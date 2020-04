A las 16 horas concentración para la caravana mañana 1 de Mayo

El plenario intersindical de Bella Unión ha definido que debido a la pandemia del nuevo coronavirus, no se realice el tradicional acto público con motivo del 1 de mayo, día de los trabajadores .-Se definió que se llevé a cabo una caravana que recorra los barrios de la ciudad.- En cada rodado sea auto o camioneta, solo deberán viajar el conductor y un acompañante.- La concentración será a las 16 horas de mañana,en zona de la Plazoleta de los Trabajadores.-

¿ Habrá fútbol local ?

La pandemia ha paralizado actividades por completo en el mundo entero.-Entre tantas y tantas diversiones, juegos, y tantas otras , tenemos el futbol.-Nada se sabe en cuanto a como habrá de continuar este 2020.- Habrá o no actividad , por ejemplo, en el plano local.-Quizás sea un año sin campeón.

-La Liga Regional de futbol de Bella Unión tras ser fundada en 1955 jugó sus torneos oficiales de forma ininterrumpida hasta el año 2003 .

-A partir del año siguiente y por algunos años, debido a la difícil situación económica de nuestra zona , o no se culminaron campeonatos o simplemente no hubo futbol a lo largo de todo el año.-Lo recordamos:

AÑO 2004—— El torneo comenzó pero quedó inconcluso debido a la situación económica de los clubes y liga- no hubo campeón oficial 2004.-

AÑO 2006——A lo largo del año no hubieron campeonatos oficiales.- Sin campeón oficial.-( crisis económica)

AÑO 2007——Otro año sin torneos oficiales , por tanto sin un campeón.-( crisis económica )

Presidente de ANCAP lo descarto de plano

A lo largo de los tres gobiernos frenteamplistas, la sociedad de Bella Unión reclamó a través de sus políticos locales que hubiera por lo menos un representante de la zona en el directorio de ALUR, ya que todos sus directorios eran foráneos.- Una historia que bien se sabe todo lo que dio que hablar después con alguno de sus directores de entonces que no era de Bella Unión .

-Hoy instalado en el Uruguay un nuevo gobierno.- Una coalición multicolor de derecha al frente del país.-Había expectativa de que ahora si alguien de Bella Unión pasara a integrar el cuadro de directores de la empresa .

-Pero no será así.- Horas atrás el colega Marcelo Bonilla conversó con el presidente de ANCAP , Ing Alejandro Stipanicic, quien dijo que no está pensado que alguien de Bella Unión integre el directorio de ALUR.

– De esta manera da por tierra con algunas aspiraciones de políticos locales de « derecha», que se afilaban en ser designados para un cargo de director.

– Queda claro que ni gobiernos de izquierda ni de derecha, les interesa que un productor , un profesional universitario ( ingeniero agrónomo ) o un político de Bella Unión integren dicha empresa como director.-

Con vieja nomenclatura pese al paso de los años

Si ingresamos a internet- google maps y queremos navegar sobre el plano de la ciudad de Bella Unión, con sorpresa nos encontramos con viejas nomenclaturas .-Algunos nombres de calles que continuan incambiadas, pese a que hace varios años la Junta Departamental de Artigas aprobó los nuevos nombres.- Sin embargo a nivel de google maps , no se ha actualizado la nomenclatura .- El 27 de setiembre de 2011 ( este año se van a cumplir 9 años ), se aprobaba que calle Montevideo pasará a llamarse CASIMIRO SOTO y que calle Soriano llevara el nombre de DANTE PORTA.- Ambas arterias de Bella Unión siguen manteniendo los viejos nombres de Montevideo y Soriano.-Pese a que este corresponsal advirtió a google de esta « vieja « denominación de calles, aun el tema no ha sido solucionado.-

Incautan drogas en ómnibus de linea Bella Unión – Brum

Actuaciones realizadas por efectivos de Seccional 8º de pueblo Baltasar Brum , en torno a la venta de estupefacientes, tras control realizado en un ómnibus del servicio departamental línea Bella Unión-Baltasar Brum , fueron conducidas dos personas, una de ellas del sexo femenino, incautándose a los mismos , sustancias estupefacientes y un teléfono celular.- Enterada la Sra. Fiscal de Bella Unión dispuso que ambos fueran emplazados a concurrir a Fiscalía y continúen las averiguaciones

Funcionarios municipales se alojaran en el «Walter Martínez «

Está semana próximo llegarán desde Artigas, dos cuadrillas de funcionarios de la Intendencia, los cuales contando con maquinaria pesada . comenzaran con arreglos de caminos vecinales, de cara a la cosecha del sacarígeno .-Se acondicionarán las pistas por donde saldrán los pesados camiones cargados de caña de azúcar con destino al ingenio de la Colonia España.-Ya se ha definido que ambas cuadrillas de funcionarios municipales pasen a hospedarse en el complejo de alojamientos que posee el Estadio « Walter Martínez Cerrutti « mientras perdure la tarea

Rincón de franquía seguirá cerrando

Debido a la continuidad de la emergencia sanitaria en el Uruguay, debido a la pandemia del Covid-19, se ha extendido el período de cierre de todas las áreas protegidas del país, que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SNAP, así como las actividades turísticas en los mencionados territorios , hasta el domingo 10 de mayo.- La medida puede sufrir modificaciones según lo definan las autoridades .