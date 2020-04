Algunos sobreviven, otros sucumbieron

Desde 1955, año de fundación de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión al presente, han sido decenas de clubes que animaron diferentes temporadas oficiales. Previo a 1955, no existía un órgano oficial de fútbol en Bella Unión, por tanto, los torneos o campeonatos solo han quedado plasmados en la individual historia de cada club de aquella época, pero más nada. Algunos clubes hoy subsisten a los avatares del tiempo, en tanto otros desaparecieron. Desde los archivos de esta corresponsalía para recordar unos y otros desde la fundación de la Liga hace ya 65 años.

ELLOS SON: Uruguay, Santa Rosa, Defensor, Huracán, Boca Juniors, Charquitos, Atlético Central (de Tomas Gomensoro), Juventus, Los Cañeros, Neptuno, Tropezón, Tablero, Náutico, Obras Sanitarias, Cinecope, TropezónTablero, La Bomba, 25 de Agosto, Con Los Mismos Colores (CLMC), Cuareim, Unión, Deportivo Municipal, Frontera, Clarín, General Rivera, Manantiales, Estrella del Sur, Danubio, Wanderers, La Blanqueada, Sol de América, Coronado, San Lorenzo, Franquía, Neptuno Palestino, Las Piedras, Uruguay Defensor (solo dos temporadas duró la fusión), Independencia.

ANTES SEPARADOS

Pese a ser barrios contiguos, competían por separado. En los años 90, el club Tablero competía por su lado, al igual que el club Tropezón. En la actualidad es solamente un club y compiten con el nombre Tropezón Tablero.

NO FUERON PARTE DE LA LIGA REGIONAL

En los años 60, existía una Liga agraria de fútbol, en la cual competían entre otros los clubes; Cooperativa y Cine (ambos del centro poblado Mones Quintela) y el club Santa Isabel que pertenecía al establecimiento Santa Isabel, de la familia Perrone. Ninguno de estos tres llegó a competir en la Liga oficial de Bella Unión. En 1969 se fusionan ambos clubes de la ex Calpica y así nace Cinecope, afiliándose a la Liga Regional de Bella Unión. Años después dirigentes de dos clubes de Bella Unión intentaron algo similar pero la fusión no llegó a completar tres años. Fueron los clubes Uruguay (decano) y el primer campeón oficial de la Liga Regional en 1955, Defensor. El club fusionado llevaba los nombres de ambos clubes al igual que la casaca, mitad albiceleste y mitad violeta. Tras separarse, poco tiempo después Defensor se desafilia de la Liga y desaparece como institución social y deportiva. En estos últimos años un grupo de ex jugadores vienen intentando reflotar al club de la «viola».