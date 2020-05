* Cortadores de caña de azúcar se movilizaron bajo lluvia

Asalariados rurales, conocidos como « peludos» por dedicarse al duro oficio del corte de caña de azúcar, se movilizaron este viernes 22 en Bella Unión, cercano al mediodía, bajo una pertinaz llovizna acompañada de viento frío. El motivo de la caminata y posterior concentración portando carteles, tiene que ver a que no han logrado aun ser parte de algún grupo de cosecha. Son rurales que aún no tienen certeza que puedan tener una changa en esta zafra que dio comienzo. Más inquieta el tema, ya que son uruguayos que se sienten desplazados de trabajar en su propia tierra, debido a la llegada de trabajadores brasileños. Hasta este viernes, se ha constatado el ingreso a Bella Unión de 33 cortadores de caña provenientes de Brasil. En momentos que, en Bella Unión, a no ser la zafra de la caña, después no hay más nada de posibilidad de lograr otro trabajo zafral, preocupa que los propios bellaunionenses no logren una oportunidad laboral en esta cosecha. Estaba previsto que en el correr de la tarde de la víspera los directivos de la gremial de productores se reunieran con este grupo de peludos uruguayos, cuyo reclamo es el de trabajar en el lugar donde viven y crían a sus hijos.

* Había robado hasta el automóvil

En horas de la madrugada, una persona del sexo masculino, mayor de edad, fue sorprendido cuando circulaba por barrio Nuevo Coronado, en un automóvil marca Peugeot, matrícula GBA 1196, llevando en el interior del mismo, un televisor, prendas de vestir, una radio, un teléfono celular y otros efectos.

Al ver la patrulla policial, el desconocido huyó abandonando todo en el lugar. Posteriormente se estableció que el vehículo y los efectos que llevaba en su interior habían sido hurtados desde una finca ubicada en la zona. Policía Científica realizó relevamiento correspondiente. Enterada la Sra. Fiscal de Bella Unión dispuso que continúen las actuaciones.

* Otro procesado tras los allanamientos

Continuando con las actuaciones referentes a allanamientos realizados en fincas de Bella Unión, sobre el cierre de bocas de ventas de drogas, otra persona fue formalizada, la que se suma a las tres anteriores. El Sr. Juez Letrado dispuso formalizar a otro imputado, tratándose en este caso de un joven de 22 años de edad, por la presunta comisión de «Un delito de suministro especialmente agravado». Como medida cautelar dispuso la prisión preventiva durante 70 días, con cese automático el día 29 de julio a las 14,30 horas, salvo nueva disposición contraria.

* Condenado es autorizado a trabajar en la chacra de su padre

Con relación a un hurto perpetrado en un predio ubicado en Paraje Cuareim, un masculino fue detenido. Tras actuaciones realizadas por efectivos policiales de Bella Unión, por disposición judicial fue conducido el presunto autor del ilícito, una persona del sexo masculino, de 27 años de edad. Culminada la instancia judicial, la Sra. Juez Letrado de Bella Unión condenó al imputado como autor penalmente responsable de «Un delito de hurto especialmente agravado en calidad de autor», a la pena de ocho (8) meses de prisión, los cuales deberán de cumplirse de la siguiente manera: cuatro meses de arresto domiciliario con vigilancia policial diaria, autorizándose a que el condenado trabaje en la chacra perteneciente a su padre sito en Paraje Bella Vista, de 08.00 a 17.00 horas de lunes a viernes, : cuatro meses de libertad vigilada, debiendo presentarse ante la autoridad administrativa una vez por semana y cumplir las condiciones impuestas en los artículos 7 y 8 literal C de la ley 19831 ( alejamiento de las victimas) mientras dure la medida, con descuento del tiempo de detención cumplido.

* Ahora el turno de una gs ii 125

Marchó una más. Una seguidilla que parece no tener final. Otra moto ha sido hurtada en suelo del azúcar.

En horas de la madrugada, el propietario de una chacra ubicada en Paraje Franquía denunció el hurto de una motocicleta marca Yumbo modelo GS II 125, matrícula GBJ 041.

De acuerdo a lo expresado por el damnificado, cuando dormía en un galpón existente en la chacra, fue sorprendido por dos masculinos que ingresaron en el recinto y al verlo en el lugar, huyeron, constatando posteriormente el hurto de la mencionada motocicleta, la cual se encontraba en el lugar.

* Partida extra a funcionarios por trabajo en pandemia

El intendente de Artigas, Beltrán Vázquez dispuso el pago de una partida extra en carácter excepcional para aquellos funcionarios que desempeñaron tareas durante el período de inactividad en la Intendencia por la pandemia del Coronavirus.

El Director General, Escribano Emiliano Soravilla informó que dicha partida extraordinaria ya estará disponible en la cuenta de cada funcionario a través del sistema Red Brou.