*Municipio realizó fumigaciones

En prevención del Covid-19, funcionarios del Municipio de Bella Unión llevaron adelante una extensa jornada de fumigaciones, abarcando espacios públicos, así como exteriores de instituciones públicas y privadas.

Para destacar, se fumigó en: el propio municipio, las plazas Misiones Orientales, José Pedro Varela, 25 de Agosto, de Deportes, las escuelas y jardín, números 3,19,76 y 78, Saville, Estación Fluvial, Resguardo de Cuareim, Hogar de Ancianos, policlínicas de UTAA y barrio Tres Fronteras, así como el Cementerio, entre otros.

*Ahora son 21 los casos en Quaraí

Suman 21 los casos positivos del nuevo coronavirus en la ciudad fronteriza brasileña de Quaraí.

La Prefeitura Municipal procedió a la fumigación total del exterior del Hospital de dicha ciudad, al que concurren centenares de personas de forma diaria. Suman a su vez dos las personas fallecidas por el Covid – 19.

En dicha ciudad es obligatorio el uso de tapabocas a la hora de salir del hogar. Transitar en la vía pública, concurrir a comercios y oficinas, todos deben usar correctamente el tapabocas.

*Y un día los pescadores volvieron

Las Unidades de Prefectura Nacional Naval del Litoral con la orden de flexibilizaciones en tiempos de emergencia sanitaria por el Covid-19. Se está autorizando al despacho de embarcaciones deportivas en la jurisdicción fluvial de Bella Unión, que comprende los ríos Cuareim y Uruguay.

Se solicita mantener el distanciamiento social debido al coronavirus. Los pescadores de parabienes.

Ahora podrán instalarse en ambos cursos de agua, buscando los mejores y apetitosos ejemplares de surubíes, dorados, patíes y bogas.

*Sal y mantas

Funcionarios de Aduana Bella Unión llevaron adelante dos operativos de aprehensiones de mercaderías.

En uno de los procedimientos se incautaron decenas de kilos de sal.

En la otra actuación, incautaron numerosas colchas de abrigo (mantas).

*A 44 días del invierno se producen las dos primeras heladas en Bella Unión

Este jueves 7 de mayo, en diversos sectores de la jurisdicción cañera, vecinos apreciaron la tradicional formación de escarcha.

Ayer viernes 8 nuevamente un amanecer con escarcha. Para que las» gotitas» de roció se congelen, debemos tener cielo despejado, humedad en el suelo, vientos calmos y que la temperatura a la intemperie llegue al 0º C, de otra manera no hay congelamiento.

Todas esas condicionantes se dieron. Llovieron los días 3 y 4 un total de 76 litros de agua y el miércoles ingresó una masa de aire con trayectoria marítima, haciendo descender la temperatura, a ello le sumamos que no había movimiento del aire y la bóveda celeste dejaba ver estrellas y constelaciones. Estamos en pleno otoño. Para el invierno nos faltan casi mes y medio.

*Nuevo asentamiento en Bella Unión

Está ubicado en el correr de fincas ubicadas a la derecha cuando vamos a Barra do Quaraí. Frente a ruta 3, pasando calle B-33 de pueblo Las Piedras. Día a día se observan precarias construcciones. Lejos de disminuir los asentamientos en la zona, van en aumento. La novel ministra de vivienda, Irene Moreira, vaya si tendrá que construir núcleos habitacionales confortables para erradicar estos «barrios» construidos por doquier en suelo cañero.

*1978 – año de tragedias en el departamento – ambos un día 10

Los años han pasado, pero en el recuerdo están dos luctuosas tragedias. Dos accidentes con decenas de víctimas. El 10 de febrero de 1978, un avión de la FAU se precipitaba a tierra en cercanías del aeropuerto de Artigas, no habiendo sobrevivientes. Fueron 44 fallecidos entre niños y mayores. El lunes 10 de abril de 1978, exactamente dos meses después de la caída del avión, un coche de ONDA que cubría Bella Unión -Salto y viceversa, embistió de atrás una zorra que transportaba un tanque lleno de combustible. De inmediato el fuego se apoderó del bus. Perecieron queridos vecinos de Bella Unión y otros resultaron con severas quemaduras.