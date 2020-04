Centenares de viandas y canastas viene entregando la Intendencia de Artigas

La Intendencia comenzará a entregar un número inicial de 400 canastas a un segmento de la población afectado por la situación general causada por el Coronavirus y que aún está por fuera de la cobertura del Mides y de los comedores municipales. En los Comedores de la Comuna se están entregando viandas a más de 1700 personas todos los días de la semana. En otro orden el intendente Beltrán Vázquez resolvió en las últimas horas una compra especial de cien mil ladrillos, con entrega a plazo pero con pago al contado, a un grupo muy importante de ladrilleros de Artigas. El Esc. Emiliano Soravilla, Director General de la Intendencia, enumeró todas las acciones que está realizando la Administración comunal para atenuar el impacto de la pandemia en nuestro departamento.

Triste final de»boy boy»

Había desaparecido en la noche del lunes 6 de un establo de la zona de Paraje Cuareim.- Tenía 5 años, un caballo cuarto de milla, ganador de varias carreras .- Su costo en el mercado del turf siendo de unos U$S 5.000.- Se lo venia buscando intensamente .-Esa búsqueda llevó a dar con él.- Bueno, con los restos del animal.-En costas del Rio Uruguay fue carneado .-La cabeza intacta y sin nada de carne el resto .-Sin dudas que fue abatido y carneado con fines comerciales.-Un triste final del equino.- Crueldad plena .-

Otro hurto en interior de vehículo

Este martes 7 se recepcionó en Seccional Séptima de Bella Unión , denuncia de hurto desde el interior de un automóvil Renault Clio, el cual se encontraba estacionado en la vía pública , de donde se llevaron un monedero color marrón conteniendo dinero en efectivo y documentos varios.- Se investiga.-

Aducen que no fueron notificados

La Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera con sede en calle Casimiro Soto , esquina Cerro Largo, tras la denuncia de que en plena Emergencia

Sanitaria estaba realizando normalmente su culto dominical, horas atrás dio a conocer un comunicado a la opinión pública , señalando que se habían tomado todas las medidas y que en la reunión solo habían 14 personas.-En otro apartado señalan que; « Ninguna Agencia pública nos notificó « .-

« Debido al hecho de que había una nota , que decía que la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera no cumpliría con las recomendaciones del Subcomité de Emergencia Local para evitar aglomeraciones, aclaramos que: ¡ninguna agencia pública nos notificó! ¡y no se han tomado medidas sin consultar a las autoridades locales competentes! ¡Las reuniones se llevaron a cabo dentro de las normas reguladas por las autoridades locales competentes! Esta noche (05/04) la Policía estaba en nuestra iglesia, revisando una queja y se descubrió que no había mucha gente y que se estaban cumpliendo todas las medidas sanitarias. Las 14 personas que asistieron a la reunión hicieron la higiene de manos correctamente, estaban a 2 metros de distancia entre sí y no había personas mayores, niños o personas con enfermedades patológicas, o cualquier tipo de síntomas. Al comienzo de la reunión, se realizó una enseñanza sobre higiene y cuidados. Por lo tanto, la policía descubrió que no había aglomeración.

RECHAZAMOS TOTALMENTE ESTA NOTA: Aclaramos que la iglesia no está aquí para violar las leyes impuestas por las autoridades, sino para cumplir con ellas y para alentar y dar paz a la comunidad local.

Vueltas olímpicas

Pueden ser a nivel de torneos locales, o pueden ser a nivel de selecciones.-A nivel local, el club ganador del Oficial para mandarse la tan ansiada vuelta olímpica, acto que simboliza un temporada de mucho entrenamiento y buenos resultados.-Si hablamos de la Liga Regional de Fútbol, Santa Rosa ha sido el de mas « vueltas» en primera división.- Tiene 24.- Lo siguen ; CLMC con 10,Defensor 5, Uruguay 5, General Rivera 4, Cuareim 4, Neptuno 3, Juventus 2, Tropezón Tablero 2, Los Cañeros 1, Wanderers 1, Cinecope 1.- En el pasado, década de los 80 y parte de los años 90 se disputaba en nuestro departamento la Copa de clubes campeones con la participación de los clubes campeones de Artigas, Tomas Gomensoro, Baltasar Brum y Bella Unión.- En 1992 fue Campeón Departamental el club CLMC, de Bella Unión, dando la tradicional» vuelta».-Si hablamos a nivel de selecciones, la roja sabe de « vueltas « cuando jugaba en la hoy desaparecida Confederación de Ligas de Fútbol del Rio Uruguay.- Fueron 11 « olímpicas « que Bella Unión a lo largo de sus participaciones las dio : 1975-1976-1980-1984-1985-1986-1988-1989-1990-2005-2006.-Desde 1992 la roja de Bella Unión viene siendo parte del Regional Litoral-Copa de la OFI, pero pese a los 21 torneos ya jugados, nunca ha podido mandarse la patriada de una vuelta olímpica para que puedan gozar las nuevas generaciones.-