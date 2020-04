Dr. Mauricio Gervasoni; «es esperable un aceleramiento del número de infectados la semana próxima «

El conocido galeno de Bella Unión en redes sociales expuso su visión y sentir ante la pandemia del Covid- 19.- “Las curvas de crecimiento de infectados (exponencial, sub-exponencial como Uruguay) se relacionan directamente con el grado de aislamiento social. Librada la epidemia «al natural» los contagios suben aceleradamente. Pero se aplana y baja con aislamiento social, como sucede en este momento en Italia, España, etc. O sube lentamente desde el inicio como sucede con Uruguay que tomó medidas tempranas. Se ha infectado un porcentaje tan bajo de la población en la inmensa mayoría de los países (el mayor es Luxemburgo, con 0,5%, Italia 0,25%, España 0,34%, todos al 5 de Abril; Uruguay 0.014% al 15 de Abril) que el virus se ha detenido básicamente debido al aislamiento social, no porque la mayoría se infectó. Desde este lunes ha habido un «afloje» colectivo importante al «quédate en casa» en todo el país. Por lo tanto, siendo que el tiempo de incubación es de unos 5-10 días, la semana próxima es esperable un ascenso en el ritmo del número de contagiados. Durante esta semana no se aprecian cambios porque hasta el domingo pasado el movimiento fue relativamente restringido. En definitiva el factor más importante para controlar el desarrollo de la pandemia en Uruguay (y en otros países) es el comportamiento de su gente.

Espero equivocarme.”

Libertad vigilada para autor de hurto en finca y comercios de Bella Unión

Con relación a hurtos varios, uno de ellos cometido en una finca de calle Cerro Largo y dos hurtos cometidos en comercios ubicados, uno en continuación calle Aparicio Saravia ( barrio Los Olivos) y el otro en calle Atilio Ferrandis , dos de ellos cometidos en marzo pasado y el restante este 15 de abril , el autor de los mismos, un hombre de 26 años de edad, fue detenido, recuperándose algunas bebidas que había hurtado.

– Culminada la instancia judicial , a raíz de la solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía , por sentencia fue condenado como autor penalmente responsable por la comisión de » Un delito de Receptación «, » Dos delitos de Hurto, uno de ellos en grado de tentativa en concurrencia real en calidad de autor» a la pena de seis meses de prisión en régimen de libertad vigilada con descuento de la detención y la preventiva cumplida, debiendo presentarse en la Seccional Policial de su domicilio dos veces por semana y permanecer dos horas y cumplir las condiciones impuestas en los Artículos 7 y 8 Literal C ( alejamiento de las victimas ) de la ley 19831 mientras dure la medida.-

Edicto matrimonial de casi un siglo atrás , de la entonces Villa Santa Rosa del Cuareim

El texto ha permanecido incambiado pese al paso de las décadas .-Alusión a los edictos de matrimonios de hace casi 100 años y los actuales en nuestro país en materia de manual del registro civil a rellenar con datos de los novios donde solo difiere del actual edicto, en que los de antes no constaba número de documento de identidad.-De la publicación escrita » La Nación» , 7ma-Sección del Departamento de Artigas,cuando era Villa Santa Rosa del Cuareim, hoy ciudad de Bella Unión, compartimos un edicto de matrimonio el cual hace casi 100 años atrás expresaba ; En Santa Rosa del Cuareim , el día 1 del mes de junio del año mil novecientos veintiuno , a las 10 de la mañana, a petición de los interesados hago saber : Que han proyectado unirse en matrimonio Don Santiago Da Col, de veintitrés años de edad, de estado soltero, de profesión Agricultor, de nacionalidad oriental, nacido en el ejido de esta villa el 9 de noviembre de 1897 ,y domiciliado en el ejido de esta Villa, y Doña Prudencia Pesciallo, de veinte años de edad, de estado soltera , de profesión labores, de nacionalidad oriental, nacida en Cabellos , 6ta. Sección de este departamento , el 19 de mayo de 1901, domiciliada en el ejido de esta villa.-En fe de lo cual intimo a los que supieren algún impedimento para el matrimonio proyectado , lo denuncien por escrito ante esta oficina haciendo conocer las causas.- Y lo firmo para que sea fijado en la puerta de esta oficina y en el Periódico La Nación de esta Villa por espacio de ocho días como lo manda la ley.-Francisco G. Gimenez, Oficial del Registro Civil.-

Abigeos de seis ovejas deberán cumplir libertad vigilada

Efectivos del Regimiento de Caballería Mecanizada Guayabos, en control militar ubicado en el kilómetro 618 + 500 metros de Ruta 3, tras inspeccionar una camioneta marca VW modelo Para Ti, matriculada en Brasil, en la cual viajaban cuatro personas mayores de edad y un adolescente de 16 años, incautaron seis ovinos, que eran transportados en la camioneta .- Por disposición judicial, el adolescente fue entregado a un responsable y los mayores detenidos.-Culminada la instancia judicial , a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía , la Sra. Juez Letrado de Bella Unión, por sentencia , condenó a uno de los imputados como autor penalmente responsable de » Un delito de Abigeato «, a la pena de tres meses de prisión a cumplirse en el régimen de libertad vigilada bajo las condiciones impuestas por el Artículo 7 de la Ley 19831 debiendo concurrir una vez por semana y permanecer en la Seccional Policial de su domicilio durante una hora al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 literal D de dicha norma.- Los imputados restantes fueron condenados por la comisión de » Un delito de Abigeato en calidad de autores», a la pena de cinco meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad vigilada bajo las condiciones impuestas por el Artículo 7 de la ley 19831 , debiendo concurrir una vez por semana y permanecer en la Seccional Policial de su domicilio durante una hora, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 Literal D ,de dicha norma, a la vez dispone el decomiso de los efectos incautados al amparo del Artículo 259 Bis del Código Rural, quedando depositados en Seccional Séptima de Bella Unión.-