Prefectura advierte sobre retiro y multas de embarcaciones

La Policía Marítima de Bella Unión recuerda a la población que ante la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la norma del Decreto Nº 93/020,del 13 de marzo de 2020, por la pandemia del Covid-19. No está autorizado el despacho de zarpe de ninguna embarcación deportiva, desde cualquier puerto en jurisdicción, considerando las competencias atribuidas a la Prefectura Nacional Naval, para el caso de Emergencias de acuerdo al Decreto 256/992, por lo tanto al constatarse embarcaciones en el agua que no estén matriculadas podrán ser incautadas y las matriculadas que hubieran zarpado sin despacho serán multadas con 20 U.R. según los establecido en el Decreto 100/991.

Se hace además hincapié en la prohibición de uso del Balneario Los Pinos, según la resolución Nº 066/2020 del Municipio de Bella Unión y acampar en toda la franja costera del Rio Uruguay, lo cual será fiscalizado y notificado por esta Sub Prefectura, de acuerdo al Artículo 9 del Decreto 462/990.

Cabe destacar que de constatarse campamentos en zonas NO autorizadas deberán comunicarse al teléfono 4779 3780 de esta Sub Prefectura las 24 horas.

Los años pasan

Pero acciones y obras están en la memoria. El 8 de marzo de 1984, mañana se cumplirán 36 años, se inauguraba la Policlínica del entonces denominado Pueblo Las Piedras, de Bella Unión, desde hace algunos años, siendo barrio y no más pueblo. Una obra de salud social muy necesaria para esa región de la jurisdicción. Fue muy importante la descentralización en aquel entonces, ya que permitió que un médico y cuerpo de enfermería estuvieran al frente de la atención primaria de salud, descomprimiendo así la presencia de usuarios de esa zona en el entonces Centro Auxiliar, hoy Hospital. Hoy 7 de marzo se están cumpliendo 11 años (2009-2020) del sangriento asalto a remeseros que se dirigían a ALUR. Tras retirar el dinero en un banco de plaza, los remeseros se dirigían al ingenio ubicado en Colonia España para el pago de jornales, cuando desconocidos fuertemente armados perpetraron el golpe en una zona descampada. Una de las víctimas del asalto resultó baleada, pero felizmente no fueron de gravedad las lesiones. El tiempo ha pasado y el caso nunca fue esclarecido.

Cuando se retome la actividad

En el plano deportivo de Bella Unión, la actividad está paralizada debido a la Emergencia sanitaria del coronavirus. Una vez que este mal momento a nivel mundial pase, las diferentes áreas irán retomando sus acciones.

En el fútbol, los clubes para dar el visto bueno a la única lista presentada para comandar la Liga Regional de Fútbol y así ponerse a trabajar. Por otro lado, el club CLMC había llamado a elecciones, pero debió postergar el llamado, hasta que la normalidad sanitaria retorne al planeta.

Congregación religiosa no respeta la emergencia sanitaria

Vecinos se mostraban indignados este domingo 5, al comprobar que la iglesia evangélica del barrio hacía caso omiso a la Emergencia Sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional, y tanto pastor como «obreros y obreras» celebraban normalmente el culto. De lo que estaba ocurriendo se dio cuenta a las autoridades del Comité de Emergencia de Bella Unión, haciéndose presente en el lugar un móvil de Seccional Séptima. La Iglesia está ubicada en calle Casimiro Soto, a pocos metros de Ruta 3. Más indignación causó en los vecinos al ver cuando la policía una vez que alertó que el culto no podía llevarse a cabo, se retiraron del lugar los uniformados y la reunión continuó como sin nada. Hay que destacar que el resto de las comunidades religiosas de Bella Unión, sea católica o evangélicas, vienen respetando la emergencia sanitaria.

Daños y hurto en comercio de Avenida Artigas

Una cámara de vídeo vigilancia captó el momento del daño y hurto en un comercio ubicado en la arteria principal de Bella Unión.

Ello fue determinante para saber de quien se trataba el autor, el cual rato después fue detenido.

En horas de la noche de este domingo 5 de marzo (noche de lluvias y tormentas), una persona del sexo masculino, mayor de edad, tras ocasionar daños en la vidriera de un comercio de Avenida Artigas (casi Enrique Ferreira), hurtó varios efectos, retirándose del lugar en bicicleta, siendo conducido posteriormente por efectivos policiales de Seccional Séptima. Policía Científica realizó relevamiento correspondiente. Enterada la Sra. Fiscal, dispuso que fuera emplazado a concurrir el día martes 14 de los corrientes a Fiscalía con asesor letrado.