Secretario General de la Intendencia participó del lanzamiento de la zafra 2020 de caña de azúcar

El Dr. Luis Augusto Rodriguez, Secretario Gral. de la comuna acompañado por el ex Alcalde de Bella Unión y hoy Sub Director de Desarrollo Social, William Cresseri participaron este viernes en la ciudad de Bella Unión del lanzamiento de la zafra de Azúcar en la planta de ALUR.

La actividad fue encabezada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte; acompañado de el gerente general de ALUR, Gastón Escayola, y el presidente de Instituto Nacional de Colonización, Julio Cardozo.

Recorrieron el complejo agro industrial de ALUR, con motivo del lanzamiento de la cosecha de la caña.

De la actividad participaron también los Diputados por nuestro departamento, el Ex Intendente Pablo Caram entre otras autoridades nacionales y departamentales.

En 22 días del presente mayo el tiempo atmosférico por demás variable en Bella Unión

En tres semanas de este presente mayo, en Bella Unión hemos soportado en materia de tiempo atmosférico (no clima) una diversidad de realidades. Desde pasar casi una semana sin precipitaciones hasta soportar copiosas lluvias. Desde pasar a tener días sin nada de viento, lo que se define como «calmo», hasta llegar a jornadas con vientos arrachados y muy fuertes. Desde llegar a tener tres amaneceres con formación de escarcha (helada) a jornadas con elevadas temperaturas (máximas entre 25 y 29 º C) nada normales para la estación del año (otoño). En síntesis, en tres semanas hemos tenido de todo en Bella Unión. Los días 7, 8 y 9 se registraron heladas. Del 14 al 19 inclusive, las temperaturas máximas estuvieron por encimas de los 25 grados, en algún caso llegando a los 29º C. Los días 15, 16 y 17 no hubo movimiento del aire (viento). En la tarde noche del viernes 22 y madrugada de ayer sábado 23 la zona soportó vientos fuertes y muy fuertes. En cuanto a lluvias, ya llevamos cinco eventos(total 166 litros), y uno donde lo precipitado no llegó a un milímetro (un litro). Veamos las lluvias de este presente mayo:

Día 3 – 4 litros por metro cuadrado.

Día 4 – 72 litros.

Día 13 – inmedible.

Día 20 – 7 litros.

Día 21 – 15 litros.

Día 22 – 68 litros.

Literatos y literatas

Este martes 26 es el Día Nacional del Libro. Fue el día de la inauguración de la primera biblioteca pública en el Uruguay (1816). A lo largo de los años, muchos hombres y mujeres de Bella Unión, han plasmado el rico patrimonio de escribir un libro (en varios casos más de un libro). Por eso nuestro recuerdo a estos literatos y literatas, que son Gladys Matosas, Ademar Alves, Jesús Moraes, Florencio Soto, Gloria Traba, Elaine Mendina, Victor Braccini, Hugo Gómez, Luis Piriz, Cnel. Oscar Antuñez de Oliveira, Ruben Santana Perez, Nelson Traba, Martín Dalto, Bernarda Lima, Santiago Castro entre otros.

IMPOSIBLE

Podré guardar el eco

de tus risas.

Podré guardar la flor

de tu mirada

Retendré en mis manos

tus nostalgias.

y entre mis llantos

guardaré tus penas.

Encerraré con flores

de otros tiempos,

todas esas frases

tuyas perfumadas

Te cubriré con rezos

de misterios.

Todo será posible.

No tu lamento.

GLADYS MATOSAS

Del Libro «Luz y Sombra»

Cinco años hoy de un acto de estricta justicia

Un 24 de mayo como hoy pero del año 2015, en un emotivo acto, plagado de nostalgia, gratos recuerdos, de vivencias plenas. de fuertes reminiscencias, de huellas marcantes, de profunda melancolía, se llevaba a cabo la reinaguración del Estadio del club CLMC. Había sido adecuado, arreglado y se había concretado nuevas obras, pero sin dudas lo sobresaliente fue el cambio de nombre del coloso de cemento. Aquel día, del que hoy domingo 24 se cumplen exactamente cinco años, el estadio dejaba de llamarse Los Olivos para pasar a llevar el nombre del histórico dirigente celeste, WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI. Se cumplía así un viejo anhelo de muchos. Que el estadio llevará el nombre de quien dio todo y aún más por su querido club. Ello fue posible gracias a quien se acercó a la institución y se la puso al hombro para que volviera a ser de la décadas atrás. Me refiero al amigo Ramiro Astray. Su perseverancia, tenacidad y mente abierta, hizo posible que se hiciera justicia con WALTER. Salud querido estadio WMC.