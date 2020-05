Reunión con diputada Valentina dos Santos

El intendente Departamental, Beltrán Vázquez, junto al Director General, Esc. Emiliano Soravilla y al Secretario General de la comuna, Dr. Luis Augusto Rodríguez recibieron a la Diputada, Dra. Valentina dos Santos quien informó sobre las gestiones que viene realizando para el departamento y que requieren coordinación con la Intendencia.

También comenzaron a instrumentar la iniciativa de la diputada de generar 200 puestos de trabajo a través de obras de la Intendencia en los próximos meses.

Allanamientos en Bella Unión

Dos fincas de barrio Las Láminas, de Bella Unión fueron allanadas ese viernes 15, siendo detenidas algunas personas que deberán ahora declarar ante la Justicia. Las actuaciones fueron realizadas en trabajo coordinado por la Brigada Antidrogas de Artigas y la Unidad de Investigaciones de Zona II. De dichas fincas se incautaron unos 40 gramos de Pasta Base, armas blancas, dos motocicletas, un automóvil, electrodomésticos y otros efectos.

DETENIDOS IN FRAGANTI

En horas de la madrugada, dos personas del sexo masculino, 22 y 36 años de edad respectivamente, fueron sorprendidos por efectivos policiales del PADO Bella Unión, cuando hurtaban la radio de un automóvil que se encontraba estacionado frente a una finca de calle Lavalleja, mediante daños en el vehículo. Los hombres intentaron huir pero fueron detenidos, recuperándose la radio.. Por disposición de la Sra. Fiscal de Bella Unión, ambos ingresaron detenidos a disposición de la Justicia.

Quedó para el 22

El viernes 22 de mayo próximo, a las 18, 30 horas se estará llevando a cabo la elección del único consejo ejecutivo que se presentó al llamado efectuado por la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión y cuya actuación será por los venideros dos años. Los clubes deberán pagar ante OFI la re afiliación, cuyo costo es de 2 UR por institución.

El 20 de mayo, inicio de una zafra más

Los jerarcas de ALUR, Ing. Agr. Camilo Botta (Gerente A. Agrícola), Ing. Humberto Graña (Gerente UN caña), y Cr. Gastón Scayola (Gerente General) informaron que la planta industrial de Bella Unión, estará en condiciones de comenzar la zafra de molienda el día 20 de mayo de 2020. En dicha fecha se encenderá la caldera para pruebas reglamentarias de habilitación, y una vez terminadas las mismas, se comenzará con el proceso productivo.

El enojo de los cañicultores con Un Solo Uruguay

Dirigentes de la gremial que nuclea a los plantadores de caña de azúcar APCANU, dieron a conocer un comunicado de rechazo a las expresiones vertidas por integrantes de Bella Unión y nacionales del Movimiento Un Solo Uruguay, que fueran efectuadas en su audición radial, sobre el presente y futuro de la agro industria de la caña de azúcar, y relacionadas a ANCAP y a la ley de desmonopolización de combustibles, actualmente considerada en el Parlamento Nacional. Dice APCANU; » Expresiones como que es un negocio sin rentabilidad, sin perspectiva de futuro y que habría que terminarla. Nosotros sí apostamos al crecimiento y mejoramiento productivo e industrial que nos va a permitir ser más eficientes con los recursos vertidos ante la eventual reconsideración y formas de regular los combustibles futuramente. Dado que esta industria a nivel departamental representa en nuestra localidad a más de 2500 trabajadores y 350 productores, siendo pilar fundamental en la economía de Bella Unión. El comunicado de los productores lleva la firma de Djelil Brysk, Presidente, Ricardo Ferreira, Secretario.

680 jugadores de baby fútbol recibieron canasta de ONFI

Niños y niñas, defensores de categorías de los seis clubes que forman parte de la Liga de Baby Fútbol de Bella Unión FIBU, recibieron entre este viernes y sábado las canastas solidarias de comestibles enviadas por la Organización Nacional de Fútbol Infantil ONFI. En definitiva, un total de 680 jugadores distribuidos en los clubes locales recibieron cada uno la canasta respectiva. Igual aconteció con niños de cada Liga que forma parte a lo largo y ancho del Uruguay, afiliada a ONFI.

Covid-19 en toda la frontera brasileña

Ciudades ubicadas en frontera o en el caso de alguna otra a pocos kilómetros, tienen casos del nuevo coronavirus y ello es preocupante para quienes residimos en ciudades fronterizas uruguayas. Santana do Livramento tiene casos, Quaraí tiene varios enfermos y con dos muertes, y en Uruguayana, ciudad distante de Bella Unión tan solo 80 kilómetros, tiene varios infectados, uno de ellos el propio Prefecto (Intendente). Felizmente hasta el momento no se han reportado casos en Barra do Quaraí.