidas, desde su modestia, sin pedir nada material a cambio. Lo hacen porque sienten amor al prójimo, porque una sonrisa para ellos de parte del ser agradecido es lo que más les importa. En estos últimos días han partido dos vecinas, ambas de nombre María y ambas octogenarias. Dos MARÍAS, que, en el pasado, este corresponsal las entrevistaba debido a la labor humanitaria que cumplían. Primero nos dejó MARÍA PEREIRA DE RODRÍGUEZ, más conocida por » doña María «.

En los difíciles años de comienzo de 2000, ella desde lo poco que tenía y de lo poco que lograba juntar de algún vecino, elaboraba una merienda a niños del entonces asentamiento Las Malvinas, lindero a la cañada Santa Rosa.

En un inicio no sumaron más de 10 niños. Con el transcurrir de los días y ante la falta de trabajo en la zona, otras decenas se fueron sumando. Recuerdo que doña María en el fondo de su casa en Las Malvinas tenía un galponcito con una mesa, y era en ese recinto que les servía un chocolate con leche y pan, a veces con un pedazo de dulce de membrillo. Por mucho tiempo transcurrió ese gesto muy humano y altruista de doña María.

Horas atrás partió MARÍA CARDOZO DE MORAES, más conocida por » María Moraes «. Mujer sumamente católica, que en tiempos de crisis en los años 2000 se encargó de dar una merienda en la Capilla Virgen de los Treinta y Tres a decenas y decenas de niños. Contaba con el apoyo de otras fieles para dicha tarea solidaria. Recuerdo de la infinidad de veces que íbamos a la capilla en busca del reportaje, para así darlo a conocer a la población, sobre la existencia de seres afectuosos que habitaban nuestra comarca. Ambas nos han dejado por estos días. En el recuerdo, en nuestra memoria estarán siempre. Aquellos pequeños y adolescentes que concurrían a estos merenderos, hoy varios están casados y con hijos. Como me hubiera gustado leer en alguna red social que algunos de estos hicieran mención a aquel pasado, donde gracias a una de estas » Marías» su estómago recibía determinada alimentación en la tarde, quizás, era lo único hasta el otro día cuando almorzaba en el comedor de la escuela. Quizás alguien me diga; » te olvidaste de Wanderley «. Ello será para otro momento de recuerdo.

Desde esta corresponsalía, » Doña María » y » María Moraes», sus gestos nunca se borrarán de nuestros archivos. Que en paz descansen.

Áreas protegidas no quieren campamentos

Ante la emergencia sanitaria declarada en nuestro país por la pandemia de Covid-19, desde las administraciones de las áreas protegidas se dispuso impulsar acciones para minimizar la circulación y permanencia en los territorios.

Es por esto que se ha dispuesto el cierre y la suspensión transitoria de actividades turísticas en las áreas protegidas, ante lo cual se solicita su comprensión y colaboración para evitar durante este periodo las prestaciones turísticas en las mismas y así colaborar entre todos a combatir la pandemia. Estas acciones están previstas hasta el 12 de abril del 2020, sujeto a las posibles modificaciones definidas por las autoridades- MVOTMA-SNAP.

Hurtan en finca de barrio La Bomba

La propia damnificada, docente ella, dando a conocer en redes que había sido víctima de la delincuencia en Bella Unión este fin de semana que pasó. » En el día de hoy (por el domingo 29 de marzo de 2020), a las 6 de la mañana robaron en mi casa, acá en el barrio La Bomba, por calle Oficial 11 casi esquina Cerro Largo, una bicicleta marca Trina con la sillita para el nene, de color negro con un forrito celeste con bichitos, una mochila negra Zenit, termo Stanley y mate con bombilla, botines negros Barack, un taladro y sus mechas y un maletín de herramientas. Si alguien ve algunos de los objetos por favor avisen. No hay que ser cómplices de estos ladrones «.

TAPARON LA CÁMARA

La residencia cuenta con cámara de seguridad, pero sucede que él o los autores la taparon, por lo que no captó nada sobre el robo. El monto de lo hurtado según la damnificada ronda los $ 50.000.

En 90 días, solo en 13 tuvimos lluvias

Hasta ayer 30 de marzo, desde el 1 de enero, hablamos de 90 días exactos, solo tuvimos en Bella Unión 13 eventos de precipitaciones. Es decir, 13 días de presencia del hidrometeoro. Han sido 77 días sin una sola gota. En enero fueron 71 litros por metro cuadrado (el promedio normal de lluvias para el mes de enero en Bella Unión es de 145 litros).

En febrero llovieron 162 litros (el promedio mensual de febrero es de 136 litros, o sea que estuvo por encima del promedio). En marzo, hasta ayer 30 precipitaron 89 litros (el promedio mensual de lluvias para marzo en Bella Unión es de 159 litros, o sea que está por debajo). En los 13 eventos de lluvias de estos meses de 2020, enero, febrero y marzo, suma 322 litros. Lo normal, sumando los promedios, sería de 440 litros.

La diferencia es de 118 litros, que se traslada al actual déficit hídrico y la terrible bajante de los ríos Cuareim y Uruguay de estos últimos meses que puede observarse en nuestras costas.

Marchó otra

Otro birrodado marchó al desguace en Bella Unión. Es la cuarta moto robada en un lapso de poco más de tres días. Esta cuarta denuncia da cuenta del hurto de una Yumbo matricula GBL 670, de color negro, sustraída desde frente a una finca ubicada en calle Atilio Ferrandis.