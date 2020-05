Juan Aurrecochea y la preocupante llegada de «peludos» norteños

El vecino de centro poblado Mones Quintela, vinculado a la caña de azúcar, Juan Aurrecochea, hizo saber en su pagina social, su preocupación sobre la llegada de cortadores de caña de azúcar provenientes de Brasil. Cortadores que por generaciones han venido a hacer su zafra, pero que en tiempos de pandemia y provenientes de un país que no ha sido riguroso en el control del virus, realmente tiene en jaque a buena parte de la población de Bella Unión. Aurrecochea señaló: «Cuarentena de 7 días a cortadores brasileros. ¿No son 14 días? Sería prudente que este año debido a la pandemia Covid-19, no se dejara entrar a cortadores brasileros. Hay suficientes obreros de la caña de azúcar uruguayo con los cuales se puede sin duda hacer la nueva zafra de este año 2020. Todos los años hay reclamos por cortadores que quedan sin grupos para trabajar, y finalmente tras gestiones se los coloca en diferentes grupos de corte, esto trae a consecuencia que los grupos quedan con exceso de cortadores y a su vez la acumulación de caña cortada en el campo, comienzan las medias luchas, pocos días en la semana de corte, en definitiva no se hace una buena zafra en lo económico para los cortadores. Nos cuidamos entre todos». finalizó.

Cuesta crecer

De precarias construcciones se pasó a confortables viviendas. Para el plano urbanístico arquitectónico de Bella Unión significó un gran paso. Hacemos referencia al tan mal promocionado en su momento barrio Las Láminas, de Bella Unión. Pero hay cuestiones que van más allá de lo edilicio. Pasa por la higiene, la limpieza, la pulcritud. A metros de las viviendas de Las Láminas, continuación calle B 33 y ruta 3, desde hace más de un año se ha creado un enorme basural, al costado de la calle. Son metros y metros del basural, donde se observa todo tipo de desperdicios, de deshechos. Campo fértil para la proliferación y reproducción de roedores y olores nauseabundos. Algún vecino podrá apuntar que van de otros barrios a ese lugar a arrojar basura. Pasa en definitiva por ser celosos guardianes de su entorno, del barrio donde se vive y se cría a los hijos. Pasa por vigilar, controlar, denunciar. Si en definitiva nadie de Las Láminas hace nada, es porque tambien arrojan basura en ese lugar, o en definitiva no les interesa vivir en la prolijidad. La foto aportada por un vecino es más que elocuente para confirmar la problemática ambiental existente.

Es hoy o en junio

Hay quienes seguirán la tradición y hoy domingo celebran el día de la Madre. Hay quienes ya no la tienen presente, pero la habrán de recordar. Cuanta polémica se ha creado por el día de la Madre 2020 en nuestro país, debido a la pandemia. ¿Quién estableció, decretó, legisló oficialmente que en el Uruguay el segundo domingo de mayo de cada año se celebre el Día de la Madre? A nivel gubernamental no ha sido. El día de la madre en nuestro país, lisa y llanamente es comercial, como tantos otros. Ha sido hace décadas, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay que estableció que fuera el segundo domingo de mayo. Pues bien, ahora a sido la propia CCSU que teniendo en cuenta la pandemia y para preservar la vida de los uruguayos, evitando que salgan a comprar regalos y efectuar reuniones agasajando a la mamá, el tradicional «día» se corriera para junio. En definitiva, son los propios comerciantes y empresarios uruguayos que establecieron la fecha. En algunos países (ejemplo Bolivia), se estableció oficialmente a nivel de gobierno cuando celebrar el día de la madre, en el Uruguay no. En definitiva, sea hoy domingo 10 de mayo o en junio próximo (siempre que la epidemia lo permita), el día de la madre es comercial. PARA UN BUEN HIJO, EL DÍA DE LA MADRE SON EN DEFINITIVA LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

Ahora son 22 los infectados en Quaraí

La verdad que en el mundo entero no debe existir una «segunda» Quaraí en tiempos de pandemia. Lo decimos, ya que estamos hablando de una ciudad de tan solo 23. 000 habitantes y que ya tiene dos muertes por Covid-19 y van 22 casos positivos del nuevo coronavirus. Ayer sábado sumó un nuevo infectado. Ciudades uruguayas, ejemplo Salto capital con más de 104.000 habitantes supo controlar sin problemas, con mucha responsabilidad, los pocos casos positivos, donde recordamos que el 13 de marzo, SALTO tenia dos y Montevideo dos, fueron en el país los primeros cuatro positivos de coronavirus. Quaraí con cuatro veces menos población que la capital Salto, no logró ni logra frenar que el virus siga avanzando en la ciudad. El Uruguay con más de 3 millones y medio de habitantes tiene 18 fallecidos por el virus y Quaraí con solo 23. 000 habitantes tiene dos muertes. Países como Uruguay y Argentina han encarado muy profundamente la lucha contra el virus, lo que no ha sucedido con Brasil. Lo de Quaraí es realmente alarmante.