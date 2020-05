Hace 15 años bella unión supo de epidemia por hepatitis.- Época de paralizaciones como la actual por el covid-19

sta realidad de emergencia sanitaria ,tipo » cuarentena » nos retrotrae en el tiempo y nos lleva 15 años atrás .-La ciudad de Bella Unión fue noticia a nivel nacional ( la única población en el Uruguay) que era afectada por casos contagiosos de Hepatitis » A».-De los archivos de esta corresponsalía , para recordar algunos artículos, notas , comentarios que en su momento fueron noticia en EL PUEBLO .-

EL PRIMER CASO

El primer caso de hepatitis en Bella Unión se dio el 28 de setiembre de 2004 y no surgió en el barrio Las Láminas ( expresiones del Dr. Lidio Pinato).-Para tener una idea del aumento de casos, tenemos que desde el 28/9/2004 al 15/2/2005 iban 157 enfermos.-

LA NEGATIVIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE RECONOCER LA EPIDEMIA

2- FEBRERO 2005—–Había 65 infectados de hepatitis.-

3-febrero 2005————Para el MSP no hay epidemia.-

8- febrero -2005- el MSP reconoce oficialmente que Bella Unión se enfrenta a un brote epidémico.-

10- febrero-2005- SON 79 los casos .-

11- febrero 2005- confirman 104 pacientes.-

12-febrero-2005- Aumentó de forma considerable.- son 140 casos.-

15-febrero 2005—-Clausuran piscinas, futbol,bailes.- Suman 157 casos.-

20 -febrero-2005—–Recomiendan no realizar cumpleaños, casamientos, misas.-Llega a Bella Unión el Ministro de salud, Dr. Conrado Bonilla.-

CARNAVAL Y FÚTBOL

El futbol de la Liga Regional se suspendió en el 2004 y terminaron los torneos oficiales en el 2005.-EL carnaval 2005 se cumplió totalmente.-Fueron 5 noches de desfiles en la Avenida con denuncias de que personas que estaban con hepatitis estaban en los corsos.-

MARZO Y EL CRECIMIENTO DE LOS INFECTADOS

12- marzo -2005——sumaban 330 pacientes con hepatitis.-Padres juntaron firmas para aplazar el inicio de clases .-

14- marzo-2005—-Licenciada Isabel Monge :» Hay profesores, maestros y empleados de fábricas con hepatitis .- Los enfermos de hepatitis siguen circulando por las calles de Bella Unión».- Mayor Gastón Mermot ( jefe Escuadrones y Comité de emergencia) :» Los espectáculos públicos están todos suspendidos «.-

HEPATITIS- LA COMPLEJIDAD DE LAS RECOMENDACIONES

En reuniones del Comité de Emergencia de Bella Unión , se han planteado inquietudes sobre los cuidados que deben tener los pacientes de hepatitis.-Por un lado hay médicos que aconsejan comer normalmente y por otro hay galenos que aconsejan determinada dieta.-Hay quienes aconsejan comer merengue y dulce de membrillo, y otros médicos que no.- Hay doctores que aconsejan guardar reposo en cama y otros que dicen que el reposo no significa estar en cama sino que pueden movilizarse dentro de la casa.- Que lo importante es no salir al exterior para no propagar el virus.- 16 -marzo- 2005–Las clases dieron comienzo contra viento y marea pese a las advertencias del Comité de Emergencia y la Asociación de Maestros de Bella Unión.-El lunes 14/3/05 hubo un 20 % de asistencia y el martes 15/3/05 un 35 % de asistencia.- La Juez Letrado de Bella Unión,Dra. María Cristina Garcia dijo;»Yo soy madre y no mandé a mis hijos a la escuela «.-

JUEVES 17 DE MARZO

DE 2005

Avanza la hepatitis- Hay 345 pacientes declarados.-

VIERNES 18 DE MARZO

DE 2005

El Comité de Emergencia habilita la realización de bailes ( estuvieron un mes suspendidos los bailes en las discotecas ).-

AQUEL AYER Y ESTE QPRESENTE

Finales de 2004 y primeros meses del 2005 fueron momentos críticos para la sociedad cañera debido a la epidemia de Hepatitis , surgida ante la falta de saneamiento en gran parte de la ciudad y alrededores .-Hoy , año 2020 , hablamos de 15 años después, Bella Unión al igual que el país y el mundo todo, ante la pandemia del nuevo coronavirus.-Desde el pasado 14 de marzo cuando en el Uruguay aparecieron los cuatro primeros afectados por COVID-19, todo se paralizó debido a la emergencia sanitaria.- Vaya que Bella Unión en 15 años bien sabe de suspensiones.- No ha sido una.- hablamos de dos épocas en no tantos años de diferencia.-

Autor de hurto en dos comercios marchó a prisión por un tiempo

Tras actuaciones realizadas por efectivos policiales de la Unidad de Investigaciones en torno a hurtos en dos comercios de Bella Unión , fue conducido el autor de los ilícitos, una persona del sexo masculino de 33 años de edad.

– Sometido a la Justicia, a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía , por sentencia el Sr. Juez Letrado condenó como autor penalmente responsable de » Dos delitos de hurto en carácter de autor y en régimen de reiteración real » a la pena de siete meses de prisión , de cumplimiento efectivo , con descuento de la detención sufrida .-

Mas barato del » otro lado»

Pasan gobiernos y los pedidos siempre están.- Que en definitiva exista un IVA diferencial para los comercios de frontera .-Un impuesto al valor agregado que no lleve a elevar el precio de las mercaderías para así hacerlas competitivas con los comercios del » otro lado».-Hace algún tiempo un empresario de Bella Unión nos expresaba que por mes se iban de Bella Unión a Barra do Quaraí, unos cinco millones de dólares.- Si de Bella Unión con su pequeña población y no extensa jurisdicción se va esa cifra formidable de billetes verdes americanos al BRASIL porque los artículos son mas barato, fácil es deducir que por mes de Artigas a Quarai se van entre 20 y 25 millones de dolares, teniendo en cuenta números de habitantes y territorio .-De existir un IVA diferencial para la frontera, los empresarios uruguayos aumentarían sus ventas, brindaran mas fuentes laborales y con ello ingresos al BPS y lo que es mas importante, los millones de dólares quedaran en territorio oriental.- Bien se sabe que estos millones de dolares que mensualmente cruzan al Brasil, no vuelven al país.-Bueno,quizás no tanto.-Algún norteño que pueda venir a veranear a la Punta y que deje algún dinero una vez al año.-