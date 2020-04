La Escuela de Cainsa cumple hoy 62 años

Un 28 de abril como hoy, pero de 1958, comenzaba a funcionar en una de las poblaciones satélites de Bella Unión, la Escuela Nº 64 (poblado Cainsa). Años atrás un querido amigo periodista y poeta, que adelantó su partida el 20 de mayo de 2019, al festejar la escuela, su escuela los 50 años. Recordaba detalles y quienes habían sido los alumnos el primer día de funcionamiento de clases.

Hoy martes 28 este centro de primaria celebrando sus 62 años de existencia, por lo que este corresponsal para compartir lo señalado por el recordado Isaac Santana Lamas. In memoria de Isaac y en homenaje al nuevo aniversario de esta escuela.

Nómina de alumnos que asistieron el primer día de clase de la Escuela Nº 64 de Cainsa el 28 de abril de 1958

Isaac Santana Lamas, Pascual Aníbal Godoy, Martha Isaura Núñez, Euclides Calfani, Shirley Barrios, José Núñez, Atahualpa Barrios, Luis Alberto Núñez, Walter Rodríguez, Wilmar Souza, Lira Burgueins, Jesús Burgueins, Walter Núñez, Vilma Jacquez, Ruben González, María Isabel González, Ailto Saubri Goes, Elida Guaraci Goes, Walter Castilla, Luis Centomo, Víctor Silva, Saúl Silva, Norma Silva, Juan Rodríguez, Emilce Rodríguez, Catalina Rodríguez, Sonia Centomo, Artigas Centomo, Ana Alegre, Blanca Alegre, Adán Ramírez, Ramón González, Rodolfo Romero, Daniela Voltolin, Roberto Voltolin, Hieda Señoranes, Ademar Alves, Santos Eloir Pérez, Oraides Gómez, Ramón Ángel da Rocha, Nelson Ariel Silveira, Cándido Demetrio, Nelson Nery da Rosa, Norma Teresita Bentín, Nélida Esther Bentín, Teresa Gloria da Rocha, Nidia Jeres, Ariel Jeres, Susana Jeres, Ruth Teresita Márquez, José Luis Márquez, José María Márquez, Carmen Álvez, Celestino Rodríguez Duran, José María Álvez, María Esther Álvez, Olga Marina Álvez, Ruben Abel Álvez, Antonio Delgado, Pedro Delgado, María Concepción Delgado, Ángel María Díaz, Carlos Cesar Beninca, Héctor Horacio Belardez, Olga Belardez, Marta Susana Bueno, Alba Luz Mederos, Luis Alberto Mederos, Víctor Adán González, Luis Omar Souza, José María da Rosa, María Angélica Soto, Ramón Ruben Soto, Nelson Cáceres, Amaro Pintos, Miguel Ángel Rogantini, Mara Facio, Wilma Tolentina Facio, María Margarita Trindade, Omar Tolentino Trindade, Carlos Ismael Trindade, José María Trindade, María Teresa Trindade, Domingo Trindade, Nelly Merladett, Delcia Teresita Núñez.





La Escuela 64 de Cainsa

(Por Isaac Santana Lamas)

Verdeaban los cañaverales en la cuenca de los años cincuenta…

Cainsa flotaba entre el sudor y el dulzor del trabajo.

Llegaba gente. Crecía Cainsa formando nuevos barrios como el Bosque, La Zanja de Fuentes, los Cinco Ranchos y La Calera.

– «Esta lindo esto… pero no tenemos un mañana», se lo dijo el italiano Bertazzini a Pedro Ripoll.

Ripoll se lo dijo a Arnaldo Alvarenga, quien comentó con el caballo Arruda, quien lo trasmitió a Atis Peña, por donde se enteró

Jaime Guerisoli. Entre mate y mate, Angela Marín le dijo a Pedro: « Tienen razón, y si nos movemos rápido muy pronto tendremos

escuela por acá». Fueron visitas, fueron reuniones, fueron entrevistas con pedidos y consultas. Montevideo conoció las aspiraciones

de los peludos de Cainsa… querían leer. Llegó el 58, no había edificio, sobraba voluntad, unos pozos a pala y pico, unos postes, y

las chapas de zinc, el galpón de lata, si le ponemos un maestro y los alumnos, ya tenemos la escuela.

El 28 de abril de 1958, en la puerta de la Escuela me tendió la mano para recibirme el Maestro Santiago Olivera, y éramos muchos…

Noventa apretones de manos, todos de túnica blanca, con zapatos, con botas, con cholitas, pero ninguno descalzo.

El galpón de lata resistió varios inviernos. Esperábamos la Escuela del Gobierno. Apretados escribían los alumnos del galpón.

Faltaba espacio y materiales. En el 64 se mudó la Escuela al edificio de la vieja cantina. En el 77 llegó el edificio actual.

Hace tiempo que está, así como llegó. Los Inspectores vienen muy seguido por acá, ¿ no se habrá perdido algún informe sobre

las necesidades de esta escuela? Hoy andas por los cincuenta, mi querida, ya es hora de respetarte y no dejarte abandonada.

Hoy iniciaré un camino para mejorarte, hay mucho espacio para los que me quieran acompañar, vengan conmigo, vamos juntos.

…si yo fuera poeta te diría:

« Aquí conocí a las letras,

me cobijó tu techo y tu suelo,

de aquí me fui siendo un niño,

hoy te quiero siendo abuelo…