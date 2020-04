*Las Malvinas son argentinas – La isla brasilera es uruguaya

Desde 1833 la República Argentina reclama las Islas Malvinas, Giorgias del Sur y Sándwich del Sur, que desde entonces están en poder del Reino Unido de Gran Bretaña. En abril de 1982 el vecino país pretendió recuperar dichas islas declarándole la guerra bélica al Reino Unido, con la posterior derrota de Argentina, perdiendo la vida cientos de soldados. El Uruguay reclama desde 1940 una isla que está en poder de la República Federativa de Brasil. Lo hizo y lo seguirá haciendo, pese a que hace varios años que se dejó de plantear el tema, a nivel de la diplomacia nunca a nivel bélico. Una isla que está frente a Rincón de Franquía, en Bella Unión. La Isla Brasilera tiene 3 kilómetros + 700 metros de largo y 900 metros de ancho, con una superficie de 2 kilómetros + 800 metros cuadrados. Dicha isla es administrada por Brasil y reclamada por Uruguay. Se encuentra ubicada en la desembocadura del Rio Cuareim en el Uruguay, en el punto de encuentro de las fronteras de Argentina, Brasil y Uruguay. Nuestro país reclama desde 1940 que la isla fue erróneamente adjudicada al Brasil al ser demarcada unilateralmente la frontera entre ambos en 1862, señalando que la isla se halla en el Rio Uruguay y no en el río Cuareim, por lo que debería pertenecer al departamento de Artigas, lo que cual no es aceptado por Brasil. En opinión del gobierno uruguayo, la isla y el tramo del río Uruguay en que se encuentra se halla sin delimitar entre Argentina y Uruguay, pues este país y Brasil no tienen fronteras comunes en ese río. De acuerdo a esa opinión, el punto trifinio en que se encuentran los límites de los tres países debería hallarse al este de la isla y no al oeste como han acordado Argentina y Brasil.

LIMITES

El tratado de Límites, firmado en octubre de 1851 entre Uruguay y Brasil dispuso que las islas que se encontraran en la desembocadura del río Cuareim serían de dominio brasileño. El Artículo III, señalando: «Hasta el punto que comienza el gajo del Cuareim denominado arroyo de la Invernada por la carta del Vizconde de San Leopoldo, y sin nombre en la carta del Coronel Reyes y descendiendo por dicho gajo hasta entrar en el Uruguay, perteneciendo al Brasil la isla o islas que se hallan en la embocadura de dicho río Cuareim en el Uruguay». En 1853 (año de la «segunda» fundación de Bella Unión) comenzaron los trabajos de demarcación de la frontera por medio de la Comisión Mixta, a partir de la costa atlántica. A comienzos de 1860, Uruguay retiró su participación en la Comisión Mixta por problemas económicos. Los técnicos brasileños continuaron los trabajos, por lo que a mediados de 1861, el gobierno de Uruguay envió una nota al Brasil, expresando: «Ha llegado a conocimiento de este gobierno de Uruguay que por un empleado brasilero, y sin intervención de ninguna autoridad oriental, se están colocando irregularmente marcos que indican la línea divisoria entre los dos Estados, por lo que el Gobierno Oriental considera ilegal cuanto en aquel sentido se hubiera hecho o se viniera a hacer por parte del Imperio sin la concurrencia de la República».

EL MARCO DEFINITIVO

En enero de 1862 fue colocado el último marco (hito principal 13-P) en el extremo sur de la isla, que desde entonces se llamó «Brasilera». En 1916, Argentina y Uruguay firmaron un tratado de Límites en el río Uruguay que luego no fue ratificado por Uruguay. Ese tratado establecía que, desde la desembocadura del Cuareim, seguirá por el « talweg» de dicho río Uruguay hasta la desembocadura de este en el estuario del Plata, mencionando las islas adjudicadas a cada país, pero sin hacer referencia a la isla Brasilera, aun no reclamada por Uruguay.

LOS RECLAMOS

En 1928, a partir de un reconocimiento hidrográfico, se concluyó en Uruguay que la isla Brasilera se hallaba en el río Uruguay y no en el Cuareim. EL 8 de setiembre de 1940, luego de la ratificación de la Convención Complementaria de Límites entre Brasil y la Argentina, el Gobierno uruguayo presentó una nota de reserva al tratado ante las cancillerías de ambos países. En esa nota el gobierno uruguayo objetó que los intereses de Uruguay no habían sido considerados, afirmando que la isla Brasilera se halla ubicada al sur de la desembocadura del Cuareim en pleno río Uruguay y considerándola no demarcada aún ya que el Hito en el extremo sur de la isla fue construido en 1862 por Brasil unilateralmente. En 1974 por medio de un decreto, el gobierno del Uruguay ordenó que, en los mapas oficiales, la isla aparezca como «LIMITE CONTESTADO».

