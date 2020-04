Intendencia de Artigas reparte más de 600 canastas con el fondo descontado del sueldo de las autoridades comunales

El Director General, Esc. Emiliano Soravilla señaló que inicialmente serán 600 canastas las que se repartirán entre la población más vulnerable. También se reciben donaciones de empresas particulares, productores agropecuarios, Inda y también de un molino que donó arroz. Soravilla agregó que productores nucleados en la Asociación de Agropecuarios del departamento donaron carne vacuna, la que será faenada en el Abasto Municipal y los beneficiarios podrán también contar con este producto.

Ex Alcalde Luis Gutierrez de Tomas Gomensoro y sus gestiones por viviendas para el pueblo

Tras una intentona días atrás de ocupar tierras en Tomás Gomensoro, autoridades y vecinos de la localidad alzaron sus voces de desacuerdo.-El ex alcalde y que pretende ser reelecto, Luis Gutierrez, sobre el tema viviendas para el pueblo, ha señalado :

Sin dudas que la vivienda es uno de los grandes problemas que afronta nuestro país y, con más razón, nuestro pueblo.

Son muchas dificultades las que afronta la familia que quiere llegar al sueño de la casa propia.

La dificultad para acceder a un terreno y los costos de los materiales y la mano de obra son dos barreras que muy pocos pueden franquear.

Esas barreras son más graves en nuestro caso, porque los trabajos informales de muchos de nuestros vecinos hacen imposible acceder a un préstamo.

Y si hablamos de personas con muy bajos o nulos ingresos, el problema es casi sin solución.

La mayoría de estas personas acuden al Municipio para pedir ayuda, algo lógico al no contar en nuestro pueblo con oficinas de organismos dedicados estrictamente a este tema.

El Municipio no tiene entre sus cometidos, la construcción de viviendas; Pero sí tiene la obligación de velar por el bienestar de sus vecinos, lo que hace que, en los hechos, siempre esté involucrado en encontrar soluciones a los necesitados.

Para ayudar a paliar esta situación, nuestra administración trabajó durante todo el período aportando soluciones directas y gestiones ante organismos para conseguir ayudas más generales.

En algunos casos conseguimos éxitos rotundos, como la concreción del plan de viviendas en terreno propio de MEVIR, y en otros casos la solución dependía de la Intendencia y no se concretó, como el plan de canastas de materiales que gestionamos ante el Ministerio de viviendas.

Un tema tan complejo y costoso, y de tan difícil solución, no se arregla en poco tiempo ni con un solo actor, se debe trabajar mucho, con paciencia y uniendo esfuerzos. Si la finalidad es conseguir votos se equivoca el camino, nadie conseguirá una solución trabajando solo. También se equivoca el que quiera forzar una solución tomando una medida de fuerza, no es la solución, no le sirve a nadie.

Desde al año 2015 trabajamos mucho desde el Municipio para fomentar medidas que ayuden a paliar el problema de la vivienda en el pueblo. Algunas de esas iniciativas las enumero a continuación:

1- Compra de una maquina bloquera y poner en marcha el programa de fabricación de bloques de hormigón, donde los interesados nos ayudan a su fabricación y se llevan la mitad de lo fabricado gratuitamente Se entregaron más de 20.000 bloques

2- Gestión ante MEVIR para la realización de un plan de viviendas en terreno propio, una reunión en Montevideo e infinidad de llamadas y viajes posteriores para que se concretara la obra ———— 32 nuevas viviendas construidas

3- Gestionamos un segundo plan en terreno propio y otro plan de viviendas agrupadas, pero por compromisos de MEVIR quedó para más adelante.

4- Construimos por lo menos 10 viviendas completas e infinidad de piezas, cocinas, baños y pozos negros a personas necesitadas, en muchos casos para personas de edad ó que viven solas y no tienen posibilidades de financiar una obra.

5- Muchas de estas ayudas fueron coordinadas con los asistentes sociales del CAIF y de ASSE.

6- La carpintería municipal construyó innumerables aberturas de madera o de hierro a pedido de los vecinos.

7- Se regularizaron 61 terrenos municipales, la mayoría de los cuales están ocupados hace muchísimos años pero nunca se habían terminado los trámites. Se incluyen predios que se mensuraron y se hizo el trámite completo y otros que se habían iniciado los expedientes y estaban dormidos hacia años.

8- En la regularización de algunos terrenos grandes, se recortaron los mismos para que se pudiera mensurar otro. Así se pudieron mensurar tres terrenos nuevos donde no había.

9- Se reservó un terreno para construir 4 ó 5 viviendas que se otorgan en comodato a personas solas ó parejas que estén en la indigencia, que vuelve al Municipio cuando no la usen más, para ser otorgada a otra familia.

Pudimos construir una sola vivienda, pero hay lugar para seguir construyendo.

10- Personalmente negocié con la Agencia Nacional de Viviendas para que se pudiera otorgar una vivienda del BHU que estaba deshabitada, se hizo un llamado y por sorteo se otorgó.

11- También gestioné con el gerente del Ministerio de Vivienda en Artigas para que se habilitara un sistema de préstamo para viviendas bastante accesible y parecido a cómo funciona MEVIR en terreno propio, pero que no estaba habilitado para quienes viven en T. Gomensoro. El gerente accedió a la propuesta y actualmente hay dos vecinos que tienen avanzada la gestión para acceder al préstamo.

12- Gestionamos ante el Ministerio de Viviendas un convenio donde el Ministerio nos otorgara una cantidad de canastas de materiales y el Municipio le agregaba bloques y más material para hacer una cooperativa de viviendas con mano de obra municipal y de los usuarios, estilo MEVIR. El Ministerio aceptó la propuesta, pero el convenio debía ser redactado y firmado entre el Ministerio y la Intendencia, la Intendencia no hizo la gestión y quedó en nada.

13- En el año 2015 le entregué personalmente a la Directora General una carpeta con información de no menos de 30 terrenos baldíos y con deuda, para que iniciaran trámite de expropiación. La idea era mensurar y vender los terrenos a precios bajos y otros utilizarlos para construir allí las viviendas de la cooperativa y para MEVIR.

Nunca recibimos respuesta a la propuesta.

En definitiva, me creo con derecho a pensar que nunca se hizo tanto como en éstos últimos cinco años para solucionar el problema de la vivienda en Tomas Gomensoro, hay que seguir trabajando pero sin dudas que estamos mucho mejor que antes. No podemos hacernos los distraídos, ni las autoridades ni los vecinos, debemos aportar desde los dos lados, nada es gratis y nada se merece por el sólo hecho de exigirlo. Los derechos se conquistan, muchas veces cuesta sangre y otras veces, como en este caso, solamente se necesita tener ubicación y aportar trabajo para ser merecedor de ayudas. En la próxima gestión de gobierno seguiremos llevando adelante éstas y otras iniciativas para solucionar este problema.-