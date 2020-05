Se entregaron llaves de soluciones habitacionales y se supervisaron trabajos en Bella Unión

El Director General de la Intendencia, Esc. Emiliano Soravilla entregó el sábado las llaves de cuatro viviendas de un total de 15, en la ciudad de Bella Unión, a través del convenio que firmara tiempo atrás el ex Intendente, Pablo Caram y la ex Directora Gral. Dra. Valentina Dos Santos.

Soravilla, acompañado por el Sub Director de Desarrollo, William Cresseri y la Diputada Valentina Dos Santos recorrieron los barrios de esa ciudad entregando las llaves a sus propietarios.

También el Director General supervisó los trabajos en la cancha de carreras de Bella Unión, donde funcionarios municipales que se trasladaron desde la capital departamental están nivelando la pista, entre otras mejoras.

En la zona decenas de personas viven de la actividad turística y habían solicitado la colaboración de la Comuna para poder comenzar con las actividades.

Zafra caña de azúcar: dos equipos de la intendencia trabajan en la zona oeste

Dos equipos de funcionarios de la Intendencia Departamental están trabajando en Bella Unión acondicionando los caminos de la producción de la caña de azúcar, que comenzará con su zafra el día 20 de mayo. Estas tareas fueron destacadas por Djelil Brysk presidente de APCANU, quien explicó que este tipo de acciones son una ayuda fundamental, debido a que son miles los vehículos que transitan por la zona durante los meses de producción.

Todas las dependencias municipales retomarán la atención al público

La Intendencia Departamental de Artigas informó que, a partir de hoy martes 19 de mayo, todas las dependencias municipales reabren sus puertas a la atención al público en el horario

de 12.00 a 18.00 horas.

Se recuerda, que en cumplimiento del protocolo sanitario establecido desde el inicio de la pandemia de COVID 19, es imprescindible el uso de tapabocas para todas las personas que ingresen a las oficinas públicas.

«De esta forma, el Gobierno Departamental reafirma su compromiso en la atención y el cuidado de la salud de todos los artiguenses», expresa el comunicado de la Intendencia.

Inseguridad de no creer

El fin de semana las autoridades municipales de Bella Unión fueron alertadas por el hurto de 8 luminarias del Parque General Rivera.

El alcalde Luis Fernández lamentó lo sucedido, expresando que se realizó la denuncia correspondiente.

Se trata de la luminaria que se había instalado hace poco tiempo atrás en la zona del riachuelo: sector que las autoridades están tratando de mejorar ese espacio para que pueda ser un lugar de encuentro de la juventud cañera.