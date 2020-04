El regimiento guayabos de aniversario – del mismo depende escuadrones Bella Unión

finales de la década del año 60, el Poder Ejecutivo decretó la creación de una Unidad militar en el departamento de Artigas , utilizando los medios humanos pertenecientes al destacamento del Batallón de Infantería Nº 9. El 1º de abril de 1969 se efectuó la ceremonia oficial del relevo del destacamento de Infantería, pasando a ocupar sus instalaciones en el Cuartel “Gral. Garzón”. Cuatro años más tarde, el novel Regimiento articuló un escuadrón extendiéndose hacia el oeste del departamento, ubicando sus instalaciones en Bella Unión. Posteriormente, la antigua sede en el Cuartel “Gral. Garzón” resultó poco funcional para las actividades que realizaba la Unidad, por lo que sus instalaciones tuvieron que ser realojadas fuera de la planta urbana, en el Paraje denominado “El Pedregal”, lugar donde actualmente se encuentra su sede. La década de los ’90 significó una etapa de continuo cambio y reestructuras para el Regimiento, tanto en su organización como en su denominación, acompañado también por la asignación de nuevos medios de combate. Fue así que en 1994 fue distinguido con la denominación “Guayabos”, en homenaje a la primera victoria de los Orientales al mando de nuestro prócer en los campos de Arerunguá.-

Se duplicaron los comensales

Oscilaban los comensales entre 230 y 250 .- Vecinos de Bella Unión, hombres y mujeres de todas las edades, que llegaban al comedor municipal ubicado en el barrio Tres Fronteras en busca de un plato de comida cada mediodía, de lunes a viernes .-Debido a la emergencia sanitaria decretada en el país, los usuarios aumentaron considerablemente .

-Hoy rondan los 500 vecinos que proceden a retirar sus viandas .-

La necrópolis con sus puertas cerradas

El campo santo de Bella Unión solamente abre su puerta principal , para la inhumación de cuerpos .- El lugar sagrado municipal mantiene sus puertas cerradas debido a la emergencia sanitaria ante la pandemia del covid-19.-

Ejercito nacional controla rutas y caminos

En Bella Unión están destacados en zona de Tres Bocas. Se está solicitando documentación de la persona, que debe acreditar ser uruguayo o ciudadano fronterizo. Se prohíbe continuar la salida al Sur de extranjeros, también se controla el ingreso desde el sur de extranjeros que pretendan ingresar a la ciudad. Existen coordinaciones permanentemente con migraciones para maximizar los controles. Caso se constate extranjeros que no estén contemplados como fronterizos en los controles, se dará intervención a Migraciones para las acciones correspondientes.

Dos muertes en 20 días

El coronavirus covid-19 desde el 13 de marzo y hasta este 1 de abril, se ha llevado dos vidas.- Dos ciudadanos uruguayos que suman a los miles de fallecidos en el mundo entero.- Dos muertes provocadas por haber contraído este virus.- Si tenían otras patologías o no, no es la cuestión.- Otros países no salen a informar que sus muertos por el Covid-19 era porque tenían otras patologías.-En nuestro país , estos dos decesos, se informa con detalles de cuanta enfermedad padecía el hombre, como si ello fuera lo mas trascendente.-Son personas que año a año han debido sortear con suerte la temporada de gripe y salieron a flote.

– El coronavirus viene demostrando que no perdona y es por ello que debemos cuidarnos al máximo entre todos.

-Es sabido que está mas propenso quien padece determinadas enfermedades , pero la verdadera cuestión es que la muerte ha sido provocada por el Covid-19 .-

A rezar en el hogar

Una Semana Santa sin actividad en iglesias , templos, capillas .- En Bella Unión debido al coronavirus, no habrán celebraciones religiosas .-Tanto la Parroquia Santa Rosa del Cuareim,como las diferentes Capillas de la jurisdicción no habrán misas ni momentos de oración.-Los fieles deberán desde el corazón de sus hogares , efectuar las plegarias al Señor Jesucristo para que mitigue este terrible momento que azota a la humanidad toda .-Rezar por nuestros seres queridos , por nuestros vecinos, por nuestros amigos.-

Tapabocas si, tapabocas no

Por Dios, que confusión ante tanta información diaria . -Por un lado se dice que deben usar tapabocas solamente los profesionales de las salud y determinadas personas , pero no el grueso de la población.-Pues bien, por otro lado aparecen médicos señalando que hay infectados del covid-19 que no presentan síntomas .-Quiere decir que son personas que nada extraño experimentan en sus humanidades, es decir , ningún síntoma extraño, y sin embargo están infectados y diseminando el virus por cuanto lugar deambulan .-Son los denominados « asintomáticos».-