Para realizar trámites en la comuna de Artigas se deberá utilizar tapaboca

Se informa a la población que para ingresar a la Intendencia a hacer trámites en las oficinas de Tributos o Tránsito se solicitará la utilización de barbijo. “Esta medida acompaña las recomendaciones del MSP. “El Ministerio de Salud Pública está en constante evaluación de las medidas para prevenir la propagación del coronavirus. Es así que ahora aconseja el uso de tapabocas para toda la población como medida de prevención adicional. “Se reitera que la principal forma de cuidarse es permanecer en casa, pero para situaciones en las que lentamente se comienza a retornar a sus tareas o sea necesario compartir espacios cerrados (guardando las distancias recomendadas por el MSP y la OMS) se utilice el tapabocas como forma de prevenir.

En Gomensoro sus autoridades y pueblo no quieren ocupantes de tierras

Es notoria la diferencia entre ambas poblaciones artiguenses a la hora de encarar el tema. Mientras en Bella Unión la cultura de la ocupación de tierras paso a ser moneda corriente y se vienen ocupando tierras no solo en la ciudad sino en las chacras. Basta recordar, por nombrar dos, la ocupación de la chacra en Colonia España al amanecer del 15 de enero de 2006 o la ocupación de tierras municipales en barrio Sur cuando era secretario administrativo de la entonces Junta Autónoma, Artigas Reyna. Muy diferente la defensa que encararon autoridades y vecinos de pueblo Tomas Gomensoro ante la primera «pulseada» de ocupar tierras en esa jurisdicción. La población toda de Gomensoro freno de «cuajo», la intentona de ocupar tierras horas atrás. El propio gobierno local no se hizo esperar y dio a conocer un comunicado a la ciudadanía, expresando: Ante los hechos acaecidos este fin de semana:

1) Establecer claramente que el Concejo Municipal no admite ni admitirá la ocupación de terrenos públicos por parte de personas locales o de otras localidades.

2)Reafirmamos nuestra voluntad de seguir buscando soluciones a los problemas de los habitantes de nuestra sociedad.

3) Llamaremos a los vecinos involucrados en los hechos del fin de semana a una reunión para juntos determinar acciones que lleven a lograr posibles soluciones.

4) Ya comenzamos a trabajar en diferentes planes que les presentaremos a la brevedad.

ALCALDE, Julio Rodríguez, CONCEJALES: Ana Carvalho, Luis Paz, Carmelo Flores, Dardo Sarasua.

Otra escuela cañera «visitada»

Se trata de la Escuela Nº 32, ubicada en el Centro Poblado Mones Quintela. Tras las primeras luces diurnas de este lunes 13, se determinó que dicho centro de primaria había sido visitado durante la madrugada. El o los delincuentes provocaron algunos daños, desordenaron el lugar y de paso se llevaron algunos artículos. La denuncia fue radicada en Seccional Séptima de Bella Unión.

El desmantelamiento de los destacamentos

De varios años a esta parte, pese a que los barrios y asentamientos en Bella Unión fueron creciendo, no se ha atendido como corresponde la seguridad al vecino. Familias de barrio Sur hace ya mucho tiempo que reclaman contar en el barrio con un destacamento policial que estaría atendiendo dos populosas zonas como son los barrios Sur y Extensión Sur. En el pasado, pueblo Cuareim contó con un destacamento policial al igual que Centro Poblado Mones Quintela (ex Calpica). Cainsa a su vez contaba con el suyo, por lo que había dos en ambas poblaciones satélites. Pese a que Bella Unión fue aumentando en superficie habitada, en materia de destacamentos hubo una disminución notoria. Amerita que el nuevo gobierno nacional encare el tema y proceda a dotar de destacamentos en zonas densamente pobladas, como forma de que el vecino se sienta protegido.