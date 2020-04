La Policía exhorta a propietarios de establecimientos a no dejar acampar

La Jefatura de Policía de Artigas comunica que ante el advenimiento de la Semana Santa o de turismo, se exhorta a toda la población del departamento a seguir cumpliendo las medidas que alejamiento social. En este contexto se solicita además a los propietarios o encargados de establecimientos rurales o similares, que posean costas sobre ríos o arroyos, a desalentar grupos de pesca y / o campamentos, respetando las medidas pertinentes establecidas, evitando así todo tipo de aglomeración de personas.

Animales agradecen al Coronavirus

Teniendo en cuenta que prácticamente campos y costas no recibirán campamentos en esta Semana Santa o de turismo, quienes están de parabienes son los habitantes de montes, pajonales, lagunas y ríos. Aves, mamíferos, peces y reptiles pasaran una semana próxima muy tranquila. El coronavirus que tanto afecta a los humanos, para la fauna bienvenido Covid-19. No tendrán que soportar las incursiones de cazadores y pescadores furtivos. Podrán desplazarse libremente por los campos unos y nadar mansamente otros. Nuestro departamento de Artigas y en especial la jurisdicción de Bella Unión viene desalentando toda posibilidad de pretender acampar en esta cercana Semana Santa.

Se llevaron hasta el «firulais»

Están terribles los «amigos» por estos lares. Marchan con objetos de los más variados y hasta con mascotas. Fue lo que sucedió en Bella Unión horas atrás. La propietaria de una finca ubicada en calle San José denunció en Seccional Séptima el hurto de una jarra eléctrica, comestibles y un can. Él o los autores del ilícito ingresaron a la finca en horas de la noche por la puerta del fondo que se encontraba sin traba de seguridad, mientras su moradora dormía.

Darwin a cumplir la cuarentena

Su retorno de España debido al coronavirus Covid-19, donde está jugando no ha pasado desapercibido. Se trata del jugador artiguense Darwin Núñez, ex Peñarol de Montevideo, quién tras su llegada a Artigas debió utilizar las redes sociales para aclarar que, tras su arribo al Aeropuerto de Carrasco, viajó a la ciudad de Artigas en un vehículo particular y no en un ómnibus de pasajeros. Pero el hombre sigue dando que hablar. Ahora se lo denuncia que estaba armando un partido de fútbol. Sobre el tema la Fiscal de Artigas, Dra. Teresita Vernengo esto señalo a los medios; La denuncia fue sobre el jugador Darwin Núñez que había armado un partido de fútbol, según los vecinos. Por medio de Seccional Tercera se lo fue a intimar de que tenía que cumplir con la cuarentena él y los familiares que estaban con él en esa chacra». ¿Y si reincide? Dijo: «lo que tenemos es una formalización ya sea por desacato o por algún otro delito ya que hay delitos contra la salud pública. Esperemos no tener que hacerlo».

La quinta en menos de una semana

Otra más que ha desparecido como por arte de magia. Es la quinta motocicleta que es robada en Bella Unión en menos de una semana. En este caso se trata de una Baccio, modelo PX 110, matrícula GBM 538, de color negro, sustraída en horas de la tarde desde el garaje de una finca ubicada en calle Argentina, donde el bi rodado se encontraba estacionado con la llave de encendido puesta y documentos en el baúl.