Uruguay continuó enviando notas al Brasil, reclamando la demarcación de la isla: el 17 de agosto de 1988, el 4 de diciembre de 1989, el 22 de octubre de 1990 y el 28 de julio de 1997, sin aceptación brasileña. (Wikipedia).

Estamos en abril de 2020 y la isla brasilera sigue en manos del país del norte, como las Malvinas siguen en manos de Gran Bretaña pese al reclamo del gobierno argentino. Una isla que desde el puente internacional «Sin Nombre» Bella Unión- Barra do Quaraí se la aprecia. Una isla que cuando vamos a observar pájaros en el área nacional protegida de Rincón de Franquia, la tenemos enfrente.

Está más cerca de nuestras costas que de costas brasileñas y argentinas, pero no es uruguaya.

*Mensaje del Doctor Mauricio Gervasoni a través de redes sociales:

Bella Unión ha iniciado las medidas de aislamiento social de manera muy notoria, aunque se empieza a ver cierto relajamiento. Para frenar esta epidemia completamente lo ideal es una cuarentena absoluta durante muchas semanas. Pero es un ideal imposible de realizar en cualquier país o ciudad. Es muy claro que sostener aislamiento social tiene dificultades importantes (económicas, sociales, etc.).

¿Entonces ya está, no hacemos nada, es inútil hacer algo cuando otros no cumplen? NO.

Hacer y promover el aislamiento social SIEMPRE SIRVE, en el grado que sea (poco, mucho, más o menos, etc.). Ud. puede y debe tomar las máximas medidas dentro de SU PROPIA REALIDAD, todos podemos hacer algo, sin ninguna duda.

Por ejemplo: si tiene que salir vuelva lo antes posible, no lleve acompañantes innecesarios, mantenga distancia de los otros, evite el contacto físico (besos, abrazos, darse la mano), si está resfriado o con tos use tapaboca, aunque sea casero (un pañuelo o trapo doble, como en las películas). Para comprar provisiones, hágalo una única vez por día o mejor cada dos-tres días. Para pagos y cobros trate de hacerlos todos en una sola salida lo más breve posible. Lávese las manos al llegar a su casa (agua y jabón es suficiente). Si es posible use un calzado para salir a la calle y se lo quita a la entrada de su casa. Si tiene que ir a la Barra do Quaraí, vaya solo y lo menos posible (surtido semanal). Si en su familia son varias personas, no elija para salir a los más grandes (sobre todo mayores de 65 años) y/o que tengan enfermedades graves (en particular corazón, pulmón, diabéticos, inmunodeprimidos).

Todas estas medidas contribuyen mucho a su propia protección, a la de su familia y a la del resto de la Comunidad, sea RESPONSABLE. Los Servicios de Salud pueden saturarse rápidamente si la infección se expande sucede en la mayoría de los países infectados y no van a poder atenderlo adecuadamente. Tenga en cuenta que en América Latina la epidemia ha llegado más tarde que en Asia/Europa/EEUU y por eso no se ha expandido tanto aún. No hay pruebas de que la infección haya llegado a Bella Unión todavía, pero es cuestión de tiempo.

En el Hospital y la Red de Asistencia Primaria están trabajando a marcha forzada preparando todo para cuidarlos a Uds. El personal sanitario es el de mayor riesgo como ya lo demuestran las cifras en Uruguay (42 infectados, un médico muerto). Aun así, nadie va a abandonar su tarea de asistir a su población como un bombero no lo haría si se incendia su casa. Pero todo ese esfuerzo DEBE ser acompañado TAMBIEN de su propio esfuerzo como ciudadano. Hágalo por Ud. y por todos. Dr. Mauricio Gervasoni.

*Hurtan revólver Colt

En la Comisaría de Bella Unión se denunció el hurto de un revólver marca Colt, modelo Caballito, desde el interior de una finca de calle Gral. Fructuoso Rivera. Enterada la Sra. Fiscal, dispuso derivar el caso a la división de Investigaciones.

*HURTO EN FINCA DE MEVIR III

En Seccional Séptima se recepcionó denuncia este jueves 2 de abril de hurto desde el interior de una finca de barrio MEVIR III, de una bordeadora a nafta color naranja y gris, así como comestibles varios.

El o los autores del ilícito ingresaron mediante forzamiento de un chapón de madera del cual está conformada dicha pieza. Se Investiga.