Martín Moraes, otra biblioteca que desaparece

Cada vez que desaparece una persona ya mayor, desaparece una biblioteca.-Con él o ella parten miles y miles de historias, de vivencias, de anécdotas, de experiencias .-Historias familiares, pueblerinas.-Parte la persona, llevándose un rico pasado al mas allá , del que no habrá de recuperarse jamás .-Este 1 de abril de 2020, partió un amigo.-Se no fue Martín Moraes Cebey, a la edad de 76 años.- Fue empresario ferretero, fue presidente de club Náutico, fue directivo del Centro Comercial e Industrial , integró equipos deportivos en Radio Bella Unión ,en las décadas de los años 60 y 70 .-Martín era el último de los cuatro hermanos de la familia que quedaba entre nosotros.-Primero la partida de Mariano, un notable atleta en su juventud, luego el viaje sin retorno de Manuel, gran amigo de Jorge Batlle, luego el adiós a Mario que junto a Martín por algunas décadas estuvieron al frente de la empresa familiar .-Martín , siempre con una solución a todo problema , nunca dándose por vencido.-De esos vecinos queridos de la sociedad.- Por estos tiempos hemos visto partir a tantas y tantas personas queridas de nuestra sociedad de Bella Unión , que realmente por mas fuerte que se quiera ser ante estas ausencias, el corazón se doblega .-Sucede que cuesta comprender que ya no están .- Nos queda el placer de haberlas conocido y que siempre estarán en el recuerdo.-Desde esta corresponsalía nuestras sentidas condolencias a su esposa Elisa, a sus hijos Alvaro, Analía, Aníbal y Alejandra.-Querido amigo Martín , deseos de que encuentres la paz eterna.-

El virus es la causa

Cuarta muerte por coronavirus en Uruguay hasta el mediodía de este jueves 2 de abril. – Se difunde que en los cuatro fallecidos existían patologías previas.- Pero sabe que; » CON PATOLOGÍAS PREVIAS O NO, EL VIRUS HA SIDO LA CAUSA » .- Hombres y mujeres, después que llegamos al medio siglo de vida , las » nanas » que comienzan a instalarse en nuestras humanidades.- Unos mas, otros menos.- Después de los 50 años, quizás antes, ya el médico te dice que dejes de lado la sal.-Aparecen males como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, el ácido úrico , la depresión, el estrés, quizás sigas sufriendo de asma que arrastras de nacimiento y por haber sido fumador empedernido, sos paciente EPOC.-Pero con todas estas enfermedades sobrevivís.- Pasas las estaciones complicadas como otoño y primavera y sobrevivís.- Lo que en definitiva se está llevando vidas en el Uruguay y el mundo todo es el coronavirus covid-19.-El maldito virus viene siendo inexorablemente el causante de la pandemia.-

Desinfección de la vía pública

Dio inicio en las últimas horas el despliegue del Plan de Desinfección de Calles y Espacios Públicos en el departamento de Artigas por parte de funcionarios municipales , para la protección y prevención contra el coronavirus Covid-19.

Pese a los controles militares en rutas y caminos, siguen las faenas

En horas de la tarde de este miércoles 1 de abril, se denunció la faena de ovinos , perpetrado en campos de un establecimiento rural ubicado en zonas del Arapey Chico.- La Policía concurrió al lugar u constató indicios de las faenas.-