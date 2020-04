Nigeriano que viajaba desde Salto a Artigas activó protocolo sanitario

En la mañana de este sábado 11, vía bus, un hombre de nacionalidad nigeriana proveniente del departamento de Salto.

El joven que viajaba en un servicio interdepartamental fue interceptado durante un control sanitario de rutina en Ruta 4. Durante el trámite en el punto de detención, se tomó la decisión de trasladarlo por protocolo al Hospital local. Un vez en el lugar la persona se retiró del centro asistencial sin autorización, siendo ubicado minutos más tarde y llevado nuevamente al lugar con custodia.

Cabe destacar que existe un problema comunicacional con el paciente debido a que habla muy poco español. (Artigas Noticias).

Barrio Sur la inseguridad reinante

Viviendas del Plan Cáscara, Viviendas del SIAP, diferentes complejos de viviendas de Inundados, Viviendas del Banco Hipotecario, fincas del 6 de Mayo y fincas de Las Malvinas, todo forma parte del populoso barrio SUR, de Bella Unión. Los limites de este numeroso «vecindario» es el siguiente; por el NORTE la Cañada Santa Rosa, por el OESTE calle continuación Joaquín Suárez, por el ESTE calle continuación Treinta y Tres y por el SUR calle 25 de Agosto. Un barrio que en los últimos tiempos, los propios vecinos se quejan de la inseguridad reinante, sea en la noche o a plena luz del día. En un pasado los vecinos se movilizaron para poder tener en el barrio un destacamento policial, lo que nunca fue aprobado. Dentro de este complejo de viviendas y fincas, se encuentran, la Escuela de tiempo completo Nº 92, el salón barrial multiuso y el Caif Takuaré. En la madrugada de este sábado 11 de abril, una vez mas daños y hurtos en el barrio. Se ensañaron con el salón multiuso, provocando roturas de varios vidrios. En una sala existía gran desorden por que no se descartaba que se hubiese cometido algún hurto. El salón multiuso no tiene aún dos años (fue inaugurado en agosto de 2018). En el mismo se realizan diversas reuniones sociales y culturales. Amérita una mayor atención de las autoridades a esa zona de Bella Unión, teniendo en cuenta que quien quiera vender su finca ubicada en ese barrio, debido a la inseguridad la misma se desvaloriza.

Aquellos dirigentes albicelestes de hace casi 100 años

El Club Atlético URUGUAY, de Bella Unión fue la primera institución deportiva en fundarse. Ello fue en 1915. En los años 20 circulaba en la zona una publicación escrita con noticias locales denominada » La Nación». Quién ha rescatado algunos ejemplares ha sido el amigo Antonio de la Peña, quien alguna información nos cedió y que agradecemos ya que forma parte de la historia pueblerina de la entonces Villa Santa Rosa del Cuareim (hoy Bella Unión). El ejemplar del 11 de julio de 1921 (se van a cumplir 100 años) daba a conocer la integración de la comisión directiva del C.A.U. Épocas donde la mujer no tenia cabida. Época donde el sexo femenino no podía participar de actos eleccionarios departamentales ni nacionales ni era parte de directivas sociales o deportivas. Hombres que fueron parte de un rico pasado clubista. Fueron responsables de dirigir a la institución conocida desde entonces como «decana» por ser el primer club de fútbol en fundarse en nuestra ciudad. Recordamos los nombres de aquellos dirigentes de 1921 de Uruguay;

Presidente; Elbio Canosa.

Vice Presidente: Carlos M. Artigas.

Secretario: Lirio Torrente.

Tesorero: Juan Maciera.

Vocales; Domingo San Martín, Horacio Háfliger, Raúl Torrente, Alcibíades Amadini, Luis Somacal.

SUPLENTES: Crisóstomo Águila, Adolfo Cebey, B. Jacques, Oscar Mello, A. Jardin, Elbio Aberasturi, Nicasio Cardozo, Francisco Zamboni, Antonio Barreto.

Monte Caseros se queja de ruidos molestos provenientes de Bella Unión

El sonido provocado de un lado de la costa, contrastó con el silencio de la costa de enfrente. El ruido propio del alboroto fue el contrapunto de una ciudad sumergida en la tranquilidad y el respeto a la ordenanzas locales y nacionales. Monte Caseros y su población respetando a ultranza lo decretado por el Gobierno de Argentina. Fue lo que sucedió este viernes en este trifinio. La información dando cuenta que «la ciudadanía de Monte Caseros en horas de la madrugada de este viernes Santo 10 de abril de 2020, no salía de su asombro ante la música alta que se adueño de este punto fronterizo tripartito. Debido a que está prohibido realizar eventos públicos, vecinos casereños comenzaron a realizar las denuncias a las fuerzas de seguridad para que controlaran tanto desorden en materia de decibeles. Tras las averiguaciones por parte de todas las fuerzas de seguridad y Comité de Crisis de Monte Caseros, se logró determinar que los sonidos provenían de Uruguay. El movimiento del aire existente en la madrugada derivaba la música a la vecina orilla, por lo que los casereños no lograban reconciliar el sueño. Según medios radiales de Caseros, la música alta se prolongó hasta la hora 08, 45 am. Tanto Monte Caseros (Argentina), Barra do Quaraí (Brasil), como Bella Unión (Uruguay), viven de acuerdo a decretos de los respectivos países, cuarentena obligatoria o emergencias sanitarias debido a la pandemia provocada por el coronavirus covid-19. El pasado domingo la congregación evangélica misionera de calle Casimiro Soto y Cerro Largo realizó su culto normalmente, por lo que debió concurrir la Policía. Ahora otra vez Bella Unión siendo noticia en esta triple frontera. En este caso, no dejando dormir a los vecinos casereños de Monte Caseros. El domingo pasado la denuncia entre propios bellaunionenses (pastores, obreros y los vecinos catalogados como «los del mundo». Ahora fuimos denunciados a nivel internacional por la vecina Monte Caseros. Mire que damos que hablar.