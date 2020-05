Simulacros ante posible Covid-19

Que en definitiva nuestra Santa Patrona, Santa Rosa proteja a nuestra comunidad de la pandemia mundial. Con el Dr. Mauricio Gervasoni al frente del equipo y acompañado por profesionales de la salud, han realizado simulacros en el Hospital de Bella Unión, bloc quirúrgico, ante la eventual llegada a nuestra ciudad de algún paciente contagiado con Covid-19 y que debido a complicaciones deba ser internado.

Felizmente hasta el momento no hay casos del nuevo coronavirus en nuestra ciudad.

En la ciudad de Artigas siguen siendo dos los casos positivos, en Rivera el virus se ha expandido de forma alarmante y ya suman 29 los contagiados y en la ciudad de Quaraí son 28 los casos positivos.

Otro ejecutivo

Un consejo directivo más en la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión. Desde aquellos primeros neutrales que dieron vida a la Liga el 3 de marzo de 1955, que eran presididos por el galeno Pedro Acosta, a este 2020, ¿cuántos ejecutivos han pasado? Al no existir archivos desde el nacimiento de la Liga (actas) no hay un registro oficial, más allá que al asumir los cargos, el periodo es de dos años, no siempre las directivas han culminado sus mandatos a lo largo de las décadas, por tanto, es muy difícil estimar una cifra. Este lunes 25 asumió otro ejecutivo, periodo 2020-2022.

EJECUTIVO DE LA LIGA REGIONAL 2020-2022

Presidente – Peter Viana

Vice Pte. – Gustavo Cervini

Secretario – Diego Martínez.

Tesorero – José Pereira.

Vocales – Alejandro Pintos, José de los Santos

SUPLENTES – Gustavo Tadeo, Carlos Lima, Antonio Yemini, Miguel Barros, Hugo Pintos, Eduardo Goicoa, Vanessa Núñez.

COMISIÓN FISCAL TITULARES: Luis Carlos Fernández, Mario Sarasua, Julio Pérez.

COMISIÓN FISCAL SUPLENTES: Mariana Barrientos, Karen Fernández, Nadia Lagreca.

En 25 días de este mayo, marcharon a prisión 12 personas

Cada dos días, un vecino de Bella Unión fue alojado en la Cárcel de Artigas. Del viernes 1 de mayo al lunes 25 de mayo, un total de 12 personas, siendo 11 hombres y una mujer, fueron condenados por la Justicia local. Sobresale por lejos el delito de hurto. Las prisiones van desde los 40 días en algunos casos hasta condenados de dos años y medio. Pese al elevado número de condenados en tan solo 25 días, los delitos de hurto continúan, lo que indica que hay más personas cometiendo delitos en la ciudad y alrededores.

Condenado 1 – Por hurto – 5 meses de prisión

Condenado 2 – por hurtos – 7 meses de prisión

Condenado 3 – por disparos de arma de fuego – 8 meses. de prisión

Condenado 4 – por violación de domicilio – 4 meses de prisión

Condenado 5 – Por Receptación y venta de estupefacientes – 12 meses de prisión más 15 meses de libertad vigilada.

Condenado 6 – Por Receptación y venta de estupefacientes – 2 años y medio de prisión.

Condenado 7 – por Receptación (femenina) – 6 meses de prisión.

Condenado 8 – por Hurto – 40 días de prisión.

Condenado 9 – Por hurto – 40 días de prisión.

Condenado 10 – por hurto – 4 meses de prisión.

Condenado 11 – por hurto – 8 meses de prisión.

Condenado 12 – por hurto – 8 meses de prisión.